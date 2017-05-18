18.05.2017

Легенда ЧМП

Тепло отметили в Одессе 90-летний юбилей капитана дальнего плавания Алексея Морозова. Коллеги называют его одним из немногих специалистов, кардинально изменивших морской мир. Ведь Алексей Васильевич разработал уникальный метод безаварийного судовождения при помощи судовых радиолокационных станций в любых экстремальных условиях.

Верховная Рада «экономит» импульс…

МОРОЗОВ – выпускник первого набора Одесского высшего инженерного мореходного училища (ОВИМУ), организованного в 1944 году. Его очень тревожит, что Украина, превратившаяся за годы независимости из морской державы в страну у моря, почему-то старается закрепиться в этом сомнительном статусе. Не может он смириться и с тем, что чиновники, легко идущие на компромиссы с совестью, разворовали Черноморское морское пароходство (ЧМП), приносившее в бюджет страны свыше одного миллиарда долларов в год. Ветеран понимает, что уже невозможно возродить пароходство в том объеме, в каком оно обеспечивало потребности огромного Союза в морских перевозках. Но считает, что нельзя мириться и с тем, что сегодня более 90 процентов морских перевозок Украины выполняются иностранным флотом.

– Когда у страны нет собственного флота, – говорит Алексей Васильевич, – существенно снижаются ее возможности по расширению участия в международных торговых связях и обеспечению высоких темпов экономического развития. Эксперты утверждают, что из-за возникших проблем в судоходной отрасли Украина в последнее время недополучает ежегодно более миллиарда долларов фрахтовых платежей от собственной морской торговли. Жаль, что Верховная Рада затягивает принятие закона Украины «О Международном реестре судов Украины». А ведь отечественные и зарубежные инвесторы давно надеются, что данный реестр создаст привлекательные условия для национального торгового судоходства. Появится и хороший импульс для ускоренного развития национальной экономики.

В 26 лет стал капитаном

ВЫГЛЯДИТ весьма убедительной логика рассуждений опытного капитана о том, как появление Международного реестра судов Украины поможет увеличению строительства судов на отечественных верфях. «Во всем мире судостроение служит катализатором для развития экономики, – подчеркивает собеседник. – Оно обеспечивает загрузку рабочих мест в смежных отраслях, способствует развитию металлургической, химической промышленности, машиностроения, приборостроения, электрорадионавигации, мебельного производства». Слушая Алексея Васильевича, невольно задумываюсь, что основная беда Украины в том, что пока еще во властных кабинетах слишком много чиновников, стремящихся побыстрее набить собственный карман, а не дать импульс украинской экономике.

Став в 26 лет капитаном крупнотоннажного теплохода с 50 членами экипажа на борту, Морозов начал задумываться над тем, как сделать более экономичной работу судна. Постепенно он утвердился в мысли, что некоторые стандарты судовождения, которым обучали в морских учебных заведениях и которыми затем специалисты руководствовались в работе, устарели. Ведь тогдашней морской наукой предписывалось, что в сложных навигационных условиях – напри­мер, в густом тумане, при тропическом дожде или обильном снегопаде – движение судна, дабы не произошло столкновения, должно быть максимально ограничено или даже прекращено. И Морозов решил первым в морской практике приспособить радиолокационную станцию (РЛС), используемую ранее в качестве дальномера, для вождения судов на повышенных скоростях в условиях ограниченной видимости. Алексей Васильевич вспоминает, как первое использование нового метода в 1952 году позволило танкеру «Серго» совершить Северным морским путем два рейса в порт Певек вместо стандартного одного.

Опыт подчиняет экстремальную ситуацию

– ПОМНЮ, как на простых житейских примерах Алексей Васильевич подводил нас на занятиях в ЧМП к овладению своим методом, – рассказывает капитан дальнего плавания Анатолий Задорожный. – Говорил, что когда по тротуару идут навстречу друг другу большие группы людей, то обычно они не сталкиваются друг с другом. Если водители внимательны и трезвы, то не сталкиваются и несущиеся по дорогам машины. А затем Морозов уже начинал рассказывать, как учил членов экипажа сравнивать в хорошую погоду показания локатора с окружающей обстановкой, чтобы затем они могли идти при нулевой видимости на полном ходу, не сбавляя скорости, ловко маневрируя между невидимыми в густой пелене тумана препятствиями, умело расходясь со встречными судами.

– Подавляющее число аварий и трагедий в море происходит по причине так называемого человеческого фактора, – рассказывает Морозов. – Если копнуть глубже, оказывается, что люди, ответственные за отдачу приказов, от которых зависит судьба судна и жизни членов экипажа, просто не были готовы к возникновению экстремальной ситуации, в их теоретическом и практическом багаже отсутствовали заранее апробированные решения, позволяющие преодолевать гипнотическое влияние страха. Метод вождения судов в крайне неблагоприятных погодных условиях по вспышкам на экране локатора, плюс развитое пространственное воображение дают возможность капитанам безошибочно находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Интересно, что на Западе в начале 50-х годов о применении РЛС для вождения морских судов в условиях ограниченной видимости даже не задумывались. А автор экстремального метода вождения судов Алексей Морозов отстоял на капитанском мостике, в общей сложности, четыре десятка лет без единой аварии. Один художник подарил ему картину с надписью: «Капитану без страха». Когда Алексей Васильевич уже был на пенсии, раздался звонок из одной зарубежной компании, которой был нужен капитан, способный в сложных погодных условиях соблюдать график рейсов пассажирского судна. Так еще на пять лет продлилась вахта Морозова, оставившего капитанский мостик в 71 год. Когда Алексей Васильевич бывает в морской академии, ставшей преемницей ОВИМУ, к его советам всегда внимательно прислушиваются будущие штурманы и капитаны.

Одесса.