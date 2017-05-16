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В случае принятия проекта Трудового кодекса в нынешнем виде украинские работники станут более зависимыми от работодателей. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Шахов.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Любая морковка может превратиться в дубинку

16.05.2017 Радостные перспективы Дом строителей европейской Украины посетила великая радость, сбылась их майданная мечта – обретен благословенный безвиз.

МОЖНО только представить себе стыд представителей наших старших поколений, освободителей Европы, покорителей Берлина, создателей гигантов индустрии, строителей реального социализма, когда они узнали бы, что их внуки будут радоваться, словно ребенок погремушке, возможности отправиться в Европу на три месяца, чтобы выносить ночные горшки за немощными стариками, обслуживать выгребные ямы или стоять раком на клубничной грядке…

Не менее того их бы поразила глубокая мудрость президента Украины Порошенко, разъяснившего своему народу глубокую мысль, что, получив безвизовый режим, Украина окончательно отошла от России и возвращается домой в Европу. «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», – вещал государственный муж в эфире телеканала «1+1» в минувший четверг. «Безвизовый режим – это свобода украинцев, за которую боролись. И Украина, возможно, заплатила наибольшую цену…» – отметил он далее. «Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы – речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран», – настаивал президент, как всегда, путая истину с бредовым вымыслом. В лучшем случае, единственное, на что может рассчитывать Украина, так это на роль служанки в доме, где ее вообще видеть не желают и знать не знают. Выполнила «Золушка» черную работу – и марш к себе в чулан.

А за «безвиз» действительно заплачена цена немалая: это и безгаз, и безуголь, это перспектива жить без света и тепла, как уже происходит во многих районах Украины и даже в некоторых домах столицы. Порошенко, по сути, повторяет безумный подвиг Тимошенко, которая по поручению тогдашнего президента Ющенко отправилась в Москву сражаться за право вместо льготной цены на газ получить его по самой высокой, европейской стоимости. Таким образом тоже освобождаясь от имперского влияния России.



НЫНЕ, «избавившись от ига Москвы», Киев обрел высшую степень свободы, именуемую колониальной зависимостью от Брюсселя. И за эту свободу придется платить по полной программе, не торгуясь, не заикаясь о каких-либо поблажках. Ведь сами напросились прислугой в демократический «рай».

Это перспектива оплачивать жалкими грошами за каторжный труд в новейшем европейском рабстве тарифы, увеличивающиеся на все услуги, и самые необходимые продукты для своих родственников, вынужденных оставаться в Украине. Теперь под видом туристов украинцы двинутся в пока еще процветающую Европу, заручившись согласием выполнять любую работу, какую только предложат. Трудиться придется нелегально, поскольку наш куцый безвиз никакого права на трудоустройство даже не предполагает, то есть рассчитывать на какой-то, хоть в малой степени, квалифицированный и достойно оплаченный труд не приходится.

Долгие три года безвизовый режим был свое­образной «морковкой на веревочке». Теперь оказалось, что это просто хрен под морковку покрашенный. Придется кушать его, несмотря на всю горечь. «Бачили очі, що купували, – їжте, хоч повилазьте!» На территории Украины работы практически нет – по крайней мере, 30 процентов трудоспособного населения готовы двинуться в Евросоюз на заработки. Можно будет только «позавидовать» европейцам, когда украинская хватка и славянская сметка схлестнутся на их территории с арабской наглостью и исламским радикализмом…

Но есть и другая сторона проблемы: как известно, палка имеет два конца. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заранее предупредила, что перспектива возможного наплыва украинцев в Европу после введения «безвиза» должна пугать не ЕС, а власти самой «незалежной». «Это, знаете, не нам бояться надо, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины», – высказалась французский дипломат, добавив, что такое развитие событий было бы «действительно проблематично», поскольку Украина и так ежегодно «теряет» много народу. При этом она подсластила пилюлю, дипломатично добавив, что решение о безвизовом режиме для Украины – это «очень хороший знак», который показывает, что в стране происходят позитивные процессы, она «открывается и уже смотрит в сторону Запада».



ОЖИДАЕТСЯ, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Очень скоро, столкнувшись с возросшими проблемами при въезде в ЕС после введения «безвизового режима», украинцы разочаруются в нем, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский: «Мы еще услышим много разных жалоб от людей, которые столкнутся с разными неприятностями».

Еще один эксперт, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, Руслан Бортник утверждает, что украинские высокие чиновники просто подменяют понятия, манипулируют терминами и пытаются подсунуть украинцам фальшивку. «Ни о каком безвизе речь в европейских документах не идет, нет такого термина. Говорится лишь о либерализации визового режима. Все равно для пребывания в Европе в течение 90 дней нужно получать визы.

Термин «безвизовый режим» – это суррогат, призванный декорировать и подменить в общественном сознании построение демократического государства и повышение уровня жизни в Украине. А эти ценности люди ставили превыше всего, выходя на Майдан», – сказал Бортник.

Эксперт прямо конкретизировал, что либерализованный визовый режим выгоден исключительно Европе и невыгоден Украине. С украинской территории будут вымываться деньги и кадровые ресурсы. Потеряв квалифицированную рабочую силу и перспективную молодежь, Украина, скорее всего, потеряет способность восстановиться после нынешней стагнации и вынуждена будет еще долгие десятилетия приходить в норму, заявил эксперт. В свою очередь у Украины нет никаких методов противостоять таким манипуляциям со стороны ЕС.

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