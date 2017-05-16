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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Страна чрезвычайно высокой свободы

16.05.2017 Политобозрение недели НА ПРОШЕДШЕЙ неделе Петр Алексеевич вдруг решился на обширную пресс-конференцию. И, несмотря на тщательно подобранных журналистов и столь же тщательно профильтрованные вопросы, Порошенко умудрился наговорить столько фальшивых несуразностей, что просто диву даешься – это несомненный талант, нарочно такое не придумаешь.

Я особо отмечу четыре коренных тезиса, которые можно помещать хоть в Интернете, хоть в газете под рубрикой «полный абсурдец».

1. Президент Украины считает свободу в стране чрезвычайно высокой, а преследование инакомыслящих оправдывает «гибридной войной». «Я абсолютно твердо убежден, что такой уровень свободы, в том числе и для гражданского общества, как сейчас, беспрецедентен. Такого Украина не имела за все годы независимости», – отметил Порошенко.

И он прав – такой беспрецедентной «свободы», при которой инакомыслие подавляют и грубой физической силой, и цензурой, и даже силой оружия, нет нигде.

2. Президент призвал с уважением и пониманием относиться к работе СБУ. «СБУ сейчас имеет абсолютно чрезвычайные задания в связи с гибридной войной на востоке Украине… По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, это превышает лучшие показатели спецслужб европейских стран. Поэтому я прошу с пониманием относиться к работе Службы безопасности Украины».

Обратите внимание, соотечественники, терактов нет, а вот их предотвращений – сотни. А просьба Порошенко к журналистам «с пониманием относиться к СБУ» говорит о том, что отчетные враки от СБУ превысили уже все допустимые нормы здравомыслия даже в таком «демократическом» и «свободном» обществе, как наше.

3. На церемонии поднятия флага ЕС Порошенко сказал, что путь Украины в Европу поддерживается абсолютным большинством украинского народа, а день Европы – это «всенародный и всеукраинский» праздник. И надо же такому случиться, что днем ранее украинские СМИ опубликовали данные опроса, согласно которым число сторонников и противников евроинтеграции в Украине почти одинаково – около 47 процентов.

4. «Сто процентов из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск», отказались возвращаться на территорию, контролируемую ополчением Донбасса, – сказал Порошенко. Он утверждает, что эти люди «готовы остаться в украинской тюрьме» вместо того, чтобы вернуться в ДНР и ЛНР.

Как это звучит у киевлянина Булгакова, «поздравляю, господин соврамши!» От себя бы я добавил – соврамши привычно и без последствий.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман пообещал уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы. Реформу эту требует МВФ, но по собственному рецепту. Смысл рецепта прост: увеличить пенсионный возраст до такого уровня, чтобы работяга умирал до пенсии, чтобы пенсионер стал редок, как животное из Красной книги.

Но Гройсман, «смел и яр», заявил, что не намерен повышать пенсионный возраст, при этом пообещал провести реформу, «отвечающую национальным интересам, интересам украинских граждан». «Там не будет повышения пенсионного возраста. Там не будет этого, там будет отмена налогообложения пенсий работающих пенси­онеров. Там есть повышение пенсий для украинских пенсионеров. От 200 до 1 тысячи ежемесячной доплаты получат 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров», – заявил премьер в эфире одного из телеканалов.

Ай, молодца Гройсман! Закон о повышении пенсионного возраста будет принимать Верховная Рада и, вожделея дерибана очередного транша, утвердит что угодно. А Гройсман уже сказал свое твердое и заведомо невыполнимое слово, и «весь в шоколаде» уйдет в отставку. А на кой ему премьерство, если делить уже нечего…

А у Юрия Витальевича Луценко на прошедшей неделе был двойной праздник: годовщина генпрокурорства и юбилей дебоша во Франкфурте.

Напомню, в мае 2009 года Луценко, тогда возглавлявший МВД Украины, в пьяном виде попытался вместе с сыном попасть на борт рейса Франкфурт – Сеул через Киев.

Первый пилот самолета отказался взлетать с пьяным на борту, а главный мент Украины отказался покинуть самолет.

Пришлось вызывать полицию. «Оранжевый» министр был посажен в камеру при аэропорте, а рейс Франкфурт – Сеул с посадкой в Киеве улетел без Луценко и его сына.

Франкфуртская полиция не имела полномочий взять тест на алкоголь в принудительном порядке из-за дипломатического паспорта Луценко-папы. А вот у Луценко-сына, не имевшего дипломатического иммунитета, алкотестер обнаружил три промилле – третью степень опьянения, причем крайнюю ее стадию. В народе эти промилле называют «в хлам».

Уже в Киеве Луценко говорил прессе о том, что перед ним извинился лично глава полиции земли Гессен господин Гефнер. Правда, Гефнер об этом узнал из газет, поскольку он Луценко в глаза не видел.

Ныне генпрокурор без образования славен в основном косноязычными выступлениями. Все дела, за которые бралась Генпрокуратура под его руководством, или бесславно тухли, или находятся в стадии безнадеги. Раскрываемость преступлений в 2016 году составила 30 процентов, а в Киеве упала вообще до 16 процентов. Чисто майданный профессионализм!

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