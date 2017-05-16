16.05.2017

10 мая в Запорожье перед рабочими выступил президент АО «Мотор Сич» Герой Украины, народный депутат Вячеслав Богуслаев. И мы считаем, что высказанные им откровенные суждения будут интересны каждому гражданину Украины. Поводом послужил торжественный пуск на линию очередного, 26-го по счету, трамвая, капитально отремонтированного при финансовой помощи предприятия «Мотор Сич».

В лучших советских традициях

ВЯЧЕСЛАВ Александрович, обращаясь к собравшимся на подворье трамвайного парка труженикам, напомнил, что в советское время была хорошая традиция – встречать праздники трудовыми подарками. Продолжая ее, предприятия «Мотор Сич» и КП «Запорожэлектротранс» решили к Дню Победы преподнести подарок жителям Запорожья. Моторостроители профинансировали, а труженики трампарка на протяжении месяца ударно поработали и капитально отремонтировали очередной трамвай. Богуслаев сердечно поблагодарил весь коллектив коммунального предприятия и его руководителя Юрия Папача. Пожелал людям здоровья и благополучия, стабильной работы и заверил, что предприятие «Мотор Сич» и впредь будет тесно сотрудничать с коллективом «Запорожэлектротранса».

– Надо, конечно, активнее привлекать и городской бюджет, чтобы предприятие работало на полную мощность, – подчеркнул Богуслаев. – Я призываю нашего мэра и наших депутатов более активно влиять на формирование бюджета, в частности для развития общественного транспорта. Без хорошего подвижного состава не бывает города и нормальной экономики, не бывает нормальной бытовой жизни. Трамвай – самый надежный вид городского транспорта. Сегодня даже в европейских городах, где раньше сняли рельсы, ныне их восстанавливают.

– Я благодарен «Мотор Сичи» за активную поддержку нашего КП, – со своей стороны высказался Юрий Папач. – Наше сотрудничество с АО «Мотор Сич» началось в 2012 году, когда выпустили после капремонта первый трамвай. Он уже прошел 200 тысяч километров. Сегодня выпускаем 26-й. Мы наладили производственную базу, люди освоили технологию. Такой подход оправдан: новый трамвай сегодня стоит 22 миллиона гривен, ремонт же обходится в 850 тысяч, и мы получаем, по сути, новый трамвай.

И самое главное – наши трамваи успешно обслуживают всю промышленную зону города. Ни один обновленный «моторовский» трамвай не порезан внутри, не обрисован. Люди сами следят за порядком в комфортных вагонах. Всего у нас 126 трамваев. Обновить надо еще 60-70 процентов машин. Параллельно реализуем городскую программу «Запорожский трамвай» и планируем в этом году запустить четыре новых трамвая после комплектации собственными силами новых корпусов вагонов.

Парадоксы нашего времени

ВЯЧЕСЛАВ Богуслаев поделился с людьми некоторыми своими мыслями по поводу нынешней ситуации в стране. В частности, о прошедшем праздновании Дня Победы.

– Тысячи горожан, в том числе и моторовцев, пришли на праздник Победы в парк имени Климова, – говорит Вяче­слав Александрович. – Принесли портреты своих дедов и отцов, цветы. Я призываю и впредь следовать такому примеру, когда будем отмечать этот праздник.

140 стран мира провели акцию «Бессмертный полк». А у нас уже хотят День Победы отмечать не 9 мая, а 8-го. Почему? Акт о капитуляции был подписан 8 мая 1945 года в 23 часа 23 минуты. В это время по-московски было уже 00 часов 23 минуты 9 мая. И еще. По сути, вся Европа воевала против Советского Союза. Даже на территории области воевали против нас и румыны, и венгры, и итальянцы. Мы как раньше отмечали День Победы 9 мая, так и будем отмечать. Зачем в угоду кому-то менять дату? Чтобы отличаться от России?

Теперь везде говорят только о Второй мировой войне. Я неоднократно говорил Яценюку: «У тебя Родина – Израиль и Америка. А что нам делать? Наше Отечество – Украина». Поэтому для нас это была Великая Отечественная война. И мы освобождали свое государство. Мы все сделаем, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне. Этому служит и музей техники, который мы построили. В прошлом году там побывал уже

200-тысячный посетитель. И поток желающих здесь побывать возрастает. В целом для города это воспитательный центр, который полюбился многим.

Я хотел бы, чтобы вы понимали, что наше предприятие «Мотор Сич» служит Украине, и мы все делаем, чтобы оно передавало и другим свое отношение к социальным программам, к культуре, спорту, учебе, обучению детей. Мы пытаемся влиять на все сферы деятельности нашего города, городских и областных властей, своих депутатов. Это не показуха. Для нас главное – забота о людях.

Вячеслав Александрович коснулся и вопросов экономики. «Главное – чтобы были рабочие места. Хотите мира государству – развивайте рабочие места. Сколько мы уже слышали от наших президентов обещаний. Один собирался на пять милли­онов увеличить количество рабочих мест, в то время когда экономика упала. Последние вообще не говорят ни о чем. Вот вы подумайте, чисто экономический посыл: наше правительство радуется, что сокращается потребление электроэнергии. Но это уму непостижимо. Если сокращается потребление электроэнергии, значит, сокращается экономика. Ведь электроэнергия – это товар. Или его покупают, или не покупают. А нам план доводят, чтобы мы снижали потребление электроэнергии. Чего я должен снижать потребление электроэнергии? Я должен, наоборот, ставить новые станки, механизмы, нанимать рабочих, оттягивать людей от улицы, от безделья, предоставлять людям работу. При этом, конечно же, будет расти потребление электроэнергии. Но ведь и экономика будет крепнуть! Чем больше падает потребление электроэнергии, тем больше падает экономика государства. Надо понимать, что плохо мы живем. Скоро дойдет до того, что электроэнергии вообще потреблять не будем. Будем жечь лучины, свечки», – подчеркнул Богуслаев.



Запорожье.