Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / На ДП-3 новое загрузочное устройство

16.05.2017 Модернизация На ДП-3 новое загрузочное устройство ПАО «Запорожсталь» установило бесконусное загрузочное устройство компании Danieli Corus на доменную печь № 3.

В рамках экологической реконструкции доменной печи № 3 комбинат завершил установку загрузочного устройства лоткового типа, сообщает пресс-служба «Запорожстали». Бесконусное загрузочное устройство (БЗУ) компании Danieli Corus повысит производительность доменной печи, а также обеспечит оптимальный баланс и контроль распределения сырья на уровне засыпи шихты. Стоимость оборудования составляет более 165 миллионов гривен.

Преимуществом данного БЗУ перед традиционными трехконусными загрузочными устройствами является обеспечение равномерности загрузки шихтовых материалов и, как следствие, получение заданного профиля засыпи. Все это позволит снизить удельный расход кокса до 15 килограммов на тонну чугуна и повысить производительность печи на пять процентов.

«В реконструкции доменной печи № 3 мы применяем самые современные технологии и решения, используем оборудование лучших мировых производителей. Это наш единый подход к реконструкции и модернизации комбината, позволяющий системно повышать эффективность производства», – отметил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

Также БЗУ оборудовано системами пылеподавления и аспирации приемной воронки для снижения пыления во время загрузки шихты в домну.

Отличительной особенностью данного агрегата является оборудование всех его механизмов системой гидроприводов, что обеспечивает высокую надежность и эффективность работы. БЗУ также оснащено автоматизированной системой управления загрузки доменной печи, что обеспечит мониторинг и контроль производственного процесса в режиме реального времени. Инновационные технологии, примененные при реконструкции ДП № 3, сократили сроки ее проведения. Применение крупноузловой сборки в проекте реконструкции доменной печи стало феноменом в промышленном строительстве Украины. Проекты такого уровня в Украине обычно реализовывались в течение полутора лет, «Запорожсталь» же планирует провести реконструкцию печи за полгода. Инвестиции комбината в экологическую реконструкцию ДП № 3 составят порядка 1,5 миллиарда гривен.



Запорожье.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия