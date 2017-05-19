19.05.2017

Первый успех в олимпийском ранге

НА ЧЕМПИОНАТЕ Европы по каратэ в Коджа­эли (Турция) украинцы добились выдающегося успеха, завоевав шесть медалей.

Чемпионами стали Екатерина Кривая в весовой категории до 50 кг и женская команда кумитэ в составе Екатерины Кривой, Аниты Серегиной, Анжелики Терлюги и Анастасии Мястковской.

«Серебро» выиграл Станислав Горуна (до 75 кг).

«Бронза» на счету Анжелики Терлюги (до 55 кг), Аниты Серегиной (до 61 кг) и мужской команды кумитэ (Станислав и Ярослав Горуна, Валерий Чеботарь, Игорь Унгич, Андрей Торошанко, Константин Цымбал).

В итоге сборная Украины заняла высокое 4-е общекомандное место, пропустив вперед только признанных лидеров европейского каратэ – команды Турции, Испании и Италии.

Чтобы оценить такое достижение, достаточно вспомнить, что за всю историю участия украинцев в чемпионатах Европы на их счету было всего семь медалей. В 2015 году в Стамбуле сборная Украины вообще осталась без наград, а в прошлом году в Монпелье (Франция) имела только одну серебряную медаль Анжелики Терлюги.

Напомним, что недавно каратэ было включено в программу Токийской Олимпиады.

Из Канады с «золотом»



В ТОРОНТО проходил международный турнир по художественной гимнастике «Koop Cup». Украину представляла одна из лучших юни­орок страны Александра Яремчук.

Саша уверенно справилась со всеми видами программы. Она была лучшей в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а в упражнениях с булавами из-за мелких помарок оказалась второй. В многоборье Яремчук завоевала «золото».

Народная забава



ЛИТОВСКИЙ Даугавпилс принимал чемпионат Европы 2017 года по гиревому спорту среди взрослых и юниоров, в котором участвовали 337 спортсменов из 21 страны. По командным показателям Украина заняла почетное второе место в обоих соревнованиях.

В категории взрослых чемпионами стали Михаил Доминюк, Леон Белицкий, Алексей Остапчук, Ярослав Сушко, Василий Потокий, а Игорь Гавришко завоевал «золото» и «серебро» в разных направлениях.

Среди юниоров и юниорок отличились шесть украинских спортсменов: Леон Бели­цкий стал двукратным чемпионом Европы; по одной золотой награде у Виктории Ковалюк и Романа Мныха; Евгений Остапчук, Михаил Тупица и Константин Тимченко завоевали по две медали – «золото» и «серебро».

Проявили себя и наши ветераны спорта (40-44 года). Андрей Яремус (весовая категория до 85 кг) победил в двоеборье, Валентин Бербеничук (до 85 кг) – в толчке двух гирь по длинному циклу.

«Серебро» в копилку украинской сборной положили Виталий Белоус, Руслан Серебряный, Николай Ткаченко, Сергей Кияшко, Иван Макаренко, Владимир Скорбь, Оксана Панькевич, Андрей Горовой, Геннадий Тимофеев и Олег Коломиец.

«Бронзой» могут похвастаться Александр Горбатко в категории «взрослые», Ольга Масловец и Оксана Панькевич среди женщин, а также Михаил Лях среди юниоров.

В Беларуси по-тайски



МИНСК принимал первенство мира по тайскому боксу Муэй-Тай. В активе сборной Украины 8 наград, но только одна высшей пробы.

Чемпионом мира стал Рогава Цотне, выступающий в весовой категории свыше 91 кг.

Наши лицензиаты Всемирных игр-2017 Константин Тришин (57 кг), Игорь Любченко (63,5 кг) и Василий Сорокин (71 кг), а также Даниил Желев (51 кг), Михаил Василиогло (60 кг), Олег Гута (67 кг), Ростислав Карпич (81 кг) привезли домой «бронзу».

Награды за красоту



В САНТА-СУСАННЕ (Испания) прошел чемпи­онат Европы по бодибилдингу и фитнесу среди мужчин и женщин, а также в категориях юниоры и мастерс. Он стал рекордным для нашей сборной по количеству завоеванных медалей и «абсолютных» кубков.

Трое наших спортсменов завоевали по две награды. Елена Чумакова выиграла в категории бодифитнес до 168 см и в абсолютной; Лариса Сокол победила в физик до 163 см и overall; Владимиру Бирук стал победителем в бодибилдинге (до 100 кг) и «абсолютке».

В разделе бикини-фитнес наши девушки завоевали три золотые награды: Кристина

Короткая (до 164 см), Кристина Токарева (до 166 см), Оксана Брыгидыр (до 169 см).

В фитнес-опен лучший Сергей Гордеев.

Вице-чемпионами континента стали: в физик до 163 см – Наталия Дичковская; в бикини-фитнес – Анна Скворцова (до 158 см),

Яна Енько (до 160 см), Альбина Устименко (до 169 см), Людмила Насонова (до 172 см), Кристина Токарева (абсолютная), а в классическом бодибилдинге до 180 см – Сергей Филь.

«Бронза» у Виктории Погребняк (бодифитнес до 168 см), Антона Шаля (бодибилдинг, свыше 100 кг), Эдварда Муганга (физик

до 179 см), а также у смешанной пары Татьяны Давыденко и Евгения Романова.