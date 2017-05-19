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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / Виступ Петра Симоненка в судових дебатах у Київському апеляційному адміністративному суді 15 травня 2017 року

19.05.2017 Високий суд! Шановні судді!

Ми нарешті дійшли того етапу надзвичайно тривалого судового процесу, коли практично завершується розгляд справи, до якої прикута увага не тільки в нашому суспільстві, а й світової, передусім європейської, громад­ськості. Адже на ньому вирішується, чи буде далі діяти легально в Україні опозиційна політична сила, яка була і є послідовним виразником інтересів десятків мільйонів людей праці, пропонує альтернативний шлях розвитку нашої країни – на засадах соціальної справедливості і справжнього народо­владдя, створення суспільства, в якому вільний розвиток кожного має бути умовою вільного розвитку всіх.

Але ситуація набагато серйозніша, бо рішення, яке ви ухвалите, має засвідчити перед усім світом:

По-перше, чи стала Україна, яка проголосила свою незалежність, справді демократичною, правовою державою, в якій реально забезпечуються верховенство права, неухильне дотримання законності, декларовані в її Конституції права і свободи людини й громадянина;

По-друге, чи впроваджуються насправді в її державну практику стандарти європейської демократії, відданість яким час від часу проголошує українська влада;

По-третє, чи є в нашій країні справді незалежний, неупереджений, об’єктивний суд, спроможний протистояти адміністративному тиску і стороннім впливам.

На перший погляд, справа, яка розглядається, є простою: законом про так звану «декомунізацію» заборонено вживати назву «комуністична партія» і пропагувати (тобто використовувати) її символіку. Саме на цій підставі діяльність КПУ, згідно з пунктом 3 статті 3 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», має бути припинена, що й вирішив Окружний адміністративний суд міста Києва.

Та не все так просто. І, думаю, не випадково ця справа розглядається в порядку адміністративного судочинства вже близько двох років, у тому числі в апеляційному суді – 12 місяців.

Наша сторона в судовому процесі послідовно, ґрунтуючись на положеннях української Конституції, вітчизняному законодавстві, міжнародно-правовій практиці, фактичних даних, намагалась у суді першої інстанції довести безпідставність позову Мін’юсту, незаконність вимоги припинити діяльність Комуністичної партії України. На жаль, Окружний адміністративний суд не прислухався до наших доводів.

Дозвольте на цій стадії судового процесу викласти й обґрунтувати узагальнено принципову позицію Комуністичної партії України.

І.

Вона полягає в тому, що суд першої інстанції, розглядаючи дану справу, зіткнувся із ситуацією (вона сьогодні не є унікальною, притаманною тільки цій справі), коли закон, на підставі якого Мін’юст зажадав припинити діяльність нашої партії, вочевидь не узгоджується з Основним Законом держави – її Конституцією.

Між тим, згідно з частиною другою статті 8 Основного Закону, Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України й повинні відповідати їй.

Як бути в ситуаціях, подібних до тієї, в якій опинилися суди, розгляда­ючи дану справу, чітко й однозначно вказав Верховний суд України у постанові Пленуму номер 9 від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»:

«Оскільки Конституція України, як зазначено в статті 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору його відповідності Конституції, і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй... Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом, суд при розгляді справи має застосовувати тільки той закон, який грунтується на Конституції і не суперечить їй».

Як бачимо, найвищий у державі орган судової влади однозначно наголошує на тому, що суди повинні застосовувати тільки той закон, який ґрунтується на Конституції і не суперечить їй.

Цим мав керуватися Окружний адміністративний суд. Принаймні, якщо суддям не вистачило сміливості й принциповості, міг звернутися до Конституційного Суду України за вирішенням ситуації, що склалася.

У цьому контексті привертають увагу, принаймні, такі моменти.

Закон про «декомунізацію» порушує одну з найважливіших і найчутливіших базових засад демократичного конституційного ладу – принцип політичного та ідеологічного плюралізму (багатоманітності), декларований у частинах першій та другій статті 15 Основного Закону України.

Принцип політичного плюралізму знаходить втілення насамперед у багатопартійності та свободі політичної діяльності, а принцип ідеологічного плюралізму – в розмаїтті ідеологій як систем концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на життя, на суспільні процеси, які відображають інтереси, світогляд, ідеали, настрої людей. Цей закон, по суті, забороняє участь не забороненої компартії у виборах, чим уже більше трьох років брутально порушуються конституційні права і свободи значної частини українських громадян.

Конституційними приписами не передбачається можливість заборони будь-якої ідеології (в тому числі комуністичної). Так само і об’єднання громадян не можуть бути заборонені шляхом ухвалення відповідних законів лише на підставі того, що вони сповідують певну ідеологію. Більше того, у частині четвертій тієї ж статті 15 зазначається, що «держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України».

Українська Конституція (як і конституційні акти багатьох інших держав) встановлює певні обмеження принципу політичної та ідеологічної багатоманітності. Вони цілком зрозумілі, врегульовані – наголошую – на конституційному рівні, чітко й вичерпно виписані, їх розширення не може бути предметом звичайного закону.

Нагадаю відповідне положення частин першої і другої статті 37 Основного Закону: «Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на:

– ліквідацію незалежності України;

– зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

– порушення суверенітету й територіальної цілісності держави;

– підрив її безпеки;

– незаконне захоплення влади;

– пропаганду війни, насильства;

– розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

– посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань».

Для усвідомлення загальної ситуації в контексті розгляду цієї судової справи важливо враховувати, що одним із перших кроків нової влади, встановленої в Україні після лютневого (2014 р.) перевороту, була категорична вимога О.Турчинова, який тоді виконував обов’язки президента України, до міністра юстиції П.Петренка «вжити БЕЗ ЗВОЛІКАНЬ у встановленому законом порядку заходів до заборони Комуністичної партії України», лідерів і функціонерів якої звинуватили в підтримці сепаратистів, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, підриві безпеки держави та інших «гріхах». (Лист О.Турчинова був опублікований у парламентській газеті «Голос України» 20 травня 2014 року.) Тобто не просто звинуватили без суду і слідства партію та її керівництво у серйозних злочинах, а й безцеремонно втрутились у сферу діяльності судової гілки влади, по суті продиктували, як їй діяти, – до проведення розслідування.

Не можна залишити без уваги заяви президента Порошенка, який вважає недопущення Компартії до виборів депутатів Верховної Ради 2014 року і відсутність комуністів у парламенті видатним досягненням. Про це він казав під час своєї прес-конференції 26 жовтня 2014 року. І вже нещодавно пан Порошенко з гордістю заявляв як про свою особисту заслугу про те, що в Україні Компартія фактично витіснена з політичного поля, хоча фактично партія не заборонена (рішення суду не набуло законної сили) і, попри жорстокі умови, її організації діють. Це виголошує президент, який є гарантом Конституції, прав і свобод громадян незалежно від їхніх політичних уподобань, у тому числі і членів Компартії України.

Відповідно до отриманої з вищих кабінетів вказівки, міністр юстиції Петренко ще влітку 2014 року ініціював позов до суду щодо припинення діяльності Комуністичної партії. При цьому він дозволив собі необґрунтовані, бездоказові публічні звинувачення Компартії України у злочинній діяльності. Так, 8 липня на прес-конференції пан Петренко оголосив Компартію злочинною організацією, причетною до фінансування та озброєння сепаратистів у Криму і на Донбасі. Але жодних доказів не навів і не міг навести.

Це прямий тиск виконавчої влади на суд щодо прийняття замовного рішення, яке вигідне владі. Це приниження гідності понад 100 тисяч членів партії та більш як трьох мільйонів виборців, які підтримали нашу партію на виборах.

Доказів не було, і їх почали штучно створювати й фабрикувати за матеріалами інтернету та повідомленнями так званих активістів у соціальних мережах. У цьому, Високий суд, Ви можете переконатись, ознайомившись із змістом подання Міністерства юстиції до суду.

Наприклад, з метою дискредитації партії та її заборони, СБУ звинуватило особисто мене в якійсь таємній зустрічі з Путіним, від якого я нібито отримав вказівки й інструкції щодо дестабілізації ситуації в Україні. І це тоді, коли всім, у тому числі голові СБУ Наливайченку, було достеменно відомо, що це нісенітниця. Як відомо, в той час, коли я, за версією СБУ, зустрічався з Путіним, я перебував у Брюсселі, про що надав відповідні свідчення й докази.

Мені навіть висували звинувачення в сепаратизмі за мої виступи з трибуни парламенту, в яких я, як народний депутат, закликав до припинення братовбивчої війни й необхідності широкої децентралізації з метою збереження територіальної цілісності України. Звертаю Вашу увагу, Високий суд, що відповідно до Конституції України народний депутат не несе відповідальності за виголошене з трибуни ВРУ.

Дійшло навіть до того, що після трагедії в одеському Будинку профспілок телеканал «1+1», який належить відомому олігарху і на той час голові Дніпропетровської ОДА, звинуватив мене в тому, що начебто я особисто спалював людей живцем. Безперечно, ця брехня могла з’явитися в ефірі одного з центральних телеканалів тільки внаслідок того, що в Україні після лютневого заколоту на майдані запанувало право сили замість сили права.

Тільки через два роки судової тяганини після напруженої боротьби рішенням Подільського районного суду міста Києва від 22 листопада 2016 року (справа № 758/6022/14-ц Категорія 41) інформацію, публічно поширену «Телерадіокомпанією «1+1» у програмі «Секретні матеріали. Що справді відбувається у Криму?» Сезон 2014 серія 21», визнано недостовірною.

29 березня 2017 року колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду міста Києва відхилила апеляційну скаргу ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» і залишила рішення Подільського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року без змін.

Проти членів партії розгорнуто репресії. Людей затримували на підставі брутально сфальсифікованих і безглуздих обвинувачень.

Так, за свідченням пана Наливайченка, для забезпечення позову було порушено понад 400 кримінальних справ проти активістів КПУ та співчуваючих. Високий суд: порушено безпідставно – жодну справу так і не було доведено до судового розгляду.

Наприклад, 1 вересня 2014 року СБУ сфабрикувала справу проти дніпродзержинських комуністів, підкинувши під час обшуку одному з них – Ткаченку С.І. гранату у відро для сміття й 11 екземплярів газети «Новоросія» № 4, а Тимофеєву Д.О. – гранату й 9 екземплярів тієї ж газети. Проте, на звернення адвокатів до військової частини, якій нібито належать «знайдені» гранати, було отримано відповідь, що всі зазначені гранати є на обліку відповідної військової частини і таким чином, у жодному разі не могли бути знайдені у Ткаченка та Тимофєєва.

Півтора року Ткаченко – член ЦК КПУ, перший секретар міськкому партії, і Тимофєєв перебували в СІЗО. За що? Хто за це нестиме відповідальність?

Очевидно, що СБУ та прокуратура за участю суду намагалася виконати замовлення підтвердити злочинний характер партії та виправдати неконституційність нашої заборони.

У грудні 2014 року брутально викрадено депутата Костянтинівської міськради від КПУ Костянтина Безкоровайного. І тільки після того, як було відкрито впровадження за фактом його викрадення, 19 грудня 2014 року на сайті СБУ з’явилося повідомлення про його затримання.

Тоді ж радник голови СБУ Маркіян Лубківський на брифінгу заявив, що нібито комуніст разом з іншими злочинцями, яких теж затримали, планував отруєння ціанистим калієм водозабірник водойм міста Костянтинівка. Всі ці звинувачення не знайшли підтвердження, але лікаря-стоматолога Безкоровайного понад рік незаконно утримували в неволі. Провина Костянтина Безкоровайного тільки в тому, що в Костянтинівській міськраді він був комуністом.

Правове та суддівське свавілля правлячого в Україні режиму набуло нечуваної зухвалості.

Так, 21 березня 2017 року Лисичанський міський суд Луганської області (суддя Березiн А.Г.) в присутності сторони звинувачення прокурора Задорожнього В.В. розглянув справу комуністів Рижевола В.О. та Цимбала О.С., яких звинувачували в діях, що нібито спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

Рижевол В.О., якому, до речі, 78 років, та Цимбал О.С. до цього суду півтора року перебували в тюремних катівнях. З них слідчі вибивали зізнання в тому, що вони буцімто у травні 2014 року брали участь у підрахунку голосів під час «референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність «Луганської народної республіки».

Не отримавши бажаного зізнання, органи слідства та прокуратури пішли на численні порушення закону.

У ході судового розгляду справи з’ясувалося, що подані прокуратурою докази обвинувачення взагалі не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, а стосуються зовсім інших осіб та іншої кримінальної справи, що органи слідства навіть не відкривали кримінальні провадження стосовно Рижевола В.О. й Цимбала О.С., а в поданому прокуратурою до суду як доказ Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2014 року їхні прізвища навіть не згадуються.

Під час судового розгляду свідки не підтвердили бажаних для прокуратури й режиму хунти свідчень у вчиненні злочину, який інкримінується комуністам.

Попри такі грубі порушення закону, Рижевола В.О. і Цимбала О.С. засуджено до трьох років позбавлення волі кожного.

Судова розправа над комуністами Рижеволом В.О. та Цимбалом О.С., їхній арешт за надуманими підставами і з порушенням законних процедур, антизаконні слідчі дії мають явно політичний характер і наочно продемонстрували, що націонал-олігархічний режим вступив у ту стадію, коли політично мотивовані репресії проти Компартії та її представників, інших опозиційних сил й інакомислячих набувають незворотного характеру війни з власними громадянами.

У квітні 2015 року речниця СБУ Олена Гітлянська поширила недостовірну інформацію про те, що затримані в Одесі особи, які є членами КПУ, зізнались у скоєнні 10 терористичних актів. Це було зроблено одночасно з публічними й безпідставними звинуваченнями голови СБУ Наливайченка на мою адресу як лідера Компартії України.

Зокрема, СБУ і Генпрокуратура з подачі депутата Мосійчука звинуватили мене в тому, що я нібито отримав російське громадянство, обраний до складу керівних органів Компартії Росії (КПРФ) і переховуюся від слідства в Росії. Подібних прикладів замовних безглуздих і безпідставних звинувачень на мою адресу й адресу комуністів можна наводити безліч.

Переслідування комуністів відбувається в усіх сферах, у тому числі з недопущенням використання нами засобів масової інформації.

Спираючись на Закон про декомунізацію, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ю.Артеменко звернувся до Шевченківського управління поліції в м. Києві із звинуваченнями в порушенні чинного законодавства України під час ефірів ТОВ «Гамма-Консалтинг» 09.03.2016 р.; 10.03.2016 р.; 01.04.2016 р. та 09.05.2016 р., учасником яких був П.Симоненко.

Після проведення термінової позапланової перевірки телеканалу Нацрада ухвалила рішення № 1231, яким визнана порушенням вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та Закону «Про інформацію» у зв’язку з трансляцією передач «Опозиційна думка» та «Наголос. Підсумки».

У цих передачах я інформував глядачів про позицію ЦК КПУ щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію, підвищення цін та пенсійної реформи. 09.05.2016 р. я вітав громадян України зі святом Великої Перемоги.

Виконуючи замовлення режиму, Нацрада поставила за мету позбавити телеканал ліцензії, тобто закрити канал.

Після ухвалення законів про «декомунізацію» редактор газети «Комуніст» Буйко Г.В. звернувся до Міністерства юстиції з проханням перереєструвати друкований засіб масової інформації газети ЦК КПУ «Комуніст» у газету з назвою «Лівий марш».

21.08.2015 р. за підписом першого заступника міністра Н.Севостьянової надійшла відповідь з відмовою в такій перереєстрації. При цьому Н.Севостьянова інформувала заявника про те, що це рішення може бути оскаржено в адміністративному суді.

Відмова обгрунтовувалась на висновку Українського інституту національної пам’яті від 14.07.2015 р. № 01/782, в якому повідомляється:

«В українського інституту національної пам’яті відсутня інформація щодо існування формувань, інших підрозділів або організацій з такою назвою в період встановлення радянської влади на території України, під час переслідувань учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, а також щодо наявності прямого зв’язку зазначеної назви з діяльністю комуністичної партії.

Разом із тим назву «Лівий марш» («Левый марш») мав вірш радянського поета Володимира Маяковського. Цей вірш написано під час так званої «Громадянської війни» 1918 року та присвячено матросам-червонофлотцям, які боролися за встановлення радянської влади на території колишньої Російської імперії. Цей вірш, серед іншого, містив заклики до встановлення радянської влади: «довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним […] Крепи у мира на горле пролетариата пальцы!»

Таким чином, зазначена у пункті 4 заяви назва видання – «Лівий марш», «Левый марш» може підпадати під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», оскільки містить напис, присвячений подіям, пов’язаним із встановленням радянської влади.

Використання Міністерством юстиції України норм законів про «декомунізацію» грубо порушує права і свободи громадян нашої держави, які об’єднані в інші – не комуністичні – партії та громадські організації.

Так, політична партія «Нова держава» на партійній конференції від 9 грудня 2016 року прийняла рішення про зміну назви партії на «Ліва опозиція». Згідно з чинним законодавством, відповідну інформацію було направлено до Міністерства юстиції для внесення відповідних змін у документи реєстрації.

16.03.2017 року на адресу партії «Нова держава» надійшов лист за підписом директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату В.Гайдука, в якому повідомляється про відмову Міністерством юстиції України за надуманими підставами в державній реєстрації змін до відомостей про Політичну партію «Нова держава», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Наведу висновок Державного реєстратора Г.Діденко, на підставі якого В.Гайдук відмовив у реєстрації зміни назви зазначеної партії дослівно:

«Я, державний реєстратор Діденко Ганна Іванівна, відповідно до статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) повідомляю про відмову в державній реєстрації змін найменування, до статуту та програми Політичної партії «Нова держава» (далі – Партія), прийнятих на підставі рішень позачергової Дев’ятої Конференції Партії від 9 грудня 2016 року.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 28 Закону підставами для відмови в державній реєстрації є, зокрема, суперечність документів вимогам статуту громадського формування.

Згідно з пунктом 6.5 статуту Партії оголошення про скликання Конференції Партії здійснюється Радою Партії не пізніше, ніж за п’ять днів до її проведення.

Засідання Ради Партії, на якому було ухвалено рішення про скликання позачергової Дев’ятої Конференції Партії від 9 грудня 2016 року, відповідно до поданого протоколу № 2811-РП засідання Ради Партії від 28 листопада 2016 року відбулося 28 листопада 2016 року.

Враховуючи, що позачергову Дев’яту Конференцію Партії від 9 грудня 2016 року було скликано й проведено з порушенням зазначених вище статутних вимог, у реєструючого органу відсутні підстави для проведення правової експертизи змін, прийнятих відповідно Конференцією Партії».



Далі буде.

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