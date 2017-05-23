23.05.2017

Новая вершина Свитолиной



ЭЛИНА Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia в Риме. В финале харьковчанка, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла четвертую ракетку мира румынскую теннисистку Симону Халеп – 2:1 (4:6, 7:5, 6:1).

Победа в Риме принесла Элине восьмой титул в карьере и четвертый в сезоне 2017 года, причем уже второй на турнирах категории WTA Premier 5 (первым аналогичным турниром был Дубай). Также Свитолина заработала 900 рейтинговых очков и 461 355 евро призовых.

– Это был тяжелый матч. Всю неделю в Риме у меня были тяжелые матчи. Благодарю всех спонсоров. Также спасибо болельщикам, вы создаете потрясающе уютную атмосферу. Спасибо моей команде, и хотя у нас всегда есть взлеты и падения, вы все равно остаетесь со мной. Спасибо всем, кто делает этот турнир таким особенным. Надеюсь, смогу вернуться сюда в следующем году, чтобы защитить титул.

Эту неделю харьковчанка начала на 6-м месте в мировой классификации (новый личный и национальный рекорд в рейтинге WTA) и возглавила чемпионскую гонку в борьбе за путевки на Итоговый турнир в Сингапуре. Элина – лидер по количеству титулов в сезоне (4), побед над игроками топ-5 в сезоне (5) и за последние два года (9).

Свитолина также одержала больше всех побед в 2017 году (31).

Пешком за медалями



В ПОДЕБРАДЫ (Чехия) проходил Кубок Европы по спортивной ходьбе на дистанции 50 км, где блестяще выступили украинцы, завоевав почетный приз.

Первые две ступеньки пьедестала заняли наши ребята. Победил Иван Банзерук с результатом 3 часа 48 минут 15 секунд, вторым финишировал Игорь Главан, отстав на 23 секунды. Свой вклад в командную победу внесли Марьян Закальницкий и Андрей Гречковский.

Еще одну медаль – бронзовую – положила в копилку сборной Украины мужская юниорская команда в составе Виктора Шумика, Эдуарда Забуженко и Виктора Кононенко на дистанции 10 км.