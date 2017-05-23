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23.05.2017 Напередодні 9 Травня в Запоріжжі стартував традиційний щорічний благодійний телемарафон «Пам’ять» з нагоди 72-річчя Великої Перемоги, який триватиме до 22 червня. Обласна рада ветеранів підбила попередні підсумки. СТАНОМ на 10 травня в цій акції взяли участь 558 колективів підприємств різних форм власності, навчальних і медичних закладів, сільських виробничих підприємств, кооперативів, агрофірм, приватних підприємців, депутатів від сільського до обласного рівня, жителів області. Загалом на рахунок телемарафону надійшло

969,9 тисячі гривень благодійних коштів, а також товарів (взуття, продукти, книги) на суму 35,7 тисячі гривень. Наразі кошти продовжують надходити.

За словами організаторів, насамперед заслуговує на щиру по­дяку активність підприємств середнього й малого бізнесу, установ та жителів міста Бердянська, бо більш як чверть учасників нинішньої акції – саме благодійники з курортного міста. Найактивнішими в телемарафоні «Пам’ять» за кількістю учасників серед міст обласного значення стали: Бердянськ – 157 учасників, Мелітополь – 26 учасників; серед районів: Пологівський – 47, Оріхів­ський – 44, Василівський – 41, Бердянський район – 30. Найбільші суми благодійних внесків зібрали серед міст обласного значення: Бердянськ (95 234 гривні) та Мелітополь (52 298); серед районів: Чернігівський (50 350 гривень), Михайлівський (46 800), Бердянський (45 501), Пологів­ський (44 919), Мелітопольський (33 700), Приазовський (30 30),

Гуляйпільський (22 787).

Значні благодійні внески зробили Запорізька облдержадміністрація, обласна рада, міська рада. Від перших років проведення телемарафону до Дня Перемоги щороку в акції активну участь беруть ПАТ «Запоріжсталь», СВК «Світанок», ПСП «Агрофірма «Росія», ФГ «Таврія-Скіф», СВК «Новомихайлівський», ПАТ «Запоріжвогнетрив», ПАТ «Запоріжкокс», НПКО «ТАТА», ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня», ДП «Івченко-Прогрес», ТОВ «Автопривод», ТОВ «Олександрів­ське», ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», ТОВ «Токмак Солар-Енерджі», ТОВ «Агроконтинент» та ТОВ «Агро-Континент-Приват», АТ «Михайлівський райагропостач», ВСК «Нива», Запорізька єпархія Української православної церкви та інші підприємства й установи регіону.

Відрадно, що активну участь у нинішньому телемарафоні взяла молодь Бердянська, Оріхівського, Новомиколаївського, Пологівського й Василівського районів. Учні та їхні батьки з понад 110 загальноосвітніх шкіл, гімназій, колегіумів перерахували благодійні кошти у фонд телемарафону.

Рахунок залишається відкритим до 22 червня, після чого підсумки марафону 2017 року буде підбито остаточно. Всі зібрані кошти спрямують адресно на потреби ветеранів та учасників АТО. Нагадаємо, телемарафон «Пам’ять» проводиться 18-й рік поспіль з ініціативи Запорізької обласної організації ветеранів України й за активної підтримки Запорізької обласної державної адміністрації та обласної ради, за участю ветеранських організацій з усіх адміністративних територій міст і районів області, об’єднаних територіальних громад.

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