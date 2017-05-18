18.05.2017

Горячая тема

В тревоге экологи Херсонщины. Принятый Верховной Радой 7 февраля и подписанный президентом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно выполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе) поставил на грань уничтожения биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна.

«К нам едут туристы со всего света»

В конце прошлого века этот старейший степной резерват мира, отметил свое столетие. Он является одним из семи природных чудес Украины, входящим в сотню наиболее известных заповедных территорий планеты. «В прошлом году заповедник «Аскания-Нова» принял более миллиона туристов, – рассказывает директор заповедника, кандидат биологических наук, член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Виктор Гавриленко. – Это рекорд. К нам едут туристы со всего света. Новый закон выставляет серьезные ограничения в работе с ними, запретив выездные экскурсии в целинной степи. Но это не самое большое зло странного нормативного документа. Хотя он принимался под маркой евроинтеграции, ничего «европейского» там совершенно не видно».

– Закон сделал невозможным проведение любых биотехнических мероприятий на территории заповедников: выкашивание травостоя, в частности для создания противопожарных полос, поставки воды животным, которые обитают на целине, и тому подобное, – продолжает Виктор Гавриленко. – А еще из заповедных территорий следует убрать все ограждения, так сказать, ради приближения к максимально природным условиям. В Аскания-Нова 38 километров заборов. Я и представить себе боюсь, что станет с краснокнижными животными, если исчезнут ограждения. В заповеднике самая большая в Украине коллекция лошадей Пржевальского, в степи живут бизоны, олени… Исполнение закона требует распустить всех уникальных животных Аскании-Нова, а территорию бросить на произвол судьбы. И это при том, что наш биосферный заповедник уже более ста лет собирает и разводит раритетные виды, его коллекция имеет статус национального научного достояния, признана ЮНЕСКО. В него входят не только Зоологический парк, Дендропарк, самый большой сохранившийся участок заповедной степи в Европе, но и охраняемые Рамсарской конвенцией водно-болотные угодья Большого Чапельского пода».

Сурки и суслики боятся высокой травы

–Каждые десять лет Всемирный фонд дикой природы (WWF) публикует отчет о состоянии охраняемых зон в Евросоюзе и при необходимости мероприятия, нужные для поддержания «ископаемых» экосистем, корректируются, – говорит заведующий научно-исследовательской лабораторией биоразно­образия и экологического мониторинга заповедных степей заповедника «Аскания-Нова», кандидат биологических наук Виктор Шаповал. – В данных документах, в том числе и опубликованном в этом году, по-прежнему четко отмечается, что задача каждого из государств – обеспечить защиту видов посредством эффективных и комплексных мер с целью достижения благоприятного природоохранного статуса для охраняемых видов». И «старая» Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны, на которую ссылаются наши «законотворцы», тоже говорит не о запрете вмешательства человека в дикую природу, а об организации мероприятий, необходимых для поддержания или восстановления природных мест обитания и популяций видов природной фауны и флоры.

Виктор Владимирович подчеркивает, что Европейский союз очень аккуратно «дозирует» ограничения на заповедных территориях. «Ничего лишнего и сверх меры, – продолжает ученый. – Известны примеры, когда, охраняя сурков и сусликов, запретили там выпасать овец и проводить сенокос. Поскольку высокая трава пугает сурков и сусликов, то они просто ушли с заповедной территории на луга, где паслись отары. То есть нормальный европейский подход – это когда для каждого национального парка или резервата разрабатывается свой план мероприятий».

Нардепам и чиновникам хочется пострелять

Чтобы не случилось непоправимое, Виктор Гавриленко известил Верховную Раду о всех погрешностях нового закона. В частности, он предлагает расширить понятие регулируемой зоны заповедного режима, а также исключить из него положения о запрете биотехнических мероприятий и отдельно о запрете механизированного выкашивания травы. Виктор Семенович напомнил парламентариям, что данный закон вызывает правовую коллизию, поскольку не согласован с другими законодательными актами. Однако ответ из Верховной Рады пока не пришел.

И сегодня в заповеднике не знают, как исполнять нормативный акт, вступающий в противоречие с Законом

«О природно-заповедном фонде Укра­ины», в статье 19 которого отмечается, что деятельность украинских заповедников должна осуществляться с учетом международных программ. И что же, спрашивается, ждет в этой ситуации охраняемый Рамсарской конвенцией Большой Чапельский под, занимающий 23 квадратных километра? Ученые отмечают, что именно наличие здесь копытных животных и их постоянное влияние на травостой, способствует тому, что под не зарастает высокой растительностью, имеет часто отаву с ростков злаков, чем привлекаются многочисленные стаи птиц, насчитывающие десятки тысяч особей. И среди стад копытных животных спокойно пасутся серые журавли, казарки, гуси белолобые, крупные утки-огари, гуляют большие белые цапли. На столбах подстерегают их орланы-белохвосты, беркуты и другие хищники, которые не прочь поймать кого-то из перестарков, неопытную или ослабленную молодежь.

… А новый закон, по мнению наших читателей, «берет на прицел» здоровых животных и имеет риск широко распространить на территориях заповедников так называемые диагностические отстрелы, решения о проведении которых принимаются местными администрациями. В общем, речь идет о расширении возможностей для «царской охоты» власть имущих.



Херсонская область.