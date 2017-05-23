Главная / МНЕНИЯ / Право мати свою думку

23.05.2017 Позиція

ГРОМАДЯНИ України часто звертаються до редакції «РГ» з проханням роз’яснити певне положення закону чи іншого державного документа. Особливо гаряча тема – пенсійне законодавство. Це спонукало нас запровадити спеціальну рубрику «Це вас цікавить», яка не сходить з газетних шпальт майже 20 років. Для компетентного діалогу з читачами запрошуються кваліфіковані юристи, працівники державних структур.

Тривалий час рубрику ведуть фахівці столичної пенсійної служби. На громадських засадах вони сумлінно (без гонорару!) розглядають нашу редакційну пошту, глибоко і всебічно аналізують життєві ситуації. Їхні чіткі, юридично виважені роз’яснення протягом багатьох років допомогли тисячам читачів «РГ» у вирішенні питань, що їх хвилюють. Про це свідчать численні листи до редакції з по­дякою за надання таких коментарів і проханням частіше їх друкувати.

Відгукнувся на такі публікації й координатор асоціації пенсіонерів-працівників правоохоронних органів С.В. Казимірський. Очевидно, зацікавленість його продиктована самою посадою, яку він обіймає. І це зрозуміло. Судячи з тексту відгуку, автор є нашим постійним читачем, а значить, і передплатником, за що ми висловлюємо йому вдячність. Його міркування щодо певних юридичних положень, викладених у коментарях, безумовно, захищені конституційним правом громадянина України з будь-якого питання нинішньої бурхливої дій­сності мати свою думку. І він цим правом скористався.

Опубліковані під рубрикою «Це вас цікавить» консультації на пенсійну тему містять не довільні, а точні формулювання букви й духу закону. І якщо з цим законом хтось не згоден, то всі претензії слід адресувати не коментаторам, а його творцям, тобто народним депутатам, покликаним вірою і правдою служити рідному народу. Така логіка.

А під рубрикою «Штрихи до портрета сучасника», запровадженою також з ініціативи наших читачів, газета друкувала, друкує і друкуватиме матерiали про людей конкретної праці, хоч би в якій галузі вони трудилися – про будівельників, гірників, металургів, транспортників, лікарів, учителів, двірників, працівників соціальних служб, державних службовців тощо. Таке призначення нашого видання – показувати трударів у дії.

РЕДАКЦІЯ «РГ».

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия