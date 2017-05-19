19.05.2017

Тайны истории

Многие туристы в Берлине обязательно посещают знаменитый Пергамон-музей. Это мрачное и в то же время величественное здание напоминает вавилонский зиккурат, а экспонаты имеют многовековую историю. Самое таинственное место в музее – Пергамский алтарь, привезенный из Турции и выставленный в начале XX века. По мнению некоторых специалистов, он может влиять на темные силы, которые вырвались на волю более ста лет назад и воздействовали на судьбу Германии в двух мировых войнах.

ВСЕ началось много веков назад, когда кельтские племена вторглись в Малую Азию. Очередной жертвой стало небольшое богатое государство Пергам. Много дней и ночей пергамская армия держала оборону. Войска под предводительством Аттала I наголову разгромили врагов. В честь великой победы жители Пергама возвели алтарь Зевса. По обе его стороны были рельефы с изображением богов и гигантов, между которыми произошла битва.

Но время, как известно, не щадит ничего. В начале I века до нашей эры Пергам завоевали римляне и вывезли много скульптур. Затем вторглись арабы, потом византийцы, а также турки-османы. Довершили же разгром города татаро-монгольские орды Тимура в 1364 году, после чего Пергам перестал упоминаться в исторических хрониках.

С давних времен вокруг Пергамского алтаря распространялась дурная слава. Якобы, по преданиям, этому божественному объекту поклонялись языческие секты, совершавшие на руинах обряды жертвоприношения своим богам, а жертвами выступали христиане.

Апостол Иоанн Богослов в своем Откровении писал: «И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа».

…Страх овладевал жителями несколько веков. В 1864 году, когда турецкое правительство занялось строительством дороги в окрестностях бывшего Пергама, люди даже за деньги отказывались приступать к работам. Многие старожилы твердили, что ночью бесплотные духи языческих дьяволов выходят наружу и устраивают бесовские пляски. Если их потревожить днем, начнется землетрясение. Мол, Аллах не раз наказывал тех, кто добывал здесь камни: они сильно заболевали.

Прибывший тогда по контракту немецкий инженер Карл Хуман все же решился потревожить злых духов. Осматривая место будущего строительства, он заметил крутой скалистый холм, позже обнаружил еще и остатки двух колец крепостных стен.

Хуман понял, что здесь когда-то был город, о котором забыли. Начав раскопки, он обнаружил части рельефной картины алтаря, который позже окажется исторической находкой. Германия быстро оценила сенсационность и значение находок, Хуман стал знаменитостью.

Эта новость тогда так потрясла Германию, что король Пруссии Фридрих Вильгельм II распорядился построить для уникального экспоната новый музей. В 1913 году знаменитое произведение искусства эллинистического периода оказалось в Берлине, но выставить на всеобщее обозрение Пергамский алтарь помешала Первая мировая война.

Завершить строительство музея удалось только в октябре 1930 года, к приходу к власти Гитлера и фашистов, которых логично считают «плодом сатаны». Музей был доступен публике только девять лет, в начале Второй мировой войны вновь был закрыт.

Большой фриз укрыли мешками с песком, а затем демонтировали и перевезли в бункер в районе Зоологического сада, где он и оставался до конца войны вместе с сокровищами Приама, бюстом Нефертити и другими шедеврами мирового искусства.

В конце войны советские войска, освобождавшие Берлин, вывезли алтарь Зевса из Германии. С 1945 года античная скульптура хранилась в Эрмитаже, где до 1954 года Пергамский фриз был установлен в специальном зале и открыт для посетителей.

В 1958 году Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев предложил вернуть древний памятник в Германию. С тех пор алтарь снова оказался в стенах Пергамон-музея.

Но на этом история Пергамского алтаря не закончилась. В 1998 и 2001 годах министр культуры Турции Истемихан Талей потребовал возвратить алтарь, но немцы отказались, настаивая, что разрешение на вывоз алтаря получено от самого султана. Кроме того, немецкая сторона сообщила, что берлинские музеи подписали международную декларацию о невозвращении подобных памятников на географическую родину.

Сможет ли шедевр со временем попасть на «историческую родину», пока не известно. Ясно одно: нужно как можно быстрее успокоить духов Пергамского алтаря, заключенных там более полутора тысяч лет назад, дабы они еще раз не принесли зло людям.



Леонид РОМАНЕНКО.