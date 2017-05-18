18.05.2017

Запретное дело

Киевский апелляционный административный суд, где уже более года рассматривается апелляция КПУ на запрет деятельности партии судом первой инстанции, перешел к стадии дебатов. В ходе заседания выступил лидер Компартии Петр Симоненко. Поддержать коммунистов приехала группа европейских депутатов и юристов, назвавших запрет политической партии вопиющим нарушением прав и свобод граждан.

СОСТОЯВШЕМУСЯ в понедельник заседанию предшествовал пикет сторонников Компартии, которые проводили свою акцию под лозунгами: «Нет запрету КПУ!», «КПУ за мир!», «Руки прочь от КПУ!», «Партии войны к суду!», «Судите не КПУ, а коррупционеров!».

– В прошлый раз суд просто опешил от того, что прибыли депутаты Европарламента, а потому быстро закрыл и перенес заседание. Но пусть судьи не забывают, что Европа пристально следит за так называемыми киевскими демократами и убеждается, что в Украине попираются европейские ценности, – прокомментировал ситуацию в ходе пикета лидер украинского комсомола Михаил Кононович.

Непосредственно на заседании судьи заслушали показания руководителя украинских коммунистов Петра Симоненко, отметившего, что на этом суде решается вопрос, будет ли действовать в стране крупная оппозиционная партия, выражающая интересы миллионов людей. Он также сказал, что так называемый закон о декоммунизации противоречит Конституции Украины, о чем, кстати, в своих выводах заявило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, давшее оценку одиозному документу.

– Этот закон, по сути, запрещает участие незапрещенной Компартии в выборах, чем уже более трех лет грубо нарушаются конституционные права и свободы значительной части украинских граждан. Конституционными предписаниями не предвидится возможность запрета любой идеологии (в том числе коммунистической). Также и объединения граждан не могут быть запрещены путем принятия соответствующих законов только на основании того, что они исповедуют определенную идеологию, – заявил оппозиционный политик.

Он также напомнил, как министр юстиции Павел Петренко еще в 2014 году публично объявил КПУ преступной организацией, а телеканал «1+1» дошел до того, что обвинил Симоненко в том, что он якобы лично отдал приказ о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов. Лишь после двух лет судебной борьбы данная информация была признана недостоверной.

Кроме того, лидер КПУ привел многочисленные факты репрессий против активистов Компартии. «По свидетельству господина Наливайченко, для обеспечения иска было возбуждено более

400 уголовных дел против активистов КПУ и людей, сочувствующих партии. Высокий суд: ни одно дело так и не было доведено до судебного разбирательства», – добавил выступающий.

Было также сказано и о том, что офис омбудсмена игнорирует неоднократные вызовы в суд, чтобы не давать свое заключение на предмет дискриминации и нарушения прав человека в ситуации с Компартией, а высшие руководители государства фактически дают указания судам, как поступить с оппозиционной партией.

«В случае запрета Компартии мы используем все легальные возможности, вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека, для отмены антиконституционного решения», – резюмировал Симоненко.

На заседании присутствовал солидный европейский «десант»: депутат Европейского парламента Жоао Пимента Лопес, представитель Международной ассоциации юристов-демократов в Совете ООН по правам человека Миколь Савиа и чешский юрист Честмир Кубат.

«Я вообще не понимаю, как можно запретить партию из-за ее названия и символики. Минюст Украины так и не смог в соответствии с украинской Конституцией предоставить основной пакет своих предложений для суда», – подчеркнул Честмир Кубат.

«Суд до сих пор не хочет анализировать многие доказательства, представленные моими коллегами, – в свою очередь говорит Миколь Савиа. – Рассмотрение этого дела проходит с многочисленными нарушениями. Если будет подтверждено решение первой инстанции о запрете политической партии, это будет иметь серьезные последствия на международном уровне. Я уверена, что Европейский суд по правам человека отменит такое решение».

В позиции ЕСПЧ уверен и Жоао Пимента Лопес, пообещавший, что он и его коллеги продолжат поддержку Компартии. «Мы продолжаем нашу активную поддержку коммунистического движения в Украине, чтобы защитить историческую правду, демократию и верховенство права», – сказал депутат Европарламента.

Следующее заседание суда пройдет 31 мая.