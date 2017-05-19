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Выпуск № 56 от 19 мая 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Опиум для народа и тысячелетний знак качества

Опиум для народа и тысячелетний знак качества
19.05.2017

Международный День музеев

Креативная команда Национального музея искусств имени Ханенко отметила Международный день музеев оригинально. На фоне всеобщего устремления в Европу она предложила экскурс в культуру Востока. В экспозиции масса вещей, которые до сих пор пылились в запасниках по причине, мягко говоря,  не очень правильного назначения.


В ЦЕНТРЕ внимания  – культура средневекового Китая. Это сосуды (вазы, чайнички и плошки), в которых заваривался опиум – лекарство и наркотик одновременно. Опиумная трубка  – еще один уникальный экспонат.
Китай познакомили с опиумом персидские торговцы, и именно здесь его впервые начали использовать не в медицинских целях, а в качестве расслабля­ющего наркотика. В конце XV века китайский историк писал, что опиум используется для усиления мужественности, соблазнения дам и совершенствования в искусстве секса.
Курение опиума поначалу было привилегией элиты, но уже через несколько столетий опиум достиг повсеместного применения, и его мог себе позволить каждый мало-мальски зажиточный крестьянин. Такое тотальное распространение наркотика объяснялось зависимостью китайцев от табака, к которому в XVII веке по распоряжению императора начали примешивать различные травы, среди которых оказывались и цветки опиума. Такая смесь называлась мадак, и из Китая по торговым путям она быстро распространилась в Тайвань, Индонезию и на Филиппины. Позже, в XVIII веке, китайцы начали курить чистый опиум, используя для этого хитроумно сделанные курительные системы, состоявшие из бамбуковой трубки с серебряным мундштуком, соединенной с глиняной плошкой, в которой кусочек твердого опиума нагревался под пламенем масляной горелки. Температуру плошки для нагревания опиума следовало все время поддерживать на определенном уровне, и для этого у богатых китайцев существовали специальные девочки-служанки, которые владели этим навыком.
Пристрастие китайцев к опиуму трагически повлияло на судьбу страны – в конце XVIII века английская Ост-Индская торговая компания подкупила китайское правительство и стала зарабатывать миллионы на поставках опиума из колониальной Индии в Китай практически в течение 70 лет.
Также на выставке представлены и другие уникальные предметы, которые до сей поры «молчали» в фондах – шелка мусульманской Гранады ХV столетия, первые европейские портреты османских султанов и  крымско-татарских ханов.
Музей заострил внимание на причиндалах для опиума. Но меня лично более всего впечатлили бухарские глиняные тарелки Х века. Хоть сегодня наливай в них борщ! Качество на века. И ни одной трещинки! Слава древним бухарским гончарам! Гарантия – тысячелетие. Такого товара нынче не сыщешь.

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
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