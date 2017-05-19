19.05.2017

Уродовластие

Село Вороцив в Яворовском районе на Львовщине в последнее время прославилось тем, что на его территории начал реализовываться проект по созданию поселения для переселенцев с Донбасса. Идею эту поддержали председатель и депутаты Вороцивского сельсовета, согласившиеся выделить «схиднякам» землю для строительства собственных домов. Однако все оказалось не так просто…

Как в галицком селе «доят» донбасских переселенцев

О ТОМ, что в селе Вороцив Яворовского района получат земельные участки и создадут собственное поселение выходцы из Донецкой области, уехавшие от войны во Львов, широкой общественности стало известно в сентябре 2015 года. Эту информацию при помощи СМИ распространили инициаторы данного проекта – активисты общественного движения «Переселенцы Донбасса». Разошлась она в мгновения ока. В основном по той причине, что такое начинание на Львовщине было новшеством, и эту идею согласилась поддержать лишь председатель Вороцивского сельсовета Ирина Перун, пообещав вместе с сельскими депутатами выделить переселенцам 24 земельных участка. Другие руководители сельсоветов, к которым обращались активисты общественного движения (в целом они объездили более десятка расположенных около Львова сел), в помощи отказали.

Что же получилось из проекта донбасских переселенцев после того, как их радушно приняли в галицком селе Вороцив?

По словам активистов, на территории Вороцивского сельсовета вместо обещанных 24 земельных участков выделили восемь. Причем это были участки вблизи реки, на которых постоянно застаивалась вода.

Несмотря на такие сложности, команда общественного движения решила на этой площадке начать строительство жилых домов. Но переселенцы даже не успели приступить к работам, как сельсовет озвучил пожелания: в обмен на землю они должны построить селу дорогу.

Дорогу селу Вороцив члены общественного движения «Переселенцы Донбасса» построили за собственные средства при помощи донецкого строителя, у которого была своя техника. После этого начали вести переговоры с сельсоветом о выделении другого участка под строительство, поскольку осушить выделенную возле реки землю было нереально – это требовало времени и очень больших средств.

В итоге новую землю (22 земельных участка) переселенцам выделили в сухом месте. Однако, как оказалось, тоже не просто так: вскоре после этого «село» попросило «схидняков» помочь с очисткой реки, на что были нужны почти такие же средства, как на осушение тех самых восьми земельных участков.

Дабы выполнить работы по очистке реки, активисты общественного движения пытаются привлечь грантовые ресурсы, найти инвесторов. И очень надеются, что в селе Вороцив со временем к ним начнут относиться менее потребительски…

Вместо эпилога,или Несколько красноречивых фактов о сельском голове Ирине Перун

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Вороцивского сельсовета Ирина Перун, согласно информации в ее электронной декларации, владеет правом собственности на восемь земельных участков, расположенных на территории сел, подчиненных сельсовету. Площадь самого большого из них – 13 404 квадратных метра. Последний земельный участок площадью 3 390 квадратных метров и стоимостью более 256 тысяч гривен Ирина Перун получила в подарок от жительницы «своего» села.

Из информации, содержащейся в Едином государственном реестре судебных решений, известно, что относительно председателя Вороцивского сельсовета Ирины Перун в октябре 2013 года было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Укра­ины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Дело это было расследовано и доведено до суда. Но решением Яворовского суда Львовской области от 15 апреля 2016 года Ирина Перун была освобождена от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины в связи с окончанием сроков давности исполнения обвинительного приговора.

Как видно из судебных материалов, из-за служебных злоупотреблений Ирины Перун в 2006-2008 годах из земель государственной собственности на территории Вороцивского сельсовета было незаконно изъято и передано в частную собственность 14 земельных участков. Ущерб, который Ирина Перун нанесла своими преступными действиями государству, составил

1,344 миллиона гривен.

Тем не менее органы досудебного следствия почему-то квалифицировали ее действия не как злоупотребление служебным положением, а по более мягкой статье – служебная халатность.

Виктор ГАЙ. Львов.