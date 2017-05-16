16.05.2017

УКРАИНА

• Неутешительный отчет Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине был представлен в Киеве. Как сообщают «Украинские новости», в ходе опроса выяснилось, что 45% переселенцев в Украине денег хватает только на еду, для 59% соцпомощь является основным источником доходов, 18% испытывали дискриминацию из-за своего статуса.

• Украина уже полностью исчерпала квоты на нынешний год на поставку в страны ЕС меда, сахара, круп и муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока, кукурузы, мяса птицы и сливочного масла. В связи с этим Министерство аграрной политики просит Евросоюз увеличить беспошлинную долю ввоза товаров. Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС.

• Горняки шахт «Юбилейная» и «Фрунзе» в Кривом Роге Днепропетровской области вторую неделю продолжают подземную забастовку. Их делегаты, поднявшись на поверхность, ведут переговоры с администрацией предприятия, которые на момент выпуска этого номера газеты пока ни к чему не привели. Как сообщило радио «Свобода», требование горняков о повышении зарплаты до одной тысячи долларов остается неизменным.

• С 12 мая в Киеве, согласно постановлению НКРЭКУ, увеличились тарифы на холодную воду с 13,77 гривны за один кубометр до 15,79 гривны. Сообщая об этом, пресс-служба «Киевводоканала» назвала сразу несколько причин подорожания, в том числе рост цен на реагенты, которые используются при очистке воды.

• Отключена от сети электроснабжения государственная шахта «Южнодонбасская» в Донецкой области. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. «Это еще одна демонстрация неспособности власти обеспечить нормальную деятельность угольной отрасли», – написал он.

• В Житомирской области жители Барановского района перекрывали автодорогу Новоград – Волынский – Полонное – Староконстантинов, передает УНН. Они требовали незамедлительных мер для того, чтобы прекратилось загрязнение здешних рек. В последние годы они не раз ощущали необычный запах, а теперь на воде появилось пятно неестественного цвета и мертвая рыба.



ЗА РУБЕЖОМ

• В Китае с 2005 года по 2016-й почасовой доход в промышленном секторе вырос втрое и достиг 3,6 доллара США, пишет Financial Times. В целом по рынку труда почасовой доход в КНР выше, чем в крупнейших странах Латинской Америки, исключая разве что Чили, и составляет около 70 процентов данного показателя в «проблемных» государствах Еврозоны.

• В Йемене введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры, сообщают информагентства. Количество случаев заражения превысило 8,5 тысячи человек. Государство признает, что серьезно пострадавшая из-за войны система здравоохранения не справляется с этим вызовом, и призывает гуманитарные организации помочь в борьбе с болезнью и предотвратить беспрецедентную катастрофу.

• Литва планирует выделить почти 1,4 миллиона евро на строительство забора на границе с Россией, сообщает Служба охраны госграницы. Заграждение длиной 44,6 километра появится на участке схождения границ Литвы, Польши и России возле озера Виштитис и пройдет по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до реки Неман.

• Во Франции (в Лионе) из музея религиозного искусства украдена корона XIX века, которую украшают почти 1,8 тысячи драгоценных камней. По информации Би-би-си, шедевр был создан в 1899 году. Данный экспонат оценивается более чем в миллион долларов.

• Страны НАТО хотят увеличить численность своих войск в Афганистане, чтобы поддержать афганские силовые структуры в борьбе против исламского радикального движения «Талибан», сообщает агентство AFP. Сейчас там находятся 13 400 военнослужащих из стран НАТО, в том числе 8400 военных США.

• Северная Корея сообщила об успешном пуске 14 мая баллистической ракеты средней дальности типа «земля – земля», передает информагентство Уonhap. По заявлению властей, ракета под названием Hwasong-12 достигла высоты более двух километров и пролетела 787 километров. Новый глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин на экстренном заседании Совета национальной безопасности решительно осудил действия КНДР.