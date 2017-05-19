19.05.2017

Народ и власть

Ну, кажись, с национальной идеей в Украине наконец определились – это фашизм латиноамериканского образца. Тут и запреты свобод, и сворачивание демократии, и превращение своей страны в колонию США, ну и, конечно, пещерный антикоммунизм. А при пещерном национализме все само четко попадает под классическое определение фашизма.

Фашизм не прошел и очень взбешен

НУ, правда, после декоммунизации в ходе националистической «культурной революции» выяснилось, что дух народа держится не на серпе с молотом, а на Великой Победе. Которая, собственно, и доказала, что наши предки сознательно выбрали те самые «серп и молот» на красном фоне, и благодаря этому выбору смогли 72 года назад отстоять свободу нашего народа и освободить от коричневой чумы Европу.

А 9 мая 2017 года оказалось, что в Днепре, в городе, где нацист Ярош в 2014-м радостно отрапортовал: «Впервые бандеровцы пересекли Днепр!» (в данном случае реку), большая часть граждан чтит Победу своих дедов и не только не собирается менять себе мозг по постановлению властей, но и готова бить неонацистов, составляющих на поверку жалкое, хоть и вооруженно-озлобленное меньшинство.

Вот тут и началась настоящая паника у власти, как у городской, так и у всеукраинской. Был в срочном порядке уволен начальник полиции города за то, что не смог, а может, не захотел, защитить неонацистов-провокаторов от антифашистов. Началась очередная волна обысков и арестов среди антифашистов, которых местная провластная пресса тут же окрестила «титушками», окончательно запутав «понятийную базу майдана». Если раньше «титушками» были те, кого нанимает власть против оппозиции, то теперь «титушки» – это оппозиция, которая бьет тех, кто на подкормке у власти устраивает провокации. Понять это сложно, но, видать, и не нужно. Главное, что это не «правосеки» и не «нацики».

Сам мэр Днепра Филатов написал пару постов в «Фейсбук». Конечно, как и подобает мэру «европейского» города, с оскорблениями в адрес политических оппонентов и унижениями значительной части горожан. А потом от слов он перешел к делу и попросту выкинул на улицу из здания облсовета Совет ветеранов Великой Отечественной войны. Видимо, отомстил таким образом за то, что эти люди не дали его предкам пить в оккупации баварское пиво, хотя его-то предки, скорее всего, оказались бы в Освенциме или в другом подобном месте, не будь этих самых ветеранов. Но то такое…

Ветеранам просто приказным тоном хозяин города-реки приказал убираться из помещения. От Совета ветеранов пришли бабушки и дедушки с челобитной к Хозяину города, просили оставить им помещение, на нищету пеняли, на жалость давили. Им ответили, что если сами не уйдут, то их выселят с помощью муниципальной полиции. В назначенные 24 часа ветераны не выехали. В результате их помещение закрыли и опечатали.

По ком звонит колокол?

НУ А заодно, чтобы неповадно было, выгнал Хозяин из их помещения в облсовете и городское объединение ветеранов Афганистана. Действительно, название у них вообще какое-то антигосударственное – «воины-интернационалисты». Молодые еще, упрямые, не боятся никого, и кулаки у них крепкие. Ату их!

Кто дает право мэру на такие действия – неясно, ведь даже управление такой большой рекой, как Днепр, подобных прав без согласования с областным советом не предполагает.

По словам председателя Днепропетровского городского объединения ветеранов Афганистана Юрия Виноградова, ситуация развивалась так: «10 мая в 9.00 утра к нам пришел представитель мэрии и сказал, что у нас есть 24 часа, чтобы убраться из помещения. Мы думали, что к вечеру кто-то опомнится. Выходили на мэра, на его заместителя. Единственный ответ, которого добились, что это устное распоряжение мэра. 11 мая в 8.00 утра пришли в мэрию, но в свой офис попасть уже не смогли. Нам заявили, что по устному распоряжению мэра сменили замки. При разговоре с заместителем городского головы нам сказали, что Закон Украины «О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты» руководство мэрии не признает. Хотя ст. 20 закона гласит, что органы местного самоуправления должны оказывать нам помощь в нашей деятельности. В частности, предоставлять помещение, телефоны и пр.»

Все 30 последних лет воины-интернационалисты занимали помещение в здании Днепровского горсовета. Занимались они исключительно решением социальных вопросов ветеранов и участников боевых действий в Афганистане и их семей. За это время не отказали ни одному «афганцу». Помогали с получением жилья, лекарств, путевок, захоронением умерших. Сами «афганцы» недоумевают: за что их-то?

«Никогда городское объединение ветеранов Афганистана не входило в конфронтацию ни с какими политическими силами. Мы занимались исключительно социальными вопросами и были вне политики», – оправдывается Юрий Виноградов.

Так, может, в этом все и дело?! Вы молчали, когда пришли за коммунистами, вы же не коммунисты. Промолчали, когда пришли за социалистами, вы же не социалисты. Теперь пришли за вами… А остались ли те, кто скажет слово в вашу защиту? А если остались, то будете ли вы и дальше «не входить в конфронтацию», пока снова не придут за вами?