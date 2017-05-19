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19.05.2017 О русском языке опять заговорили в украинской столице. На этот раз были слышны только хвалебные слова в адрес тех, кто думает, пишет и говорит на языке Пушкина, Чехова, Толстого. Впервые за долгие годы украинским преподавателям русского языка и литературы торжественно вручили премии имени Николая Гоголя. ПОЧЕТНЫЕ медали и денежные призы получили восемь лучших учителей русского языка и литературы за 2016-2017 учебный год. Организаторы объединения «За родной язык» пригласили победителей из Винницы, Харькова, Черкасс, Полтавы, Херсона, чтобы выразить им благодарность за поддержку русского языка и литературы в Украине. Награды вручены в четырех номинациях – «Учитель-инноватор», «Учитель-практик», «Учитель-медалист» и «Учительский дебют».

Главный приз «Учитель года» получила преподаватель русского языка из Киевской области Елена Афанасьева.

Похоже, не случайно эти учительские премии были названы в честь Гоголя, поскольку сам Николай Васильевич всю свою жизнь боролся за национально-самобытные основы литературного языка, за творческое обогащение и развитие лучших достижений речевой культуры народа, за использование всех богатств общенародного языка, его ярких самобытных средств и приемов выражения.

Кстати, в Эстонии тоже существует подобная ежегодная премия в двух номинациях – «Учитель русского языка как родного» и «Учитель русского языка как иностранного». Эту единственную в балтийской республике награду, адресованную преподавателям русского языка, организаторы премии в шутку называют «русистским «Оскаром».

Следует сказать, что поддержка русского языка в Украине, когда действующие власти проводят политику тотальной украинизации, сегодня приобрела особую актуальность. Русский, согласно данным соцопроса, считают родным около 50 процентов населения. Только всячески развивая языковую культуру в стране, мы получим успешное поколение и обеспечим будущее нашего государства.

Так и хочется сказать словами Николая Гоголя: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук – то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное названье еще драгоценнее самой вещи».

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