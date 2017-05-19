Главная / КОМЕНТАРИИ / Как доказать, что СССР был союзником нацистской Германии

19.05.2017 НИКОГДА не вспоминать о войне в Испании, где СССР и Германия поддерживали разные стороны, воюя между собой.

Никогда не вспоминать о разделе Чехословакии и предшествовавшим событиям, отчаянным попыткам СССР предотвратить немецкую агрессию.

Никогда не вспоминать о роли Польши в агрессии против Чехо­словакии.

Никогда не вспоминать о том, что абсолютно все крупные европейские страны имели с Германией договора и пакты и что СССР заключил советско-германский пакт последним в Европе.

Никогда не вспоминать, кто и каким образом продолжал торговать с Германией и после июня 1941 года.

Никогда не вспоминать, что церемонии передачи Бреста от Германии СССР совместным парадом не было.

Никогда не вспоминать, что на 1 мая на параде всегда присутствовали представители разных иностранных государств.

Никогда не вспоминать, что Англия и Франция отказались заключить антинемецкие соглашения с СССР в августе 1939 года.

Никогда не вспоминать, что двух дат начала чего бы то ни было не может быть с точки зрения геометрии, логики и здравого смысла, и смело рассказывать про две даты начала Второй мировой войны.

Никогда не вспоминать, что после немецкого нападения на Польшу Англия и Франция объявили войну Германии, но никак не Советскому Союзу.

Никогда не вспоминать о том, что и объявив войну Германии, Англия и Франция и пальцем ради Польши не пошевелили.

Никогда не вспоминать о том, что собой представляла Польша к 17 сентября 1939 года.

Никогда не вспоминать, каким образом оказались у Польши территории, занятые советскими войсками в 1939 году.

Никогда не вспоминать о том, что у Советского Союза были свои интересы, не было друзей, и он никому ничем не был обязан.

Никогда не учитывать мнение Черчилля, Рузвельта, Сталина, Гитлера и Лиги Наций в вопросе взаимоотношений государств в 1938-1941 годах.

Никогда не приводить конкретики, цифр, дат и реальных документов. Оперировать фразой «Это все знают» и добавлять эмоци­ональную окраску в характеристики СССР.

Никогда не рассматривать события в целом и последовательно, но выдергивать из них только один кусок, обрезая все, что было до, после и рядом.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не уточнять, кого именно и в какое время готовил Советский Союз в своих танковых и летных школах, но всегда на это ссылаться.

Самое главное. Никогда не говорить подобных вещей среди людей, читавших и знающих что-то, кроме документов, найденных лично Вятровичем лично у Вятровича и несуществующих ни в одном экземпляре.

Но есть один печальный нюанс: даже так ни хрена не выйдет.



Макс БУЖАНСКИЙ.

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