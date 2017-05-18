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18.05.2017 Первый фестиваль По отношению к одному из самых древних видов искусства люди делятся в основном на три категории: театралов, безразличных и тех, кто связал с ним свою жизнь (актеры, режиссеры, драматурги). Но есть еще и другие: они хоть и не работают в театре, не мыслят себя без сцены.

НЕДАВНО в Киеве прошел Первый фестиваль украинского аматорского театра, в котором приняли участие 43 коллектива из 17 городов страны. В столицу приехали 410 актеров в возрасте от шести лет до 75 лет.

«Инициатор проведения фестиваля и его организатор – детский театр танца «Модус-Ника» Центра детского и юношеского творчества Оболонского рай­она Киева. Это не первый их проект. Они уже в седьмой раз, 29 апреля, в Международный День танца, проводят свой танцевальный фестиваль ArtTalentFest. А поскольку «Модус-Ника» позиционирует себя как театр (они ставили и мюзиклы), то и возникла идея проведения театрального фестиваля», – рассказала администратор одной из сцен фестиваля Юлия Кругликова.

Дело в том, что фестиваль проходил сразу на четырех сценах: в ТЮЗе «На Липках», двух сценах «Молодого театра» и в театре «Золотые ворота». В стенах ТЮЗа свое творчество представляли детские и юношеские коллективы, а в двух других театрах – взрослые труппы.

О том, насколько серьезно был организован фестиваль любителей, свидетельствуют составы жюри, в которые входили художественные руководители ТЮЗа Виктор Гирич и «Молодого театра» Андрей Белоус, главный балетмейстер театров Леси Украинки и Ивана Франко Алла Рубина, драматург Неда Неждана, профессор Университета культуры и искусств Василий Неволов и другие известные театральные деятели.

Конечно, увидеть все спектакли казалось нереальным. Невозможно усидеть на двух стульях, когда они в разных комнатах. Но организаторы позаботились о любителях театра. Все спектакли со всех сцен транслировались в режиме онлайн интернет-каналом picu.tv на 20 стран мира. Так что происходящее на фестивале смогли увидеть почти 50 тысяч человек, которые имели возможность проголосовать за понравившиеся им коллективы.

«Ребята продемонстрировали очень высокий уровень актерского мастерства и режиссуры, – отметил председатель жюри детского конкурса Виктор Гирич. – Некоторым из них прямой путь в театральный институт».

Вот список победителей Первого фестиваля украинского любительского театра.

Детские коллективы:

Театральная студия «Лялькові сходинки» (Ровно),

Театр-студия «Свія» (Запорожье),

Образцовый театр слова «Дар Неба» (Николаев),

Актерская школа «Пармезан» (Хмельницький),

Актерский коллектив ARTISTIC (Киев).

Юношеские коллективы:

Театрально-эстрадная студия «Теларии» (Киев),

Театральная студия «Тандем» (Каменец-Подольский).

Своеобразный приз «Приз зрительских симпатий от жюри» получил театральный кружок «Трамвайчик» (Бердичев).

Отметили также и театральный коллектив Cie de la petite chaise («Маленький стілець»), представляющий Французский институт в Украине. Он вызвал бурную реакцию зрителей, несмотря на то что юные актеры играли на французском языке.

Взрослые коллективы:

Студенческий театр «Жменя» (Ровно),

Театр-студия «ГаРмИдЕр» (Луцк),

Театральная мастерская «АРТМУР» (Мелитополь),

Театральная мастерская Университета имени Гринченко (Киев),

Театрально-поэтическая студия «Большая Восьмерка» (Киев),

Первая театральная студия (Бровары),

Молодежный театр «Мельпомена» (Львов),

Арт-студия УВК № 209 «Сузір`я» (Киев),

Еврейский театр «Пур Ле Шанс» (Одесса).

Конечно, после столь насыщенной программы фестиваля у многих голова пошла кругом. Но, надеюсь, это не станет преградой для продолжения такого прекрасного начинания.

А юным участникам фестиваля хочется пожелать пронести по жизни любовь к театру так же, как их старшие товарищи.

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