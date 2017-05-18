18.05.2017

Политдозор

…и слава Богу, что без ядерного оружия

Колун санкций

ПРЕЗИДЕНТ Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий указ, датированный 15 мая, опубликован на сайте главы государства. В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна». Своим указом Порошенко запретил украинским интернет-провайдерам предоставлять доступ к сайтам и сервисам компаний.

«Санкции» против России в нашей расчудесной стране всегда оборачиваются против самой же Украины. И это не парадокс – это будни лакейского режима. Вот скажите мне, соотечественники, какую опасность для безопасности Украины несет сервис «Яндекс»?! Это поисковая система, на настоящее время самая удобная, самая удачная. Представьте себе, что хирургу запретили пользоваться скальпелем, предлагая взамен пользоваться колуном. Идиотизм наших властей предполагает обыдиотить остатки мыслящего населения. И, уверяю вас, соотечественники, насквозь демократическая и прочая Европа этой вивисекции свободы слова и вообще свободы в упор не увидит.

Перспектива деяний власти ясна как слеза ребенка: граждане Украины должны черпать информацию исключительно из 5 канала и его клонов, имя которым «все остальные каналы». Чтобы не с чем было сравнивать! Чтобы не надо было думать! И тогда геббельсовская ложь, льющаяся с экранов, начнет восприниматься как правда. А там, смотришь, опять разожгут войну в Донбассе, введут военное положение, и о любых выборах даже говорить будет опасно. Стало быть, Петр Алексеевич делает задел на продолжение царствования и ограбления. Мне кажется, что именно с этим предложением Климкин прорвался к Трампу и получил одобрительную отмашку.

Да вот, собственно, полное подтверждение моих догадок. Говоря о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Климкин заявил: «Один из главных политических сигналов – реальное желание присоединиться к давлению на Россию». «Думаю, такого сигнала (от США) никто в Москве не ожидал, и в этом его дополнительная ценность. Во-вторых, этот сигнал имеет свой смысл относительно системных попыток РФ повлиять на демократическую систему мира», – отметил Климкин.

Отсюда вытекает простой вывод: демократическая система мира, по Климкину, состоит из кровопролития и полного удушения свободы – и слова, и совести, и вероисповедания.

В ожидании Годо

В КОНЦЕ 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия выскочил на лице театров мира фурункул под названием «театр абсурда». Такая себе бредятина на уровне одноклеточных, но, предположительно, с очень уж глубоким подтекстом. Поскольку никакого подтекста – равно как и текста – на самом деле не было, это стало счастьем нежданным для режиссеров и театральных критиков. Они резвились на сцене и в печати каждый на свой лад, отыскивая смысл в бессмыслице.

И кто бы мог подумать, что в «театр абсурда» превратится целая страна…

Я тут вспомнил пьесу ирландского драматурга Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Цитирую специалиста: «Главные герои словно завязли во времени, пригвожденные к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесет смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира». Словом, ждали Годо, а он не пришел. Вот и толкуй, как хочешь.

А теперь прошу соотечественников сравнить вышесказанное с сообщением, вынутым мной из потока информации: «Госпогранслужба Украины заявила, что Россия готовится к наступлению из Крыма». «Авральное наращивание военного потенциала России» в Крыму, «характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению»; «Украинские пограничники беспокоятся в связи с мониторинговыми полетами у границы вертолетов Ми-8, а также передвижениями в Черном море катеров российской береговой охраны. А российские самолеты «летают слишком низко». С марта российские войска возобновили также использование аэростата «Рысь».

И, наконец, самая главная изюмина из булки ситного: «Все эти действия угрожают не только Украине, но и всем странам черноморского бассейна».

От себя добавлю: все страны черноморского бассейна пришли в мистический ужас от появления аэростата, изобретенного совсем недавно, в 1783 году.

Ребята, а ведь Годо так и не появился!