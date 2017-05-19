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19.05.2017 Кубок Украины Есть устойчивый фразеологизм, относящийся к двойному успеху какого-то клуба в национальных состязаниях: «Положить медали в кубок». В среду в Харькове «Шахтер» в шестой раз сделал украинский «дубль».

ОТ ЭТОГО матча все ждали напряженной борьбы и не оказались обманутыми. Оба соперника были хорошо мотивированы на игру. Поэтому стало понятно, что победит тот, кто забьет первый гол.

И уже на 8-й минуте интрига могла умереть. За игру рукой в ворота «Динамо» был назначен одиннадцатиметровый. Бил Марлос. Он технично уложил Коваля на газон, и перебросил мяч в пустые ворота. Однако угодил в перекладину.

Надо заметить, что игра обороны киевлян, особенно Пантича и Кадара, вызывала немало нареканий. Впрочем, как и атака динамовцев. Но в принципе игра шла с переменным успехом, который оказался благосклоннее к дончанам .

«Сегодня была примерно равная игра, – сказал после матча Тарас Степаненко. – Мы не увидели большого количества моментов. Где-то лучше смотрелось «Динамо», где-то мы. Все решил один мяч. Нельзя сказать, что динамовцы играли плохо. Видно, что они были заряжены. Это кубковый финал – сегодня все оставили свои силы на поле».

Героем финала стал Марлос, сначала сохранивший интригу, а на 80-й минуте убивший ее. Стоит отметить, что и в этом моменте решающим фактором оказалась несогласованность действий центральных защитников киевлян. Но был на поле еще один человек, косвенно поспособствовавший успеху «Шахтера». Это арбитр встречи Константин Труханов.

Давно отмечено, что украинские судьи довольно благосклонно относятся к дончанам. На пресс-конференции не преминул обратить на это внимание и главный тренер «Динамо» Сергей Ребров.

– В прошлой нашей игре с «Шахтером» четыре раза били локтем в лицо футболистов. Но после игры никто не сказал об этом ни слова, и во время игры за эти фолы не были показаны желтые карточки. На них никто даже не обратил внимание. Я уверен, что сегодня Срна заслуживал получить вторую желтую карточку. Это ни в коем случае не оправдание для нас. Но я считаю, что судья предвзято отнесся к нашей команде. Хотя, повторюсь, это не оправдание. В такой игре с таким соперником мы не реализовали много (преувеличение. – Авт.) моментов. А соперники реализовали».

Я не склонен относить поражение киевлян к судейским ошибкам, хотя и согласен с Ребровым. Срна несомненно заслужил второй «горчичник». Заслужил его и Степаненко на первых минутах матча, умышленно наступивший на ахилл убегавшему в атаку Денису Гармашу. Комментатор стыдливо назвал это тактическим фолом, который остался безнаказанным. Заслужил пре­дупреждение и Тайсон за агрессивные беседы с арбитром. В Европе он бы сразу увидел перед собой «горчичник», но Труханов только «утерся».

Однако, повторюсь, победа «Шахтера» была заслуженной. И наградой им стал Кубок Украины, в который они скоро положат не виртуальные, а реальные золотые медали.

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