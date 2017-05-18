18.05.2017

Професія – Вітчизну захищати

«Я пішов у військові, – написав у своєму щоденнику герой цього нарису, – щоб боронити наших людей від зла, дарувати їм сонячне небо, радість плідної праці, спокій і мир».

Батьків кашкет

ІВАНУ Гапоненку всі предмети давалися легко, в табелі були тільки відмінні оцінки. Односельці пророкували хлопцю світле майбутнє. Одні, враховуючи його глибокі знання з астрономії, стелили дорогу вченого. Другі, захоплені своєрідною манерою Івана читати зі сцени вірші, бачили в ньому актора. Треті казали, що з нього, старанного помічника матері на польових роботах, може вийти гарний агроном.

Іван мріяв про інше. Вдома, на верхній полиці шафи, як родинна реліквія, лежав злинялий, дещо зім’ятий, продірявлений кулею противника кашкет, в якому батько повернувся з фронтів першої світової війни. Іван інколи приміряв його перед дзеркалом, уявляючи себе то вершником із піднятою догори шашкою, то заряджаючим біля гармати, то ще кимось, на що була здатна його юнача фантазія.

Одного разу за таким заняттям застав його старший брат Петро.

– Тягне на родинну стезю? – спитав він і додав: – Зараз інший час, у моді мирні професії.

– А хто сказав, що захищати Вітчизну не мирна професія? – відповів Іван.

Через багато років, згадуючи цей діалог, він напише в щоденнику: «Мій вибір – бути військовим, щоб захищати людей». На цій же сторінці коротка примітка: «Але він опинився перед загрозою».

Стріла Амура

А СТАЛОСЯ це у восьмому класі (саме відтоді починає Іван регулярно вести свої щоденники «для душі. – Авт.). У серце підлітка влучила стріла Амура. Причиною загрози була вродлива семикласниця Дуся Мовчан. Вона мала неймовірно довгу й тугу косу. Іван втратив спокій і задля неї готовий був на все.

– І з мосту кинутись у річку Олешню? – пронизувала Дуся своїми карими очима закоханого Ромео.

– Тільки скажи, – запевняв юнак, – уся Писарівка збіжиться, щоб побачити, як треба любити.

– То занадто небезпечно, – заперечила дівчина, – от якби ми вчилися в одному класі…

– І будемо вчитися! – заявив Іван.

Як таке може статися, Дуся не уявляла. Та коли довідалася, що Іван почав умисне не виконувати простих завдань, а на екзаменах, хоч і знав відповіді на запитання, просто мовчав, одержу­ючи незадовільні оцінки, була і горда, і стривожена. Хлопець у такий спосіб вирішив добитися, щоб його залишили на другий рік і він міг навчатися з коханою дівчиною в одному класі.

…І от він разом із Дусею в одному восьмому класі, сидять за однією партою. Так і закінчили десятирічку. І хто­зна, як склалася б їхня доля, якби Іван не надіслав документи до Харківського артилерійського училища, звідки невдовзі отримав виклик на навчання. Дуся була слухняною дочкою. На вимогу матері заявила: «Не хочу бути дружиною військового. Це – вічно жити зі страхом, що залишишся вдовою».

«Душу мою розривало, – запише Іван у щоденнику, – в поєдинку зі­йшлися дві любові – одна до дівчини, друга – до мрії здобути професію захисника Вітчизни. Гору взяла друга».

В полум’ї війни

ТІЛЬКИ-НО новоспечені лейтенанти на випускному вечорі станцювали традиційний «Вальс квітів», як розпочалася Велика Вітчизняна війна. Бойові дороги молодого офіцера пролягли через Львів, Одесу, Севастополь, Новоросійськ. Рідко який бій обходився без поранень. Їх зазвичай супроводжували нагороди й чергові звання. «Нашій 337-й артилерійській дивізії наказали не пропустити ворога до кавказьких хребтів, – вкарбується у щоденнику. – Протягом трьох місяців тримали ми оборону під Моздоком. За цей час тричі потрапляв під фашистські осколки. Але відлежувався у шпиталях не більше двох-трьох днів. Ми відбили у гітлерівців охоту захопити бакинську та грозненську нафту».

У січні 1943 року війська Закавказького фронту, зокрема, його ліво­флангова 47-ма армія отримали наказ ударом кількох дивізій через гори з-за Мркхотського хребта прорвати оборону ворога й вийти до перевалу Вовчі Ворота, щоб відрізати ворогу шляхи відходу. Потім висадити морський десант у Південній Озерейці (15 кілометрів на захід від Новоросійська) і спільними зусиллями визволити місто.

Початок наступу намічався на 14 січня, але війська запізнювалися з передислокацією. Ввечері 22 січня артилерійський полк, в якому я був начальником штабу 2-го дивізіону,одержав наказ здійснити марш через Кабардинський та Свинцевий перевали й підтримати наступ стрілецьких полків.

На підході до Кабардинського перевалу нас обстріляла німецька артилерія. А на самому перевалі дорога вкрита ожеледицею, і машини забуксували. За моєю командою одні бійці підкладали під колеса каміння, інші підсипали щебінь. Та ці труднощі були квіточками, ягідки, як кажуть на моїй Сумщині, чекали нас попереду.

Уже світало, коли ми підійшли до Свинцевого перевалу. Тут дорога була забита обозами й автомашинами інших частин. Ніякі наші доводи, прохання й вимоги не діяли. Ми простояли тут до вечора, а пробка не розсмоктувалася. Розвідники, повернувшись із перевалу, повідомили, що там шлях також вкритий ожеледицею і шофери нічого не можуть зробити, щоб просунутись уперед…Ситуацію розрядив командувач 47-ї армії генерал-майор Микола Камков, який особисто йшов попереду машин і за допомогою моїх артилеристів розчищав дорогу… Згодом зі своїм дивізіоном я утримував плацдарм на березі Цімеської бухти.

Потім були Курська дуга, наступальні бої за визволення Харкова, Києва, Житомира. Очолюючи нові артпідрозділи, Іван Гапоненко визволяв Румунію, Угорщину, Чехословаччину, Австрію. З рубцями від восьми поранень, з орденом Вітчизняної війни та багатьма іншими нагородами Перемогу святкував у Відні…

* * *

Після війни Іван Миколайович продовжив службу в армії. У відставку вийшов у званні полковника. Прожив 75 років. З дружиною, однополчанкою Наталією Євтихіївною, дали життя трьом дочкам – Лідії, Тетяні та Ользі.



За матеріалами, які надала редакції «РГ» родичка героя нарису Людмила Василівна Посохова, публікацію підготував Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ.