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Глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК агрокомитета Верховной Рады, президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид Козаченко отмечал, что в Украине на сегодняшний день практически отсутствует реальная поддержка аграриев.





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19.05.2017 Визит верноподанничества Новенькое, но настолько шустрое, что, вместо того чтобы покайфовать в качестве главного украшения Елисейского дворца, сразу укатило за кордон… НАМ в Украине остается только диву даваться, насколько кратки процедуры вступления во власть в колыбели европейской демократии буржуазного толка – во Франции. Не успел новоиспеченный президент опомниться от свалившегося на его голову счастья, как его уже ощипали, как петуха, и сунули в государственный котелок «укреплять» политический бульон. Проходит каких-то три дня – и президент должен тянуть свою лямку во всю мощь своих политических дарований. А если с дарованиями негусто, то мчаться в соседнюю столицу за инструкциями. Другими обсто-

ятельствами трудно объяснить столь стремительное желание нового президента Франции Эммануэля Макрона отправиться на поклон к фрау Ангеле Меркель в первый же день своего правления. Случай в истории беспрецедентный. Утром в воскресенье на ступеньках Елисейского дворца Макрон принимал власть из рук Олланда, а уже на следующий день обеими руками сжимал небрежно протянутую руку госпожи Меркель в Берлине.

Еще до встречи эксперты судачили, что эта поездка не о делах, она – проявление дипломатии, призванной продемонстрировать единство двух стран. А заодно укрепить авторитет Меркель в ходе избирательной кампании. Мол, нашенькая-то еще ого-го! Первые лица двух стран с преувеличенным усердием изображали непривычное в таких случаях взаимопонимание и теплые отношение между гостем и хозяйкой. Беседа тет-а-тет двух лидеров длилась меньше, чем последовавшая затем пресс-конференция, на которой стороны подтвердили: время непростое, важно держаться вместе.

«Сейчас критический момент для ЕС. Европа может процветать только с сильной Францией, потому Берлин и Париж хотят придать новую динамику сотрудничеству двух стран», – с уверенностью заявила Меркель. О единстве и безопасности твердил и Макрон, обещая скорые реформы во Франции: «Нам необходимы реформы, гражданам ЕС нужна защита. Европа должна быть менее бюрократической». В ходе переговоров был согласован ряд договоренностей и разработана «дорожная карта» по реформе ЕС. После переговоров лидеры двух стран отметили, что ось «Берлин – Париж» приобретает новое измерение. Франция и Германия намерены вместе восстановить доверие граждан к единой Европе, рассчитывают на длительный период стабилизации и на плодотворное сотрудничество. Таков итог берлинских переговоров.

«Первый визит, первый камень, заложенный в возрождение Европы», – написал Макрон в Twitter по поводу поездки в Германию. Правда, сами европейцы к подобным заявлениям относятся сдержаннее и с определенным скептицизмом. В особенности, в отношении нового измерения оси «Берлин – Париж». То, как эта ось прежде безбожно скрипела и дребезжала под мощным давлением вашингтонской рессоры, надоело многим европейским столицам.

Невольно вспоминается прогноз, сделанный в ходе предвыборных дебатов соперницей Макрона Марин Ле Пен, предрекшей, что после президентских выборов Францией в любом случае будет править женщина: либо она, Ле Пен, либо фрау Меркель.



ПЕРЕД отлетом президента в Берлин в Париже назвали имя нового премьер-министра. Помните, точно так же в свое время на трапе самолета новоиспеченный президент Украины Ющенко назначал премьером Юлию Тимошенко. «Сладкая» впоследствии получилась парочка… Своим ближайшим подручным президент-центрист выбрал человека из иного лагеря – правоцентриста и республиканца Эдуарда Филиппа. В этом просматривается политический расчет на национальное объединение Франции. Состав нового правительства, которое будет работать с Макроном, уже назван. Фамилии министров пока мало что говорят. Но интрига имеется… В общей сложности в Кабинет вошли 22 человека – 11 мужчин и 11 женщин. Число 11 является ключевым в глобальной политике. Для сравнения: играя в футбол, две команды по 11 человек гоняют один мяч (символ земного шара). Не исключается намек, что при слабом президенте правительство будет играть ключевую роль, стремясь удовлетворить все интересы. В составе нового Кабинета нет недавнего союзника Макрона, бывшего премьера Мануэля Вальса. Президент запретил ему участвовать в выборах от своей партии, за что тот публично записал его в подлецы: «Максимально осознанно оцениваю Макрона и его команду. Олланд – подлец, но у него есть рамки. Макрон тоже подлец, но у него отсутствуют правила поведения, нет ограничений». Предполагается, что проработать новому Кабинету придется недолго. Уже через месяц во Франции начинается новая избирательная кампания, на этот раз в Национальное собрание. По ее итогам ныне формируемый кабинет отправят в отставку.



СРЕДИ тех, кто готов попасть под обновленную ось и получить от этого удовольствие, неунывающий глава украинского МИДа Павел Климкин, сообщивший общественности о главном «месседже» своей встречи с Трампом: «Один из главных политических сигналов – это реальное желание участвовать в давлении на Россию». «У нас есть очень интересные идеи, но я расскажу о них позже, когда согласуем со всеми друзьями. Само собой, все надо будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции», – заявил министр в интервью украинскому телеканалу ТСН. Таким образом, пан Климкин раскрыл новую тайну дипломатии. Для того чтобы получить пару «месседжей», как раз и требуется шесть минут аудиенции, во время которой, для более четкого усвоениях гостем их содержания, у хозяина Овального кабинета даже не нашлось желания и времени предложить ему присесть.

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