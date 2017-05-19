Акценты дня

Глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК агрокомитета Верховной Рады, президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид Козаченко отмечал, что в Украине на сегодняшний день практически отсутствует реальная поддержка аграриев.





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19.05.2017 скучать не дают Как-то недавно подумалось: доведись Михаилу Афанасьевичу Булгакову жить и творить в наши бурные времена, пришлось бы ему вместо «Белой гвардии» писать «Белую горячку»… C его шуткой про «кита», который по-украински «кот».

И ТУТ же пришло замечательное тому подтверждение. Последним своим указом наш президент фактически распорядился начать строительство Великого Украинского Интернетвала!

Петром Порошенко подписан ог­ромный 223-страничный документ, регламентирующий новые санкции против России, но на самом деле против своих граждан. Из них самым нокаутирующим стал запрет на использование украинцами соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов «Яндекс» и «Мэйл.ру», а также всего программного обеспечения от компании «1С». Ну и, для полноты комплекта, запретили антивирусы Касперского и Dr.Web.

Новый коллапс, грозящий Украине, вполне сравним с катастрофой, последовавшей после блокады Донбасса. Если тогда это безумство сравнивали с выстрелом себе в ногу (а то и в две сразу), то нынешнюю аферу называют выстрелом из дробовика прямо в голову. Причем, если выражаться очень вежливо и с заметным оптимизмом.

Дальнейшее использование бухгалтерской программы 1С фактически объявляет сепаратистами бухгалтеров всех наших фирм, компаний и предприятий. Даже далеким от бухгалтерии и документооборота людям известно, что эти программы уже давным-давно стали безальтернативными почти на каждом предприятии — от министерства до небольшого магазинчика. И никаких украинских аналогов, даже близких по качеству, гибкости, надежности и универсальности к бухгалтерии «1С», в природе не существует.

Абсурд, начавшийся со сноса памятников, декоммунизации, десоветизации, деиндустриализации, привел к ДЕКОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ всей бизнес-сферы и правительственных учреждений.



СВОЕ слово уже сказали специалисты. Так, экс-директор «Яндекс.Украина» Сергей Петренко заявил, что президент Порошенко подписал закон о блокировке российских интернет-ресурсов, не подумав о том, что возможности Украины в реализации требований принятого документа серьезно ограничены.

По его мнению, задача заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам может оказаться для Киева архисложной, поскольку инфраструктура страны не готова к такому повороту событий. Для того чтобы закрыть доступ к указанным в документе интернет-ресурсам, необходимо блокировать их по IP-адресу, что на сегодняшний день технически невозможно. В связи с этим украинские власти вынуждены будут присылать письма с требованием заблокировать доступ к «прокаженным ресурсам» каждому из провайдеров и следить за выполнением их распоряжений на внутреннем рынке.

Российская социальная сеть «Одноклассники» через свою пресс-службу официально прокомментировала указ президента Украины. В частности, директор по коммуникациям «Одноклас­сников» Анастасия Жбанова отметила, что «Одноклассники» — это в первую очередь развлекательная социальная сеть. Уже много лет с ее помощью друзья, близкие и родственники не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и получать важную информацию из любого уголка планеты. Сервисы «ОК» всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 миллиона украинских пользователей «ОК» – наши партнеры и рекламодатели, смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли».



В СВОЕМ комментарии инициатор экзекуции секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что каждый из провайдеров на этой неделе получит письмо от СБУ с распоряжением по блокировке сайтов, однако начать эту процедуру можно и до обращения спецслужб. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предупредила интернет-провайдеров о штрафах за невыполнение решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и веб-ресурсов.

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко считает, что для полной блокировки российских сайтов, попавших под санкции, нужно около двух лет и одного миллиарда долларов; при этом обойти запрет все равно будет возможно. По мнению специалиста, передает УНИАН, в принципе заблокировать сайты возможно, причем сделать это нужно не с помощью закрытия доступа к самим порталам, а блокировки всей автономной системы, на которой находятся эти сайты и другие платформы. Однако у этого есть побочный эффект – пользователь лишится и доступа к другим платформам, находившимся в системе. Но все равно, отметил Федиенко, блокировку можно будет обойти. «Да, это возможно, это уже доказано временем», – добавил он.



Как говорится, бог в помощь. Где грошики-то брать станем? Стратегические партнеры готовы профинансировать? Вполне возможно. Тем более, что ларчик просто открывается. Как заявили ТАСС в пресс-службе НАТО, руководство альянса верит, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине, которыми пользуется большая часть населения страны, – это вопрос вполне решаемый и назревший.

«Украинское правительство четко дало понять, что это решение – это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему сдержек и противовесов», – заявили в пресс-службе НАТО.

Такие вот, оказывается, стандарты свободы по-натовски!



САМ подписант исторического указа, отложив перо, отбыл на Мальту, где заявил еще об одной ошеломляющей новости. Как обещает президент Украины, Мальта вскоре станет хабом(?) для украинских товаров, которые просто заполонят африканский рынок! Перспективы, способные потрясти любое воображение. Остается только удивляться, что до сих пор эта идея не посетила умы руководителей других стран, расположенных к Мальте куда ближе. А может быть, умы эти более прозорливы, чем у нашего Петра свет Алексеевича? У этих самых африканских стран денег еще меньше, чем еще осталось в Украине. Овчинка выделки едва ли стоит. Посмотрим, с чем вернется наш неутомимый реформатор.

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