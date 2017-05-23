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23.05.2017 Футбол В минувшие выходные отправились на летние каникулы представители всех топ-чемпионатов, за исключением итальянской Серии А.

Начнем же подведение итогов с немецкой Бундеслиги. Чуда не произошло: пятый год кряду обладательницей «салатницы»прогнозируемо становится мюнхенская «Бавария». Лишь на три недели по ходу чемпионата подопечные Анчелотти уступили пальму первенства «Лейпцигу». Мюнхенцы с 14-го тура обосновались на первой строчке и не уступили ее до самого финиша. Лучшим бомбардиром «Баварии» стал Левандовски. В активе поляка 30 точных выстрелов. Эффективен был в этом сезоне и 33- летний Роббен. В кои-то веки голландца не беспокоили травмы и футбольный год он провел на высшем уровне: 13 голов и 9 ассистов. Вырос как в игровом плане, так и в цене бразилец Тиаго. Полузащитник был ключевым звеном баварцев в центре поля: в защите наде­жен, в атаке также не плелся в хвосте

(6 голов и 5 результативных передач). Привкус грусти витал над «Альянц-Ареной» после финального свистка 34-го тура: блистательную карьеру завершил многолетний капитан «Баварии» Лам. Воспитанник клуба за 16 лет провел в его составе 501 матч, 8 раз был чемпионом Германии, становился победителем Лиги чемпионов. Грустно, когда уходят легенды.

Вопреки прогнозам скептиков, на почетном втором месте завершил чемпионат дебютант элитного дивизиона РБ «Лейпциг». Не будь в чемпионате «Баварии», команда из одноименного города могла бы повторить сказку прошлогоднего английского «Лестера». РБ «Лейпциг» можно назвать победителем в номинации «прорыв года». Подопечные Хазентхюттля вполне заслуженно «попробуют вкус» Лиги чемпионов уже будущей осенью. Теперь же, как и водится у маленьких клубов, прыгнувших выше головы, основной задачей на летнее межсезонье будет сохранить главного тренера и лидеров. Скауты ведущих европейских клубов уже охотятся за гвинейским полузащитником Кейтой, трансферная стоимость которого за календарный год выросла втрое, шведским вингером Форсбергом, ну и, конечно же, за лучшим бомбардиром – немцем Вернером. Средний возраст команды весьма низок, футболисты прогрессируют на глазах, так что, если удастся сохранить костяк и главного тренера, лицом в грязь в главном клубном турнире Европы представители Лейпцига ударить не должны.

Не самым удачным получился сезон для дортмундской «Боруссии», которую до начала чемпионата называли главным претендентом на борьбу за титул с «наевшейся» трофеями «Баварией». Даже голевая феерия лучшего голеадора первенства Обамеянга (31 гол) не помогла «пчелам» подняться выше утешительного, 3-го, места.

Нельзя не отметить успех скромного «Хоффенхайма».Первое поражение в чемпионате подопечные Нагельсманна потерпели лишь в

18-м туре. Защита у «Хоффе» вторая по надежности в лиге. Настоящий лидер команды – 25-летний Крамарич. Хорватский нападающий стал единственным, кто сыграл во всех 34 матчах. В его голевом активе 15 голов и 8 результативных передач.Одна из составляющих успеха «бело-синих» – наличие двух равноценных форвардов: 11 взятий ворот на счету Вагнера. Просто фантастического прогресса достиг центрбэк Зюле, ставший кошмарным сном для напада­ющих противников. Чего только стоит успешное сдерживание Левандовски в победном матче против «Баварии»! История команды идентична лейпцигской: после головокружительного успеха главное – удержать лидеров и молодого немецкого тренера.

Путевки в Лигу Европы оформили «Кельн» и «Герта». Главным кузнецом успеха «козлов» стал 29-летний французский форвард Модест, забивший 25 мячей. Не сбавила во втором круге оборотов «Герта», возглавляемая венгерским специалистом Дардаи, и как результат – престижное 6-е место, дающее право выступать в еврокубках на следующий сезон. У берлинцев, в отличие от остальных представителей верхнего эшелона, отсутствует ярко выраженный бомбардир (наиболее результативен Ибишевич – 12 голов), однако наставник «старой дамы» смог создать единую, организованную и, самое главное, дающую результат на футбольном поле структуру.

Никак не назовешь успешным сезон для «Шальке» Евгения Коноплянки. «Плуты» ограничились скромным 10-м местом, не демонстрируя зрелищной игры. Коноплянка в тренерских построениях основным не был– 17 матчей в чемпионате (601-я минута) и всего 1 гол. Исходя из этого, будущее Евгения в Гельзенкирхене выглядит туманным, хотя боссы клуба и заявляют, что полузащитник сборной Украины останется в команде.

Пролетел мимо еврокубков и «Байер» Юрченко. Показатели Владлена более чем скромные: 4 матча и 1 гол во всех турнирах. Похоже, ему уже пора задуматься о смене клуба…

А вот «Вольфсбургу», где кризис затянулся, еще предстоит отстоять право на дальнейшее участие в элите путем переходных игр с чемпионом Германии 1967 года ФК «Браун­швейг», занявшим 3-е место во втором дивизионе.

Прощаются с первой Бундеслигой «Ингольштадт» и «Дармштадт» украинцев Березовского, Федецкого и Олейника. Наши соотечественники даже в составе откровенного аутсайдера стабильной игровой практики не имели. Так и не удалось дебютировать за основную команду голкиперу Березовскому. Всего 4 матча и 1 гол в активе Олейника. Оправданием Денису может служить травма колена, из-за чего он длительное время был вне тренировочного процесса. Почти половину поединков (16), 13 из которых в старте, провел Федецкий. Руководство «лилий» уже заявило, что контракты с украинцами продлеваться не будут. Но, думаю, они не сильно расстроятся: кому хочется играть во второй Бундеслиге?

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