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Главная / ДИСКУССИЯ / Что показали майские праздники?

18.05.2017 ПЕРВОМАЙ и День Победы в этом году были, так сказать, обычными, не юбилейными. Тем не менее они вызвали большой резонанс. В реакции на праздничные мероприятия, участие в них большого количества соотечественников, лозунги, под которыми они проходили, дело доходит до истерики. В некоторых публикациях, теле- и радиопередачах заговорили если не о «реванше – возвращении к власти российских коллаборантов», то о «подготовке к реваншу».

Власть, естественно, обеспокоило то, что на первомайских митингах звучало, пока еще робкое, но однозначное осуждение деятельности правящего режима, наступление на декларированные в Конституции социальные права, обернувшееся обнищанием новых миллионов людей, ростом безработицы, недоступностью медицинского обеспечения, правовой незащищенностью.

Поистине панический страх вызвало то, что многие участники мероприятий, посвященных Дню Победы, вышли к памятным местам с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны, павших в боях с фашистскими захватчиками или умерших после войны. Георгиевские ленточки прямо-таки перепугали власть, а для наиболее «свідомих» украинцев – последователей Бандеры и Шухевича – стали поводом для избиения ветеранов. Кое-где, в частности в Днепре (вчерашнем Днепропетровске), дошло до потасовок, в которых пострадали люди с той и другой стороны, а также «поліціянти» (так названы в некоторых изданиях работники полиции. Не знаю, как правильнее было бы их называть – полицейскими или полицаями, как во время немецко-фашистской оккупации). Это послужило основанием для «крутых» мер в отношении руководителей правоохранительных органов города и Днепропетровской области. Впрочем, подобные ситуации могли иметь место и в столице, если бы в связи с проведением Евровидения не были приняты усиленные меры для поддержания в Киеве общественного порядка с привлечением большого количества работников полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил, других силовых структур.

При оценке произошедшего необходимо учитывать, что власти длительное время до праздников всячески, через средства массовой информации, через так называемый «Институт национальной памяти, учебные заведения, стремились принизить значение Дня Победы, не допустить его широкого празднования именно 9-го мая (а не 8-го, «как в Европе»). Массовые шествия граждан во многих странах, прежде всего в России, с портретами погибших и умерших воинов, получившие название «Бессмертный полк», представлялись «злонамеренной тактической выдумкой Путина», направленной «на подталкивание Украины к гражданской войне, к расколу изнутри». Наших людей призывали не использовать гвардейские ленточки и «другую партийную символику». (Впрочем, как оказалось, это не касалось черно-красных флагов УПА, которые были демонстративно выставлены и усиленно охранялись у обелиска в Парке славы в Киеве и в других местах).

И если все это не оказало воздействия; если акция «Бессмертный полк» стала фактом и в Украине; если в ней приняли участие намного больше граждан, чем в прошлом году, о чем говорится официально (в Киеве якобы всего три тысячи, что явно не соответствует действительности), то властям следует над этим основательно задуматься. Только в воспаленном мозгу интеллектуально ограниченных людей могло родиться представление, будто участие десятков тысяч людей в акции «Бессмертный полк» явилось выражением поддержки российскому агрессору и угрозой национальной безопасности.

Вопреки неоднократным заявлениям президента Порошенко о «небывалом единстве и сплоченности украинского общества», наше общество на самом деле глубоко расколото. Оно расколото прежде всего в социальном плане: на кучку олигархов, новоявленных эксплуататоров – капиталистов и помещиков-латифундистов, с одной стороны, и многомиллионную массу обездоленных, эксплуатируемых и униженных тружеников физического и умственного труда, а также безработных и пенсионеров. Социальный, классовый аспект пока еще слабо пpоявляется при проведении протестных акций. Политические силы, призванные способствовать повышению классового сознания трудящихся, направить протестное движение не против отдельных одиозных деятелей правящего режима, а против эксплуататорского строя, слабы – разобщены, подавлены, подвергаются преследованию и репрессиям. Но фактом является то, что массы в подавляющем большинстве ненавидят нынешнюю власть не меньше, чем ненавидели Януковича.

Режиму, установленному после вооруженного переворота, совершенного в феврале 2014 года, удалось привить значительным массам населения, особенно молодым людям, оболваненным милитаристской и национал-шовинистической пропагандой, неприятие социалистической идеи, русофобские настроения, отвлечь внимание от острых социальных проблем. Но ему не удалось вытравить из сознания большинства наших граждан святое отношение к завоеванной дорогой ценой Победе, к памяти миллионов родных и близких, отдавших за нее свои жизни, заставить их отказаться от священных для них понятий «Великая Отечественная война», «советский народ», «дружба народов» и подчиниться диктату агрессивного меньшинства – последышей пособников фашистских оккупантов. То, что это отразили майские праздники, считаю их особенностью и важнейшим политическим итогом.

Идя в колонне десятков тысяч киевлян к Вечному огню, зажженному в память воинов-победителей, я видел реакцию людей на оскорбительные выкрики и угрозы необандеровцев. И с большой силой прочувствовал, что подавляющее большинство соотечественников глубоко разделяет (в том числе основываясь на опыте послевоенных лет и сегодняшних реалий) справедливые слова известного украинского поэта Василя Симоненко, написанные как будто сегодня. А были опубликованы треть века тому назад – в 1984 году в его сборнике под названием «НІ, НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА!»:

«Тоді вас люди називали псами,

Бо ви лизали німцям постоли,

Кричали «Хайль!» охриплими басами

І «Ще не вмерла...» голосно ревли.

Де ви ішли – там пустка і руїна,

І трупи не вміщалися до ям –

Плювала кров’ю «ненька Україна»

У морди вам і вашим хазяям.

Ви пропили б уже її, небогу,

Розпродали б і нас по всій землі,

Коли б тоді Вкраїні на підмогу

Зі сходу не вернулись «москалі».

Тепер ви знов, позв’язувавши кості,

Торгуєте і оптом, і вроздріб,

Нових катів припрошуєте в гості

На українське сало і на хліб.

Ви будете тинятись по чужинах,

Аж доки дідько всіх не забере,

Бо знайте: ще не вмерла Україна

І не умре!»

Не нужно большого ума, чтобы понять: консолидировать разобщенное украинское общество, насаждая человеконенавистническую идеологию и террористическую политическую практику неонацистов, унижая миллионы людей, называя их «ватниками», «колорадами», сепаратистами, невозможно. Развитие трагической обстановки на востоке страны, где продолжает литься кровь, гибнут наши люди, это убедительно подтверждает. Только уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, учет их специфических потребностей принесут мир и покой.

К сожалению, ничто не свидетельствует о том, что эта элементарная истина воспринимается украинскими «керманичами». Не может не вызвать озабоченности то, что их «стратеги», «эксперты», некоторые народные депутаты, в том числе возглавляющие парламентские комитеты, ориентируют общественность на продолжение на десятилетия войны за освобождение Крыма и Донбасса». В Верховной Раде, где тон задают воинствующие национал-радикалы, в провластных СМИ не услышишь призывов к прекращению затянувшегося кровавого конфликта, урегулированию отношений с Россией, которая, как бы к ней, к ее руководителям ни относиться, является и всегда будет нашим соседом. А войны ведь когда-то заканчиваются...

Все помыслы и высказывания направлены на то, чтобы ещё больше обострить украино-российские отношения, спровоцировать Россию на настоящую войну, втянуть в конфликт западные страны, дабы оправдать затянувшуюся «АТО», списать на войну последствия бездарного руководства. Любое событие рассматривается с одной позиции – как оно способствует углублению пропасти между нашими, еще недавно братскими странами и народами. Скажем, завершается многолетняя «эпопея» с предоставлением Украине гнилой «морковки» – «усеченного» безвизового режима, который к тому же в любое время может быть приостановлен. И президент Порошенко с восторгом заявляет, что произошло событие, имеющее историческое значение. Наконец-то, говорит он, «мы рвем то ли с советским, то ли с постсоветским прошлым» (говорится им и так и так, хотя это далеко не одно и тоже), с многовековой, начавшейся после Переяславской Рады, совместной с Россией историей: «Мы будто возвращаемся домой после долгого и изнурительного путешествия. Возвращаемся в наш общий европейский дом, все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства».

Понятно, что логически за этим должен последовать следующий шаг – введение визового режима с Россией, если не разрыв всяких отношений с ней. Чем это обернется для нашей страны? Что выиграют наши люди, особенно если учесть, что, по меньшей мере, 40 процентов украинских семей имеют родственников по ту сторону украинско-российской границы, а несколько миллионов находят там работу?

Складывается впечатление, что иные национально озабоченные деятели только тем и заняты, что бы ещё сделать, чтобы порвать с «проклятым советским прошлым», еще больше испортить отношения с Россией. Одни вдруг озаботились переводом украинского правописания на латиницу. Другие – тем, как бы отказаться от вошедших в нашу жизнь праздничных дней: Первого Мая, Восьмого Марта. Вице-премьеру, который, как когда-то говорили, явно «не по тому делу», показалось недопустимым для Украины отмечать Всемирный день космонавтики 12 апреля – в день полета в космос «москаля» Юрия Гагарина...

Продолжается наступление на русский язык и ставшее нормой нашей жизни двуязычие. А ведь это означает, что нас, украинцев, толкают к интеллектуальному обкрадыванию самих себя: ведь знание других языков кроме родного обогащает нашу жизнь, особенно если речь идёт о таком языке, как русский, владение которым открыло для народов преступно разрушенного Советского Союза доступ к сокровищницам русской и мировой культуры. Лишать этого достояния означает совершать тяжкое преступление перед своим народом. Оправдания этому быть не может.

В некоторых политических кругах носятся с идеей широкого, настоящего политического проекта ради будущего Украины (создать который так и не смогло украинское общество за три года войны), сбора средств на существование «партии Майдана», которая могла бы объединить общество. Предлагается «провести праймериз среди политиков, выработать порядок дня, объединиться ради получения настоящего политического представительства в стране, за которую умирают воины». Мол, если в Украине не найдется несколько миллионов граждан, готовых за собственные средства и собственными усилиями содержать свою партию, свою культуру, свое национальное пространство, страна будет обречена.

Авторы и пропагандисты этой идеи наивно видят спасение Украины в объединении «національно свідомих» украинцев, в насаждении их воли, идеологии, представления о смысле жизни и цивилизационных предпочтениях всему народу многонациональной Украины. Безнадежное это дело ещё и потому, что в политических верхах страны, общество которой расколото, десятилетиями царит раздрай, чуть ли не каждый политик видит себя гетманом. Между тем среди множества политиков, претендующих на гетманский пост, сегодня не просматривается ни одного, которого поддержало бы большинство граждан.

Запуганные террором, безнаказанной деятельностью бесчисленных бандитствующих вооруженных группировок, пользующихся поддержкой противоборствующих властных структур, задавленные нуждой и беспросветностью, сбитые с толку, граждане легко ведутся на популистскую демагогию таких отъявленных политиканов, как Олег Ляшко или Юлия Тимошенко, международных «ловцов счастья и чинов» типа Михаила Саакашвили и другие. В этом трагедия сегодняшней Украины.

Ситуация в стране требует радикального обновления власти. Но нынешнее состояние украинского общества таково, что есть реальная угроза прихода к власти еще более реакционных пронацистских сил и усиления террористического характера правящего режима. Это ещё больше усиливает злободневность призыва: «Люди, будьте бдительны! Долой фашизм из нашей страны!»



Георгий КРЮЧКОВ, народный депутат Украины ІІІ и ІV созывов.

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