23.05.2017

Четвероногий спасатель

В ГОРОДЕ Чунцин (Китай) собака спасла младенца, которого похоронили заживо, сообщает Daily Mail.

Хозяйка пса рассказала, что ее питомец выкопал в кустах яму. Она заглянула туда и увидела плачущего ребенка, завернутого в белую ткань.

Младенца доставили в больницу. По словам врачей, у него была низкая температура тела, замедленное сердцебиение и полный рот грязи. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ребенок родился около месяца назад. В полиции полагают, что родители сочли его мертвым и похоронили по ошибке. Отыскать родственников младенца пока не удалось.

Вдвоем и от крокодила легче отбиться

ТУРИСТЫ на сафари стали свидетелями нападения крокодила на льва на реке Линьянти, отделяющей Ботсвану от Намибии. Два льва плыли на другой берег и на молодого напал крокодил. Другой помог сородичу, но сам ушел под воду и пропал из виду.

Молодой лев вернулся на сторону Ботсваны, а его спаситель долго не показывался. Туристы думали, что крокодил его одолел, но позднее лев выбрался из тростника на дальнем берегу реки. Невероятно, но оба выжили и не получили ранений!