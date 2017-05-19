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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Уйти от диабета

19.05.2017 Ваше здоровье «Пешие прогулки помогут вам предотвратить опасные болезни, в том числе сахарный диабет второго типа», – говорит инструктор лечебной физкультуры Игорь ОМЕЛЬЧЕНКО.

– ИГОРЬ Александрович, из Николаева прислала письмо в редакцию читательница по имени Оксана. Она пишет: «Мне 57 лет, вешу я 84 килограмма при росте 156 сантиметров. Я никогда серьезно не занималась спортом, и вот за все это расплата – болею сахарным диабетом второго типа. Врач прописал мне строгую диету, рекомендовал ежедневно проходить не менее пяти километров, постепенно наращивая темп. Подскажите, где купить прибор-шагомер? Как преодолеть свою лень, как изменить образ жизни?»

– Надо пробудить свой инстинкт самосохранения, выработать жесткую самодисциплину. Лучше всего записаться в группу здоровья, потому что в одиночку менять стиль жизни в зрелом возрасте трудно. Если в вашем районе нет такой, создайте ее сами из друзей и знакомых. Собирайтесь по выходным в парке или в лесу, ходите в пешие походы, делайте упражнения. Желательно купить шагомер, он поможет вам определять пройденные километры и дозировать нагрузку. Если такого прибора у вас нет, проведите простые измерения. В комнате отмерьте расстояние в пять-семь метров, пройдите ее в обычном для себя темпе, считая шаги. Разделив дистанцию на количество шагов, вы узнаете длину обычного своего шага. Затем, считая шаги, вы сможете вычислить пройденное расстояние.

– С какого расстояния надо начинать занятия ходьбой?

– Начинайте с километра. Но вдоль дорог и по асфальту лучше не ходить. Идеальны для ходьбы проселочные дороги или лесные тропинки, там и воздух свежий, и грунт мягкий, что уменьшает нагрузку на стопу. Начните ходьбу с темпа 80-90 шагов в минуту, считайте свой пульс, контролируйте самочувствие. Перегружаться не стоит, особенно если вы в возрасте и никогда ходьбой не занимались. Постепенно увеличивайте нагрузку. Измеряйте артериальное давление и пульс до тренировки и после нее, а пульс – каждые 10 минут. Для пожилого человека с хорошим здоровьем 120 ударов в минуту – это предел. Не перегружайтесь!

– В какой обуви лучше всего заниматься ходьбой, интересуется Геннадий Замковой из Чернигова.

– Кожаные кроссовки с толстой подошвой идеальны для такой тренировки. Если бюджет не позволяет, купите обувь дешевле. Очень важна подошва, она должна быть упругой, чтобы гасить нагрузку на стопу. Лично мне нравятся кроссовки с пробковой подошвой, в них не идешь – плывешь.

– Из Киева пишет Андрей Беляченко: «Мне и сыну врачи рекомендуют заняться физкультурой, чтобы избавиться от лишнего веса. По утрам мы стали бегать. Очень болят ноги, сильно отекают. Что посоветуете?»

– Я не сторонник бега. При беге есть короткая фаза движения, когда обе ноги человека не касаются земли, человек летит. Когда после этого он приземляется, удар на стопу в восемь раз сильнее, чем при ходьбе, ведь фаза полета отсутствует, одна нога всегда стоит на земле. Вот почему бег вреден. Замените его ходьбой. При быстрой ходьбе скорость четыре-пять километров в час, при беге трусцой – пять-шесть километров в час. Разница несущественная, а риск меньше. Людям в возрасте за 60, тем более гипертоникам, я не советую бегать – только ходите, избегая дискомфортных состояний.

– Какие болезни можно предотвратить при помощи бега и оздоровительной ходьбы, интересуется наша читательница из Сум Инна Григоренко. «Внедряется ли в Украине японская программа «10 тысяч шагов»? – спрашивает она. Какова ее эффективность?»

– Японские медики установили, что для поддержания здоровья и профилактики около 20 болезней (ожирения, гипертонии, сахарного диабета второго типа и других) человек должен за сутки сделать не менее 10 тысяч шагов, желательно на свежем воздухе. Программа эта дала положительный результат в Японии, которая лидирует в мире по числу долгожителей. Среднестатистический японец почти на 20 лет дольше живет, чем «пересічний» украинец. К движению человека нужно приучать с детства, а у нас детям часто прививают вредные привычки.

– Письмо в тему из Киева. Анатолий Смык пишет: «В воскресенье вывел я внучку погулять в парк Шевченко возле университета. И что я вижу? Папы и мамы закармливают детишек сахарной ватой и конфетами. Дети катаются на электромобилях, которые не требуют от ребенка физических усилий. А в годы моего детства мы гоняли на самокатах и педальных велоавтомобилях, которые требовали физических усилий».

– Анатолий Смык поднял очень серьезную проблему. В XXI веке среднестатистический человек физически мало работает, это негативно влияет на его здоровье. Есть хорошая украинская пословица «Плуг, який не оре, ржавіє». Применительно к нашему организму это значит, что когда органы и системы бездействуют, они деградируют. Чтобы быть здоровым, надо постоянно нагружать свой организм физической работой или физкультурой. Николай Амосов писал, что секрет долгожительства – режим ограничений и нагрузок. То есть нужны строгая диета и умеренные физические нагрузки.

Двигайтесь, много ходите пешком! В результате сотни врачей окажутся без работы, но пусть вас это не смущает…

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