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19.05.2017 Памфлетон ГЛАВА департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная заявила в интервью «Немецкой волне», что власть Украины очищена на 98 процентов.

И я ей верю, поскольку знаю значение слова «люстрация». Это законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти.

Люстрации в истории и в мире имеют древние традиции – от Римской империи до Древнего Китая. От европейского Средневековья до нацистской Германии. Там, надо отдать им, древним и не древним, должное, люстрировали категорически, ограничивая права путем тотального уничтожения.

Помнится мне, как после первого «оранжевого» Майдана Ющенко изгнал около 80 тысяч чиновников всех уровней, заменив их, разумеется (особенно на высших должностях), на кумовьев, сватов и прочих полуродственников. Те, в свою очередь, подтянули и в Киеве, и в регионах своих полуродственников. И так вплоть до сельсоветов. Таким образом, более или менее (чаще все-таки более) профессионалы уступили свои места полуграмотным дилетантам. И крупное, и мелкое ворье сразу покрыло страну густой сетью.

Примерно то же самое происходило и при Януковиче, но не так рьяно. И не так явно. За что, в конечном итоге, Янукович со товарищи и пострадал.

Новейшая люстрация началась сразу после «Евромайдана» в лучших европейских традициях. Охмелевшие от водки и безнаказанности «активисты» хватали всех, кто им не нравился, и кидали в мусорные баки.

Потом появился Закон «Об очищении власти», подписанный сначала Турчиновым, а потом и Порошенко.

А вот чтобы правильно истолковать слова главного люстратора страны о 98-процентном «очищении власти», надо этот закон внимательно прочесть. В статье 1 закона декларируется, что очищение власти имеет целью недопущение к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли деяния (и/или способствовали осуществлению деяний), направленные на: узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем; подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины; противоправное нарушение прав и свобод граждан.

С этими задачами справились быстро и беспощадно, поскольку речь шла об отстранении от корыта кормящего.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что под действие закона попадёт около миллиона чиновников, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов.

Тут любопытная деталь – особое ударение в прямом и переносном смысле люстраторы в законе поставили над судьями, прокурорами и милицией. И американским заказняком от этого «ударения» воняло за версту, было понятно, что система Права будет разрушена глубже фундамента. Так и случилось. Перепуганные судьи либо прячутся, либо увольняются, либо выносят решения вопреки Закону. Генпрокурор – воинствующий дилетант, система МВД – неграмотные дилетанты. Закон как таковой рухнул, и при этой власти его никто поднимать не будет. О Конституции вообще речи нет. Она и раньше существовала как декларация, сейчас существует как декорация.

Однако в Законе «Об очищении власти» есть пара любопытных пунктов, которые не выполнялись и выполнятся не будут никогда. Но декларируются. Например, люстрации подлежат лица, занимавшие руководящие должности в КПСС или Компартиях союзных республик (начиная от секретаря районного комитета и выше), в комсомольских органах, сотрудники КГБ СССР.

Турчинов у нас кто? Бывший комсомольский вождь. Отстранен? Ни в коем случае. И таких, как Турчинов, при власти – толстая пачка.

Люстрации также подлежат государственные служащие, предоставившие недостоверную информацию о собственности в декларациях о доходах, а также те, чья собственность не будет соответствовать уровню зарегистрированных доходов за время их пребывания в должности. Тоже вроде бы неплохо, но из-под действия этой статьи спешно вывели так называемые выборные должности, то есть депутатов всех мастей. Карт-бланш – воруй и ничего тебе за это не будет.

А чиновники обходят люстрацию по кривой, перекладывая свои доходы и расходы на ближайших родственников, которые деклараций не заполняют.

Еще одна пикантная деталь. Когда Закон «Об очищении власти» был еще законопроектом, по требованию фракции партии УДАР в первоначальный текст было внесено дополнительное ограничение, согласно которому из назначенцев бывшего президента Виктора Януковича увольнению подлежат лишь те, кто проработал в своей должности не менее года. Таким простым приемом из-под действия будущего закона вывели за руку Петра Порошенко, который работал на Януковича.

И кто же эти таинственные два процента, от которых власть еще не очистилась?! Я думаю, в эти два процента вся власть и входит.

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