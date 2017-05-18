18.05.2017

УКРАИНА

• Очередная миссия МВФ приступила к работе в Киеве, сообщают СМИ. В это раз его представители намерены провести анализ выполнения Украиной программы расширенного финансирования, по итогам которого возможно предоставление Украине пятого транша кредита.

• Неподалеку от Смелы (Черкасская область) почти на четыре часа трассу перекрыли сотрудники местной больницы. Медики уверяют, что городские чиновники без предупреждения оставили их без финансирования, вычеркнув из списка на государственную субвенцию.

• В Ивано-Франковской области произошло обрушение здания Коломыйского экономико-правового университета. Упал фасад здания и перекрытия с четвертого до первого этажа. Жертв и пострадавших нет. Спасатели уже завершли работы по разборке завалов. По словам мэра Игоря Слюзара, студенты продолжат обучение в здании института Прикарпатского национального университета имени Стефаника.

• Сколько денег необходимо для пересечения границ стран Европы? Об этом расскажет в Интернете карта, созданная в рамках проекта «Путешествуй ответственно». Она представляет расчет сумм в евро и перечень требований для пересечения границы. Судя по ней, наименьшие денежные требования выдвигает Венгрия – около 3,2 евро на день, наибольшие – Испания (71 евро на день).

• В Украине мужчины живут почти на десять лет меньше женщин, пишет «Сегодня», основываясь на данных Госстата. Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40 процентов. Самая распространенная причина смерти – болезни сердечно-сосудистой системы. На 100 тысяч украинцев приходится 918 смертей по этой причине.

• Отделения «Новой почты» расширили перечень своих услуг. Как сообщается на сайте компании, теперь перевести денежные средства можно и через терминалы самообслуживания TYME. Адресат сможет получить перевод уже через 15 минут в кассе «Пост Финанс», которая есть в каждом из отделений «Новой почты» по всей Украине.



ЗА РУБЕЖОМ

• В Польше стартовали военные учения Puma совместно с батальоном НАТО, в которых будет задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих, сообщил журналистам Польского агентства печати генерал Ярослав Громадзиньский. По его информации, основная задача — отработка действий в обороне и наступлении в ходе так называемой гибридной войны.

• Растет торговля между Россией и ЕС. В первом квартале 2017 года импорт из России в страны Евросоюза увеличился на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,3 миллиарда евро, сообщает Eurostat. В свою очередь, поставки товаров из ЕС в Россию выросли на 28 процентов, до 19,9 миллиарда евро.

• Суд в Баку принял решение заблокировать в Азербайджане сайт радио «Свобода» и еще некоторых сайтов. Вопрос рассматривался на основе обращения генеральной прокуратуры страны, обвиняющей сайты в попытках организовать массовые беспорядки, а также в «деструктивных действиях, нацеленных на нарушение общественной стабильности».

• В Москве протестуют против решения властей снести все пяти­этажки. Жителей этих домов планируют переселить в равнозначные по площади квартиры в их же районе, пишет ipnews.in.ua. Однако многие не уверены, что, отказавшись от хрущевок, они не окажутся на улице.