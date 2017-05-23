Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Вирус-вымогатель заставил плакать

23.05.2017 Виртуальная война Невиданная до сих пор масштабная кибератака, начавшаяся 12 мая, затронула 150 стран и поразила более 300 тысяч пользователей. Новый вирус называется WannaCry, что по-английски означает «хочется заплакать» или «хочется расшифровать». Его называют крупнейшим вирусом-шантажистом в компьютерной истории.

БОЛЬШЕ всего пострадавших компьютеров оказалось в России, Украине, Индии и на Тайване. Во Франции, например, из-за массированной кибератаки остановилось несколько заводов Renault. В Великобритании были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения. В России атаке подверглась IT-система РЖД, Минздрава и МВД. В Саудовской Аравии вирус-вымогатель заставил «плакать» компь­ютеры госструктур.

На экран пораженного компьютера выводится сообщение, в котором говорится, что файлы компьютера заблокированы. За снятие блокировки с операционной системы вирус-вымогатель требует «выкуп» от 200 до 600 долларов, которые нужно перевести на указанные счета в биткоинах (электронная платежная система, использующая одноименные единицы для учета).

По данным британской газеты Guardian, за разблокировку своих файлов заплатили немногим более ста человек. Однако эксперты ожидают, что эта сумма в ближайшие дни может увеличиться. Некоторые эксперты оценивают ущерб от масштабных атак кибервымогателей в сотни миллионов долларов.

В подозрениях и обвинениях по поводу авторства кибератаки с использованием WannaCry не возникло недостатка. Западные СМИ ожидаемо напоминали о так и не доказанном компьютерном «российском вмешательстве». Президент компании Microsoft Брэд Смит разместил заявление, в котором говорится, что фрагменты программного кода, используемые в вирусе-вымогателе WannaCry, были получены из компьютерных программ Агентства национальной безопасности США.

Возможно, самым громким стало заявление в адрес Северной Кореи. Считают, что за кибератакой может стоять группа связанных с КНДР хакеров Lazarus, которых уже подозревали в причастности к краже средств Центробанка Бангладеш в прошлом году и атаке на студию Sony в 2014-м.

О краже хакерами денег Центробанка Бангладеш стало известно еще в 2016 году. По данным информированных источников, хакеры пытались украсть почти миллиард долларов, направив десятки запросов по межбанковской сети, обеспечивающей переводы денежных средств. Основную часть операций удалось заблокировать, однако хакеры все же смогли снять 101 миллион долларов и перевести их в другие страны. В частности, 20 миллионов долларов оказались в Шри-Ланке, но местные власти согласились их вернуть законным владельцам.

Кстати, с вирусом WannaCry боролись сотни специалистов, а остановить распространение вредоносной программы удалось 22-летнему британскому программисту Маркусу Хатчису. Прочитав в ее коде содержащийся там адрес, Хатчис зарегистрировал домен с таким же именем, и атаки прекратились. По-видимому, «зашитое» в код вируса доменное имя предназначалось как раз для его остановки.

Как бы то ни было, виртуальная война вскрыла «вопиющую уязвимость» в системе компьютерной безопасности. Возможно, следующий «компьютерный Перл-Харбор» мир может уже не выдержать.

Леонид РОМАНЕНКО.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия