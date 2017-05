Акценты дня

Глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК агрокомитета Верховной Рады, президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид Козаченко отмечал, что в Украине на сегодняшний день практически отсутствует реальная поддержка аграриев.





19.05.2017 УКРАИНА • Общие потери плодов, орехов и ягод в результате майских заморозков по предварительным данным могут достигнуть в текущем году 1-1,2 миллиона тонн, то есть 50-60 процентов от среднего за последние годы объема урожая в два миллиона тонн, сообщил руководитель ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка. Как передают «Українські новини», по данным ассоциации, в центральных и южных областях потери урожая ягод составляют до 90 процентов.

• С 1 июня украинцы смогут ездить в Турцию без виз и загранпаспортов, сообщает Ipnews.in.ua. Межправительственное соглашение между двумя странами пре­дусматривает, что граждане Украины и граждане Турции могут использовать ID-карты (идентификационные карты) с бесконтактным электронным носителем, которые действуют в качестве внутреннего паспорта.

• Всемирный совет церквей призвал руководство Украины отозвать законопроекты на религиозную тематику, пишет «Корреспондент». Речь идет о законопроектах № 4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», а также о законопроекте № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором».

• Количество официально зарегистрированных за три десятилетия смертей, связанных со СПИДом, составляет 42 732 человека, сообщает Interfax.com.ua. Согласно информбюллетеню Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, в период с января по апрель 2017 года было зарегистрировано 6 049 новых случаев ВИЧ-инфекции, 3 266 случаев заболеваемости СПИДом и 1 022 случаев смертей, связанных с ним.

• Украине не удалось окупить затраты на проведение Евровидения. Песенный конкурс принес бизнесу около 500 миллионов гривен доходов, сообщил директор департамента туризма Киевской администрации Антон Тараненко. Как пишет LIGA.net, на подготовку к шоу 455 миллионов гривен было выделено из госбюджета, еще 200 миллионов – из бюджета Киева. Больше всего от проведения Евровидения выиграли гостиницы и хостелы, которые были заполнены примерно на 80 процентов.

ЗА РУБЕЖОМ

• В польском городе Монколне 15 человек пострадали в результате взрыва на пороховой фабрике. Четверо из них госпитализированы, поиски еще двоих продолжаются. Об этом сообщает TVN24. Причина взрыва в данный момент неизвестна, на месте работают спасатели и полиция.

• В Греции проходят забастовки, частично парализовавшие жизнь страны из-за остановки паромного, автобусного и железнодорожного сообщения. К протестам из-за ужесточения мер экономии, уменьшения пенсий и повышения налогов присоединились врачи и работники государственных учреждений. Как сообщает The Associated Press, в центре Афин полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

• США дважды за последнюю неделю направляли свои стратегические сверхзвуковые бомбардировщики

В-1, способные нести ядерное оружие, в район Корейского полуострова. Об этом сообщил телеканал CNN. Пхеньян обвинил США в умышленной военной провокации.

• Предупреждение Венгрии и Польше за отказ принимать беженцев сделал представитель Еврокомиссии по миграционным вопросам, внутренним делам и гражданству, сообщает издание Agency France Presse. Дипломат подчеркнул, что если эти страны в течение месяца не начнут пускать к себе беженцев, в отношении них будут приняты юридические меры, включая финансовые санкции.

• НАТО проведет военные учения Noble Jump 2017, которые пройдут с 26 мая по 16 июня на территории Румынии, Болгарии и Греции, сообщает korrespondent.net. В них примут участие военнослужащие и боевая техника из Албании, Германии, Великобритании, Норвегии, Голландии, Польши и Испании.

