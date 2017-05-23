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23.05.2017 Советы юриста СПИД, ломая человеческие судьбы, создает для больных немало морально-этических и социальных проблем. Письма на эту тему комментирует юрист Михаил ТРУБНИКОВ.



«Сына, скорей всего, во время посещения стоматолога заразили СПИДом. О страшном ди­агнозе узнали на фирме, где он работал, и ему пришлось уволиться. Городок у нас маленький, и у сына большие проблемы с трудоустройством. Никто не хочет брать на работу ВИЧ-инфицированного. Уехал он в областной центр, но и там найти работу ему трудно. С точки зрения закона есть ли ограничения при приеме на работу ВИЧ-инфицированных?»

Надежда. Николаевская область.



«УВАЖАЕМАЯ Надежда! Закон Украины

«О предотвращении заболевания СПИДом и социальной защите населения» в разделе 4 статьи 17 провозглашает, что ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом граждане Украины имеют все права и свободы, гарантированные Конституцией Украины. В том числе и право на труд. Но на частном предприятии хозяин, формально якобы не нарушая закон, всегда может найти повод, чтобы отказать в трудоустройстве. А СПИД – заболевание, окруженное предрассудками и мифами, порожденными невежеством. По этой причине людям, которых поразил этот вирус, непросто найти работу. Перечень профессий, где больному и инфицированному не желательно работать, довольно внушительный: работники пищевой промышленности (повар, кондитер, продавец, тестомес); медработники (медсестры, врачи, сиделки, няни); работники сферы образования. Инфицированным людям не рекомендуются по состоянию здоровья профессии, связанные с большой физической нагрузкой и резкими перепадами температур (сталевары, бетонщики, разнорабочие на стройке). В данной ситуации нужно искать работу, не связанную с большими нервными и физическими нагрузками, на должностях, где не нужна медицинская книжка и не требуется делать различные прививки. Статья 19 вышеназванного закона предусматривает, что действия должностных лиц, нарушивших права больных и инфицированных вирусом СПИДа, могут быть обжалованы в суде».



«Дочка була в стосунках з одним хлопцем, потім вони посварилися, хлопець поїхав в інше місто. Через спільних знайомих дочка дізналась, що в того хлопця виявили СНІД. Вона в розпачі, хоче перевіритись, чи не хвора й вона, але боїться, що лікарі повідомлять про діагноз у технікумі, де навчається доня. Як нам бути?»

Т. І. Житомирська область.



«НЕ СТОИТ раньше времени паниковать. Науке известны случаи, когда некоторые люди не предохраняются при интимном контакте с больными СПИДом и при этом не инфицируются. Таких случаев немного, но они реальны. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении заболевания СПИДом и социальной защите населения», обследование на СПИД является анонимным, его результаты считаются врачебной тайной. Если, не дай Бог, у вашей дочери обнаружат этот вирус, а дочь несовершеннолетняя, то врач о диагнозе обязана сообщить вам».



«Мы ехали на автомобиле, и во время остановки в лесополосе жена поранила ногу. Рану мы обработали, перевязали и поехали дальше. Увидели у дороги травмпункт, и жена обратилась к врачу. Минут через 10 вышла оттуда бледная и говорит: «Рядом со мной сидела избитая девушка, ей делали перевязку, потом направили на рентген». А когда она вышла из кабинета, из разговора медсестры и врача я понял, что девушка – наркоманка, больная СПИДом. Имеют ли право врачи оказывать помощь в одном кабинете одновременно больным СПИДом и другим, неинфицированным пациентам?»

Игорь. Киевская область.



«УВАЖАЕМЫЙ Игорь! В статье 18 Закона Украины «О предотвращении заболевания СПИДом и социальной защите населения» сказано, что запрещается не принимать в медицинские учреждения на лечение и отказывать в оказании медицинских услуг гражданам на основании того, что они больны или инфицированы СПИДом».

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