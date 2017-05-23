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Выпуск № 57 от 23 мая 2017 г.
 
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   Главная / КОМЕНТАРИИ / Калейдоскоп

23.05.2017

Четвероногий  спасатель  

В ГОРОДЕ Чунцин (Китай) собака спасла младенца, которого похоронили заживо, сообщает Daily Mail.
Хозяйка пса рассказала, что ее питомец выкопал в кустах яму. Она заглянула туда и увидела плачущего ребенка, завернутого в белую ткань.
Младенца доставили в больницу. По словам врачей, у него была низкая температура тела, замедленное сердцебиение и полный рот грязи. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Ребенок родился около месяца назад. В полиции полагают, что родители сочли его мертвым и похоронили по ошибке. Отыскать родственников младенца пока не удалось.

Вдвоем  и  от  крокодила  легче  отбиться

ТУРИСТЫ на сафари стали свидетелями нападения крокодила на льва на реке Линьянти, отделяющей Ботсвану от Намибии. Два льва плыли на другой берег и на молодого напал крокодил. Другой помог сородичу, но сам ушел под воду и пропал из виду.
Молодой лев вернулся на сторону Ботсваны, а его спаситель долго не показывался. Туристы думали, что крокодил его одолел, но позднее лев выбрался из тростника на дальнем берегу реки. Невероятно, но оба выжили и не получили ранений!

 


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