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19.05.2017 Советы юриста Только в Киеве ежегодно вскрывается около полутысячи афер при покупке и продаже квартир. Письма на эту тему комментирует юрист Николай КАЛИНИЧЕНКО.

«Кiлька років ми з чоловіком відкладали кошти, аби купити хатку в селі. Мріяли, що вийдемо на пенсію, залишимо міську квартиру дітям, а самі переїдемо у село. Знайшли варіант: дві сестри дуже дешево продавали хату з огородом. Казали, що їм терміново потрібні гроші на лікування, тому продають за півціни. Ми й купилися на дешевизну. Купили, але не встигли в хаті навіть зробити ремонт, як приїхав реальний господар. Виявилось, що шахрайки, підробивши заповіт померлої бабусі, яка раніше жила в тій хаті, оформили спадщину на себе, продали хату і виїхали в інший регіон. Тепер судимось за хату, яка, скоріш за все, нашою не буде»...

Галина.

Миколаївська область.



«К СОЖАЛЕНИЮ, подобные ситуации возникают все чаще, ибо уровень жизни падает, цены на недвижимость растут, количество нечестных людей не уменьшается, а наивных граждан хватает. К тому же нынче махинации при купле-продаже недвижимости стали интеллектуальными преступлениями. Совершают их аферисты изобретательные, грамотные. Они хорошо освоили десятки способов завладеть чужой квартирой или домом. Один из них – подделка документов. В сельской местности мошенники часто от имени умершей бабушки или дедушки составляют завещание на дом, незаконно завладевают им, быстро его продают и исчезают. Для этого используют «своих» брокеров и нотариусов, и доказать вину таких дельцов, привлечь их к суду бывает нелегко. Чтобы защититься от подобных ситуаций, при покупке и продаже недвижимости пользуйтесь услугами опытных брокеров из проверенных агентств, которые работают на рынке недвижимости много лет и дорожат деловой репутацией».



«Сын женился, невестка с нами не ужилась, и молодая семья оказалась на грани развода. Мы стали собирать деньги на приобретение гостинки для молодых. Вдруг подвернулась очень дешевая гостинка с комнатой площадью 11 квадратных метров. Мы связались с владельцем, посмотрели квартиру и заплатили задаток, чтобы опередить конкурентов. Из-за спешки не было времени проверить квартиру. Меня настораживало, что квартира часто переходила из рук в руки и что в документах, которые предоставил владелец, его подпись везде была одинаковая, словно скопированная. Странно, ведь подпись одного и того же человека чуть-чуть, но всегда меняется. Однако, боясь упустить выгодный вариант, мы все же купили эту гостинку. Ради экономии обошлись без брокера. Я обратил внимание и на то, что нотариус, оформлявший сделку, почему-то был из другого района. Через месяц выяснилось, что нам продали квартиру по поддельным документам. Теперь судимся с настоящими хозяевами»…

Олег Иванович.

Киевская область.



«ПРИ покупке недвижимости торопливость может дорого обойтись. Такую нервозную обстановку умышленно создают аферисты, чтобы спровоцировать вас на роковую ошибку. Не стоит покупать квартиру или дом, если их все время перепродают. Это должно вас насторожить. Так же как и «чужой» нотариус, приглашенный из другого района. Если документы или подпись владельца вызывают сомнения, откажитесь от сделки. Нечестные брокеры порой сами участвуют в махинациях с недвижимостью. Если вы выберете порядочного и при этом опытного брокера, ваши шансы стать жертвой мошенников будут минимальны».



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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