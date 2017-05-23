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23.05.2017 Премьер-лига В 30-м туре чемпионата два матча в Киеве, где встречались команды первой шестерки, вызывали особый интерес и подарили результаты, которые не стали большой сенсацией. НА СТАДИОНЕ «Динамо» сошлись бездомные земляки, два донецких клуба «Шахтер» и «Олимпик». Хотя преимущество нового чемпиона было ощутимым, встреча завершилась вничью – 1:1. Сюрпризом это не стало по двум причинам.

Первая: в стартовом составе «горняки» дали возможность «размяться» завсегдатаем скамейки запасных. Это позволило Сергийчуку на 12-й минуте поразить ворота «Шахтера».

Ответный гол Бутко на 50-й минуте стал лишь подтверждением второй причины – в нынешнем сезоне «Олимпик», пожалуй, самый неудобный соперник для команды Фонсеки. Не случайно из четырех ничьих «горняков» три приходятся на долю команды Санжара.

На НСК «Олимпийский» встречались «Динамо» и «Заря». Киевляне тоже дали возможность проявить себя ближайшему резерву. Как и в предыдущем матче с «Олимпиком», это закончилось фи­аском. Причем с таким же счетом 1:2, хотя первый гол забили хозяева.

Морозюк на 17-й минуте блестяще исполнил штрафной. Однако на 36-й минуте Чечер сравнял счет, а на 57-й Бонавентуре вывел луганчан вперед. Причем оба гола может записать в свой пассив динамовская оборона.

После этого на поле появились Ярмоленкт, Рыбалка и Беседин. Однако уйти от поражения это не помогло. Более того, счет мог быть и покрупнее, но на 74-й минуте Рафаэль с пенальти не смог переиграть Коваля.

Очередное поражение наставник киевлян снова объяснил отсутствием мотивации.

«Я сам долгое время играл в «Динамо» и, поверьте, переживаю за клуб не меньше, чем его болельщики, президент и сами футболисты. Я видел их лица после поражения, говорить даже нечего, они очень расстроены, – сказал Ребров. – Но чтобы идти дальше, мы должны понимать, что случилось в этом сезоне и какой есть выход из положения. Ведь сегодня мы играли за честь «Динамо», и я не видел, чтобы футболисты выходили и «рвали», отдавали всех себя и пытались закрепиться в основном составе. Имею в виду тех ребят, которые ранее в него не попадали. Нужно не мне доказывать, а болельщикам, которые пришли на стадион. Да, мы выиграли два чемпи­оната подряд, но сейчас есть проблема с мотивацией у некоторых игроков. И я должен понимать, что делать дальше. Если мы останемся с теми же игроками и с этим тренером, то, наверно, прогресса не предвижу. Или мы сейчас должны поменять тренера и дать новый всплеск мотивации игрокам, или должны избавляться от немотивированных игроков, освежать состав, в том числе и молодыми ребятами, и правильно выходить из этой ситуации. Да, она ненормальна, но у всех клубов после нескольких побед в чемпионате притупляется мотивация. Нужно всем вместе решить, как идти дальше».

Судя по всему, борьба за «бронзу» тоже практически утратила интригу, хотя незначительные шансы у «Олимпика» остались.



Результаты матчей 30-го тура:

«Звезда» – «Волынь» 2:0

«Сталь» – «Днепр» 0:1

«Карпаты» – «Ворскла» 0:1

«Шахтер» – «Олимпик» 1:1

«Динамо» – «Заря» 1:2

«Александрия» – «Черноморец» 1:1



Расписание матчей 31-го тура

26 мая:

«Черноморец» – «Заря» 19.00

«Олимпик» – «Александрия» 19.00

«Динамо» – «Шахтер» 19.30

27 мая:

«Ворскла» – «Днепр» 17.00

«Волынь» – «Карпаты» 17.00

«Звезда» – «Сталь» 17.00

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