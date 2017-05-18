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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Свой паспорт чужому не дам!

18.05.2017 Советы юриста В некоторых учреждениях в качестве залога требуют паспорт. Правильно ли это? Письма на эту тему комментирует юрист Валерий ДОМАШЕНКО.

«На выходные с братом решили мы покататься на лодках. На Днепре нашли пункт проката, где можно арендовать байдарки и каноэ. Но условия проката нас удивили: чтобы получить лодку, нужно в залог оставить 1000 гривен да еще паспорт! Брат заявил: «Свой паспорт в чужие руки не дам! На фирме у нас работает парень, который когда-то брал напрокат велосипед, оставив в залог паспорт. А через полгода узнал, что кто-то на его имя взял в банке кредит. Долго парню пришлось судиться, доказывая, что он не брал кредита».

Не взяли мы с братом лодок напрокат, а другие люди брали, оставляя в залог паспорта или водительские права. Не нарушают ли закон сотрудники пунктов проката, требуя в качестве залога паспорт?»

Сергей Брунов. Киев.



–УВАЖАЕМЫЙ Сергей! Вы с братом поступили предусмотрительно, не оставив свои паспорта в качестве залога за лодки. Согласно параграфу 23 Положения о паспорте гражданина Украины, запрещается изымать у гражданина этот документ, кроме случаев, предусмотренных законодательством, запрещается брать паспорт в залог. Если при аренде ценного инвентаря, при съеме жилья у вас требуют паспорт, вы можете показать свой паспорт, не отдавая его в чужие руки. Отдать вы можете копию паспорта или какой-то другой документ, удостоверяющий вашу личность, например, водительские права. Если же в чужие руки попадет ваш паспорт, вы сильно рискуете стать жертвой мошенников. Получив доступ к вашим паспортным данным, аферисты могут оформить кредит в банке, набрать долгов, отнять квартиру, совершить махинации в Интернете, зарегистрировать фирму, получить дубликат документов для совершения различных сделок, управлять кредитными или телефонными карточками. К сожалению, в наше время от этого никто не застрахован: даже не заполучив ваш паспорт, а просто получив доступ к конфиденциальной информации о вас, мошенники могут поживиться за ваш счет.

Схем обмана много. Вот одна из наиболее популярных. Мошенники создают в Интернете сайт, дублирующий какой-то популярный сайт (например, сайт знакомств или интернет-магазин для продажи дешевых товаров). Чтобы стать пользователем этого сайта, нужно зарегистрироваться, сообщив о себе информацию личного характера. Получив к ней доступ, аферисты могут причинить вам немалый моральный и материальный ущерб. Поэтому не давайте свой паспорт посторонним лицам (полицейские, а также госслужащие, которым по роду службы нужен ваш паспорт,– исключение), охраняйте свою личную информацию (место прописки, домашний телефон, семейное положение и другое) от посторонних. Если у вас возникли подозрения, что чужие люди пытаются использовать ваш паспорт или ваши паспортные данные для совершения аферы, обращайтесь в полицию.



«У дружини на вокзалі вкрали паспорт. Вона боїться йти в поліцію, каже: «На мене заведуть кримінальну справу, не хочу тяганини, обійдуся без паспорта!» Чим це загрожує дружині? Чи буде вона покарана, якщо затягне свій візит до поліції?»

Микола.Сумська область.



–УВАЖАЕМЫЙ Николай! Убедите свою жену, чтобы она немедленно шла в полицию и писала заявление о потере паспорта. Если этот документ попал в руки мошенников и активно используется ими, то ваша жена пострадает. На ее имя могут взять кредит или оформить подставную фирму, и жене потом трудно будет доказать, что она не пособница преступников, а их жертва. Уголовное дело по факту потери паспорта вряд ли заведут, жена в полиции напишет заявление, будет оштрафована, согласно статье 198 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а затем пройдет довольно хлопотную процедуру восстановления потерянного паспорта. Но она сама виновата, что не уберегла такой важный документ».

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