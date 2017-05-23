23.05.2017

Професія – Вітчизну захищати

«Часто в поєдинках вигравали не кількістю бійців, а вмінням вести бій, – згадував у своїх мемуарах маршал Тимошенко. – І за таких обставин героями ставали не тільки командири, а й рядові солдати, такі, як колишній луганський паровозобудівник Іван Букаєнко».

Двадцять п’ять відважних

ПОДВИГ їхній крізь призму літ висвічується дедалі яскравіше. Жменька відважних бійців знешкодила десятки ворожих броньованих машин, вистояла перед гітлерівською навалою. Двадцять п’ять озброєних лише автоматами й гранатами сміливців утримали зайняту позицію, на яку ринула лавина фашистського вогню й металу. Це – широнінці.

Двадцять справжніх богатирів назавжди залишилися 2 березня 1943 року на таранів­ському рубежі.

Іван Прокопович Букаєнко, як кажуть, у сорочці народився. Фронтова доля розпорядилася залишитись йому тоді живим у числі п’яти воїнів з усього взводу. Він і представив 24 червня 1945-го цей героїчний підрозділ на Параді Перемоги.

Почав з обозу

СОРОКАРІЧНОГО Івана Букаєнка зарахували в нестройовики, посада їздового згідно з його віком. Поки був у запасному кавалерійському полку, не ремствував: в обозі так в обозі. А пішли захищати Сталінград, він з повозки пересів у бойове сідло. Та притиснуті фашистами до волзького берега, ескадрони спішувались і діяли в бойових порядках піхоти.

Мало хто із захисників волзької твердині залишився неушкодженим. Два місяці латали шпитальні хірурги і Букаєнка. Прибув він із поповненням у 25-ту гвардійську дивізію перед таранівським боєм з орденом Червоної Зірки на грудях. Одержав його за те, що відважно бився в рукопашній поблизу заводу «Червоний Жовтень» і закрив собою від ворожої кулі ротного.

І от Іван Букаєнко в першому взводі 8-ї роти 3-го батальйону 78-го гвардійського стрілецького полку.

Ввечері 1 березня командира взводу Єгора Широніна викликали у штаб полку.

– Ваш взвод висовується на найвідповідальніший рубіж, – сказав гвардії полковник Дмитро Білютенко. – Завдання – не пропустити фашистів через залізничний переїзд ось тут, на 303-му кілометрі, інакше шлях ворогу на Харків відкритий.

– Постараємось, товаришу командир полку! – твердо сказав Єгор Широнін. – Люди в нас надійні.

Протягом короткого спілкування з особовим складом довіреного йому підрозділу Широнін – у мирний час учитель – встиг зблизитися майже з кожним бійцем. На світанку довкола переїзду було проведено рекогносцировку місцевості.

– Окопатися обіч шляху, – розпорядився командир.

Ледь устигли вгризтися в ще не розмерзлий грунт, як із заходу долинув монотонний гуркіт. Невдовзі в небі з’явився фашистський розвідник-коригувальник. Покружлявши над переїздом, він пішов у бік Таранівки, видивляючись наші наземні цілі. А невдовзі й «юнкерси» налетіли: бомби посипалися на розташування захисників переїзду.

Бити з близької відстані!

ГОРІЛИ станція Безпалівка поблизу переїзду й південні околиці Таранівки.

– Тепер, хлопці, триматися… Зараз німець посуне! – вигукнув Широнін.

З південного сходу долинув чавунно-скрипучий гуркіт. Щосекунди він наростав. І от iз-за пагорба вискочили дві самохідки, за ними – танки з піхотою на бортах. Машини мчали з великою швидкістю й відкритими люками. Фашистам здавалося, що зім’яти заслін радянських солдатів – простіше простого.

– Бити тільки з близької відстані, – пролунала команда.

Букаєнко зі сталінградських днів добре засвоїв: нищити фашистську броню піхоті зручніше по оглядових щілинах, гусеницях. Зараз за сотню метрів від нього був танк із відкритим нижнім люком. Іван Прокопович узяв на приціл самовдоволеного фашиста, що сидів за важелями. Натиснув на спуск автомата водночас із пострілом нашої протитанкової гармати, розташованої ліворуч від його окопу. Стовпи диму поглинули танк.

Слідом за ведучою спалахнула й замикаюча машина. У колоні здійнялася паніка. Ворожі танки вели безладний вогонь по переїзду. Потім, розсипавшись по полю, ринули на позиції широнінців. Активізувалась і ворожа піхота.

– Відсікай її від танків! – неслося над нашими окопами.

Букаєнко один за одним розряджав автоматні диски. Але зелено-сірих фігур не меншало. «Чому ж замовк «максим»? Він кинувся до кулеметного гнізда. Кулеметник Танцюренко був мертвий. Його «максим» у руках Івана Прокоповича заговорив знову. Та розігріті боєм гвардійці не помітили, як під прикриттям залізничного насипу фашистська самохідка вийшла на вогневу позицію батарейців з тилу й розчавила її гусеницями.

Переїзд наш!

НЕ ПРОПУСТИТИ самохідку далі! Про це думав зараз кожен. Метнув з окопу гранату Василь Грудина. Не долетіла. Ривок – і гвардієць кинувся з гранатою назустріч броньованому чудовиську. Букаєнко побачив стовп полум’я, коли разом із Геннадієм Тюріним готував до бою покалічену «сорокап’ятку».

Обв’язалися гранатами й поповзли назустріч фашистським танкам Василь Павлов і Тимофій Болушкін. Два вибухи прогриміли посмертним салютом героям. Кілька ворожих машин обійшли наші окопи з флангів. Напереріз їм кинулися сержант Василь Сушко, рядові Петро Шкода, Михайло Злоба, Іван Черенков. Усі загинули під гусеницями.

Букаєнко знову кинувся в окопи свого третього відділення. Там його бійці відбивалися від бронетранспортерів. Їм на підмогу із зв’язками гранат і поповз Букаєнко. Жменька сильних духом гвардійців зупинила стальну лавину ціною власного життя.

…Ліву руку Івана Прокоповича прошила фашистська куля. Він би ще вів вогонь, та за спиною почув гвинтівкову стрільбу: до захисників переїзду поспішало підкріплення. Букаєнка підібрали санітари іншої частини. Тому в полку його вважали загиблим під час оборони таранівського рубежу. І коли згодом райвійськ­ком запросив його дружину Марію Дмитрівну, щоб повідомити про посмертне присвоєння Івану Прокоповичу звання Героя Радянського Союзу за подвиг у бою під Харковом, та стрепенулася:

– Чому посмертне? Я вчора одержала від нього листа з-під Києва…

Судилося герою прожити 70 років.



За матеріалами архівних документів публікацію підготували Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ та Анатолій КАЗИМІРЧУК, кандидат історичних наук.