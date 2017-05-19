Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Ольга Николаец: «Пионерия – ничего, кроме хорошего»

19.05.2017 А у нас было детство! 19 мая вся страна раньше отмечала День Пионерии. Теперь нет такого праздника в официальных украинских календарях. Но где подевать миллионы людей, которые выросли в пространстве пионерского детства и до сих пор с волнением и придыханием вспоминают счастливые мгновения жизни, которые они провели в советских пионерских, с позволения сказать, лагерях.

Романтика походов, спортивных соревнований, КВНов, дней Нептуна, тимуровских акций, речовок и девизов – все это было замешано на добре в квадрате, а то и в кубе. Сегодня даже иностранные эксперты утверждают, что советская пионерия принесла огромную пользу, воспитав несколько поколений честных и порядочных людей. Несмотря на всю свою идеологическую подоплеку, создание пионерской организации однозначно следует отнести к одним из самых успешных и полезных, как говорят сегодня, проектов советского государства.

На исходе СССР, в 1986 году (об этом я свидетельствую как участник), когда гостеприимная Грузия принимала детей, пострадавших от Чернобыля в пионерском лагере «Цицинателла» в пригороде Тбилиси, проявилось то, что воспитывалось годами – торжество дружбы народов, искреннее сочувствие людям других советских территорий и трогательная бескорыстная помощь.

Икнется, должно быть, сегодня запомнившейся мне ответственной и бескорыстной товарищу Гуле. Именно так называли в этом лагере вожатых, не по имени отчеству, а просто по имени. Где ты, Гуля?

То, от чего отреклись в начале 90-х сегодня, у многих вызывает ностальгию.

– Лагеря, «Зарницы» и костры – та самая романтика, которой не хватает современным детям, – говорит «потомственная» сначала пионерка, а потом пионервожатая Ольга Николаец.

Сразу не поймешь, сколько лет этой женщине. Человек без возраста. По тому, что она рассказывает – около 50, а впечатление такое, что не более сорока.

В глазах искорки. Наверное, это отблески пионерских костров, которых в жизни Ольги было множество. Пионерскую страницу из своей жизни, несмотря на новые веяния и всяческие перемены в жизни, она категорически не хочет вычеркивать.

– Сегодня другие приоритеты. – говорит Ольга. – Но смею утверждать: у нас было детство. Счастливое и веселое пионерское детство. Это было благословенное время, когда не было бытовой роскоши и всего того, что сегодня принято считать красивой жизнью. Но как это было здорово! Ирпень. Пи­онерский лагерь завода «Точэлектроприбор». Здесь мы учились ухаживать за собой и помогать товарищам. Брали шефство над младшими. Помогали местным ветеранам по хозяйству, ухаживали за могилами героев войны. И постоянно соревновались во всех делах с соседним лагерем – имени Гагарина. В лагере мы получали воспитание, которое сегодня как-то непопулярно. Расскажите мне, почему даже пожилой человек, воспитанный пионерией, подскакивает, как на катапульте, в трамвае или метро при виде человека старше себя или женщины с ребенком, в отличие от большинства молодых людей, смотрящих при этом в пол или потолок или закрывших глаза и покачивающихся в такт некоей мелодии из наушников? Грустно, товарищи.

Вспоминая себя в то время, я понимаю, что нас, пионеров, готовили ко взрослой жизни, в которой мы можем столкнуться не только с радостями, но и с трудностями. Мне кажется, что пионерский призыв «Будь готов!» и отклик «Всегда готов!» вполне соответствует нашему сегодняшнему сложному времени.

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