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16.05.2017 Дипломатический пируэт Неописуемую радость выразила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по поводу того, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он же «курский соловей», смог попасть на визит к Трампу после своего российского визави Лаврова!

НА СВОЕЙ странице в соцсети Геращенко восхитилась работой «солдат дипломатического фронта» Украины: «У меня утром распрекрасное настроение. Это же надо так перепаскудить визит одному пичальному (орфография сохранена. – Прим. ред.) российскому дипломату. Наши дипломаты и министр, и Администрация президента, и все причастные, таки молодцы». «Вчера такими соловьями всевозможные эксперты (и) оппозиционеры... заливались, унижая украинскую дипломатию, которая якобы стоит в предбанниках. Сегодня, наконец, замолчали хоть ненадолго», – радуется вице-спикер.

Но радость тут же омрачил депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, лишенный недавно украинского гражданства, рассказав, что Киев заплатил за встречу главы МИДа Павла Климкина с президентом США. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook в пятницу 12 мая.

«Как очевидец, короткий репортаж с места событий, из сердца Вашингтона!» – начал Артеменко. По его словам, «переговоры еще вчера даже не планировались», и утверждения, что они «стали возможны благодаря профессиональной работе украинских дипломатов, – ложь номер раз». Как добавил автор, украинская сторона узнала о планах провести встречу после «неожиданного звонка своих лоббистов». Инициатором якобы стал Белый дом, согласившийся на это для сохранения баланса с учетом состоявшихся переговоров Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком.

«Во-вторых, и это ложь номер два, обе встречи в Белом доме с украинской делегацией состоялись вчера вечером и по синхрону длились аж шесть минут. Столько времени заняло сделать протокольную съемку с президентом Трампом и вице-президентом [Майком] Пенсом министра Климкина и посла [Валерия] Чалого», – продолжил экс-депутат. При этом он утверждает, что за это Киев «заплатил известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США».

Климкин находился в Вашингтоне с рабочим визитом с 8 по 10 мая. Но в анонсе этой поездки, размещенном на сайте МИДа Украины, о запланированных встречах с Пенсом и Трампом не говорилось. Информация о состоявшихся переговорах появилась только утром 11 мая.

Впоследствии Климкину пришлось оправдываться, что, мол не платил он Дональду Трампу за краткую встречу и возможность сделать протокольные фото, как утверждает нардеп Артеменко. «Я по определению, это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч», – уверял он украинских журналистов в ходе брифинга, добавив, что «это была очень содержательная встреча, которую президент Трамп начал с (вопроса) о том, какая ситуация в Украине». Может, и правду говорит Климкин, что сам ничего он не платил. Откуда у него такие суммы на карманные расходы?

Но дыма без огня не бывает, тем более что ныне в Белом доме заседает бывший коммерсант. Почему бы и не заработать за 6 минут 400 тысяч долларов? Деньги просто так на дороге не валяются… А зафиксированные на снимках мгновения в самом деле подтверждают, что о серьезном разговоре государственных мужей в подобной обстановке речи не идет. Ну вызвали подчиненного на ковер к столу начальника… Ну выслушали его оправдания. Поулыбались на всякий случай, дабы не оставалось горького осадка у обеих сторон. И разбежались. А фактик-то объектив зафиксировал! Вот в чем радость.

Сам президент США Трамп в четверг опубликовал фотографии своих встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИДа Украины Павлом Климкиным, состоявшихся накануне. «Давайте творить мир!» – подписал Трамп эти фотографии, опубликованные в Twitter. На одной фотографии Трамп стоит рядом с Лавровым, на другой сидит за столом в Овальном кабинете, а рядом стоит Климкин.

«Это что угодно, но не переговоры», – заявил известный украинский дипломат Олег Волошин, бывший директор Департамента информационной политики МИДа Украины, и выразил уверенность, что президент принял у себя главу МИДа Украины и сделал протокольное фото лишь для того, чтобы развязать себе руки в переговорах с Москвой. «Тиллерсон и Лавров должны были готовить встречу Трампа с Путиным. И не просто рукопожатие, а встречу с ожидаемыми весомыми договоренностями. По Сирии, как минимум. В телефонном разговоре Путин попросил коллегу лично принять Лаврова… Как это сделать? Тем более, когда необходимость заставила в этот день уволить главу ФБР, который, по сообщениям СМИ, кое-что накопал по «русскому досье». И тут под рукой оказывается Климкин», – комментирует события в Белом доме Волошин на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что с Трампом Лавров провел 40-минутные переговоры, а перед этим состоялись еще более долгие переговоры российских представителей с Тиллерсоном. «А Климкину позволили обменяться парой фраз с Трампом. Причем даже сесть не предложили. Это что угодно, но не переговоры. Зато Трамп получил возможность сделать чудесный твит», – уточнил Волошин. – «Я уверен, что встреча Порошенко с Трампом состоится. Операция прикрытия должна быть комплексной и масштабной. Может, и Пенса в Киев пришлют. Только с одними переговоры, а с другими улыбки и забавные фоточки. Хотя для наших политиков как раз только фото и нужны. У нас же всегда все ради пиара, а не ради результата».

Как заверяет министр Климкин, встреча Трампа и президента Порошенко уже не за горами. «Над встречей мы работаем. Я думаю, она состоится в ближайшем будущем». Иными словами, «мы пахали»!



По сообщениям информагентств.

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