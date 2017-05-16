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16.05.2017 уродовластие В последние дни все СМИ активно обсуждали годовщину Юрия Луценко на посту генпрокурора, его достижения и проколы. К первым все, в том числе и президент Петр Порошенко, причисляют дело Януковича.

НЕ ЗНАЮ, почему именно его считают главным успехом луценковской прокуратуры. Дело это весьма темное и скользкое. Тянуться ему, как и делам Майдана и одесского Дома профсоюзов, годами.

А ведь есть и реальные успехи, которыми можно гордиться. О них, спеша опередить друг друга, похвастались Львовская прокуратура и Галицкий райсуд Львова. Они почти синхронно разместили на своих официальных сайтах пресс-релизы об осуждении студента Львовского университета на два года и шесть месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на один год за… пропаганду коммунистической идеологии. Точнее, за цитаты вождя мирового пролетариата в соцсети Facebook.

Это первый в Украине приговор, вынесенный за уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Что ж криминального написал студент? Оказывается, это тайна за семью замками. «По этому делу этот юноша в прошлом году был разоблачен представителями СБУ, а его страницу в Facebook заблокировали. Какую именно информацию он публиковал, озвучивать нельзя, потому что это также уголовно наказуемое деяние», – сообщила журналистам и.о. руководителя пресс-службы Львовской прокуратуры Надежда Пиць.

Однако сайт «Страна.ua», ссылаясь на данные своих источников в прокуратуре, раскрыл эти цитаты: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!», «План – закон, выполнение – долг, перевыполнение – честь!» и тому подобное. Сплошная антиукраинщина! Подрыв основ украинской государственности!

Интересен еще один момент приговора. Судья Стрельбицкий постановил уничтожить такие предметы преступной деятельности львовского студента: «Капитал» Карла Маркса, георгиевскую, желто-синюю (?!) и красную ленты, четыре дождевика, пять флагов, 19 футболок, семь кепок, пять дисков, открытки с коммунистической символикой и тому подобное.

Правда, суд пожалел студента: «орудия преступления» (ноутбук, планшет и флеш-накопитель) вернул осужденному.

В общем, процесс пошел, и не дай бог вам где-то сказать, что «Человек человеку – друг, товарищ и брат». Тут же кара­ющий меч декоммунизации обрушится на вас. Правда, он почему-то до сих пор в ножнах, когда речь идет о бюсте Карла Маркса, который до сих пор стоит на территории фабрики «Рошен».



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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