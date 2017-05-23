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23.05.2017 Це вас цікавить «Чи можна для призначення пенсії за вислугу років зарахувати до спеціального стажу роботу в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті на посаді інструктора виробничого навчання?»

Сергій ТАРАСЕНКО.

Ужгород.

ШАНОВНИЙ Сергію Васильовичу! До стажу за вислугу років відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зараховуються періоди роботи, що передбачені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

У розділі «Соціальний захист» передбачені, зокрема, посади медичних працівників (незалежно від найменування посад), педагоги, вчителі, вихователі, логопеди, інструктори ЛФК та з праці в інтернатних закладах для інвалідів, для дітей-інвалідів і престарілих.

Враховуючи вищевикладене, підстави для включення до спеціального стажу роботу в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті на посаді інструктора виробничого навчання для призначення Вам пенсії за вислугу років відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» відсутні.



Світлана ГЛУЩЕНКО, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.

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