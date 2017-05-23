Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Виктор Ерофеев: «Русские книги не виноваты»

23.05.2017 Тет-а-тет «Книжный Арсенал –2017» завершился. Кроме отечественных литераторов, он собрал около сотни гостей из 23 стран.

Но посетители и пресса отметили очевидную и предполагаемую тенденцию: русских книг почти нет, русских гостей форума почти нет. В этой ситуации российский живой классик Виктор Ерофеев, чудом оставшийся въездным в Украину, привлекал всеобщее внимание. Его книга «Тело», ставшая бестселлером, вышла в украинском переводе специально к фестивалю. Корреспонденту «РГ» удалось побеседовать со звездным

и редким (имеется в виду представительство от России)

гостем на украинской земле.

– Виктор, у нас нынче сотни, тысячи представителей русской культуры не допущены на этот книжный форум. Как вам сие?

– Украина ведет какую-то свою политику. Наверное, некоторую часть украинского политического истеблишмента ситуация подвигает к радикальным действиям. Русские книги не виноваты, и ограничивать их ввоз, как мне кажется, это неверное решение. Что касается моих связей с Украиной… Моя дочка наполовину украинка и живет со мной в Москве. Мои связи с украинскими писателями в течение многих лет также вполне естественны. Хотелось бы, чтобы это было моделью поведения между нашими культурами и даже между странами, хотя это звучит довольно по-маниловски. Украина для меня не рынок. Мне кажется, что рыночные отношения писателю нужно строить в других местах, например, в Германии. Для меня Украина – это встреча с читателем, общение, связанное с переводом, с оформлением книги. Для меня это очень важно. Собственно, поэтому я сегодня здесь.

Что касается запретов, я не могу это комментировать. Пройдет время, нормализуются отношения, вернутся книги на украинский рынок и сети восстановятся.

– Как вам удается, при всей вашей незаангажированности и свободе высказываний, удерживать лояльность украинских властей?

– Я не носитель разлада. Считаю, что культуры нужно соединять. С другой стороны, я не бросаю всю жизнь на то, чтобы сохранить баланс между русской и украинской культурой. Это было бы неправильно. Если меня приглашают – я приезжаю. Украина для меня интересна. Меня одно время в Беларусь не пускали. В России обвиняли в русофобии. Я вообще плохо представляю, что значит быть русофобом, если живу и работаю большую часть жизни в России и никуда не собираюсь уезжать.

– Что нужно, чтобы быть популярным писателем? Вы специально привлекаете внимание эпатирующими заголовками своих произведений, в том числе, в книге, которую презентовали на «Книжном Арсенале»?

– У меня книги выходят на разных языках. Но, замечу, русская аудитория более осторожно ко мне подходит, чем, скажем, польская. Мои заголовки не удивляют читателей западных стран. Возьмем «Русскую красавицу». Считалось, что это порнографический роман, а за рубежом мне говорили: книга, конечно, хорошая, но почему в ней нет секса? Для своей популярности не делаю ничего. Приезжает человек их Китая или Ирана, предлагает издать книгу. Вот и вся история.

– В Киеве вы презентовали сборник рассказов. Чем дорог вам этот жанр?

– Возможностью проявить изя­щество композиции, языка, мысли. Рассказ в значительной степени более сложен по сравнению с другими жанрами прозы. В романе, например, можно допустить большое количество ошибок, и он из-за них не потонет. Если сделать даже небольшое количество ошибок в рассказе, он разорвется. Рассказы пишу еще и потому, что цельность мира исчезает. Мир стал фрагментарным, и поймать его в сачок, посмотреть на него с разных сторон можно, используя эту фрагментарность в коротком жанре, в рассказе. Книга «Тело» представляет тело человека с разных сторон. Читатель сам объединит разные фрагменты в единое целое . Рассказы, на мой взгляд, чтение для умного читателя. Посредственный читатель, извините, ловит сюжет, увлекается интригой. А рассказ – это не интрига. Это атмосфера, которая сильно отличается от романической кухни.

– На презентации книги вы назвали писателя рабом слова. Что вы имеете в виду?

– Если бы я был, например, журналистом, и мне бы сказали: напиши, что Лукашенко плохой, я бы собрал весь негатив и доказал, что Лукашенко плохой. Писателю же сами слова подсказывают, как писать. Это не только мое мнение. Известный русский поэт Иван Жданов так об этом пишет: «Рождается во тьме само собою слово и тянется к тебе, и ты идешь к нему». Мои любимые слова Цветаевой: «Поэта далеко заводит речь». Ты идешь за словом, а не оно за тобой. Если боишься высказывать свое мнение, иди продавать сосиски в «Макдональдсе». Писатель должен быть смелым. Русские писатели высокого класса подают такие примеры. Булгаков был смелый, Пастернак был смелый, о Льве Толстом уже не говорю. История русской литературы свидетельствует: либо ты смелый, либо отойди и займись чем-то другим.

– Вы верите, что отношения России и Украины нормализуются? Сколько для этого нужно времени?

– Я с большой симпатией отношусь к вашей стране и надеюсь, что сначала восстановятся отношения между нашими культурами, а затем и между странами. Думаю, это случится, когда к власти и в России, и в Украине придут другие люди.

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