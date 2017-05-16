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16.05.2017 Советы юриста

Так считают некоторые наши читатели, проживающие в сельской местности, где простому труженику нелегко отстоять свои права. Письма селян комментирует юрист Надежда ЗАВОРОТНЮК.



«Через наше село проходить дорога в незадовільному стані. Коли їдеш, машину так підкидає, наче на коні сидиш. І її інколи ремонтують, через місяць-другий вона знову в аварійному стані. Все це з вини вантажівок, які геть чисто розбили шлях. Селяни кажуть, що водії-далекобійники заробляють скажені гроші, а нам розбивають дорогу. Чи маємо ми право заборонити проїзд вантажівок через наше село?»

Григорій Микитович Л.

Одеська область.



«УВАЖАЕМЫЙ Григорий Никитич! 27 июня 2007 года Кабинет министров Украины утвердил Постановление № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».Этот документ регламентирует контроль за проездом по дорогам общего пользования транспортных средств, самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативы. Действие документа распространяется как на отечественных, так и на зарубежных перевозчиков. Во многих городах власти пытаются уберечь улицы от разрушения, пустив потоки грузового транспорта по окружным дорогам.

Чтобы сохранить от разрушения дорогу, проложенную через ваше село, обратитесь с коллективным заявлением в сельсовет или в райсовет. Если нет возможности направить грузовики в объезд, можно установить дополнительную плату за их проезд через ваш населенный пункт, и эти средства направить на ремонт сельской дороги».



«У нашому селі життя мов у джунглях: кто багатший, хто сильніший – той і правий. Я старий чоловік, інвалід. Дочка померла, онуки живуть в місті своїм життям. Пенсія маленька, живу тим, що вирощую на городі. Сусід – молодий бізнесмен, тримає шинок на виїзді із села, та ще й одружений з дочкою майора міліції. От і веде себе, мов заможний пан. До гаража йому зручно їздити через мій город, туалет він збудував так, що усі неприємні запахи у мій бік відносить. А коли ставив паркан, то прихопив два метри землі з мого боку. Що я можу зробити? Піти у сільраду поскаржитись? Але сільський голова сам боїться мого сусіда, його всі в селі бояться. І оце така «справедливість»?

Т.Р. Київська область.



«УВАЖАЕМЫЙ Т.Р! Для начала попытайтесь уладить конфликт мирно. Если не получится, обращайтесь в сельсовет, а если и это не поможет –

в суд.



«По сусідству зі мною купив хату заможний киянин. Замість саду та городу він зробив великий газон. Раз на тиждень на світанку сусід газонокосаркою підстригає траву. Гуркіт такий, що в мене від тієї клятої косилки голова болить. Я просила сусіда косити звичайною косою. Як на мене, хай воно довше, але не шкідливо і навіть корисно для чоловіка. «Мой газон, когда хочу, тогда и кошу!» – відповів пихатий сусід. Чи має він право працювати газонокосаркою у будь-який час?»

Марія Пилипівна Орлик.

Черкаська область.



«УВАЖАЕМАЯ Мария Филипповна! Бензиновыми газонокосилками и соломорезками разрешено пользоваться в будни с 7 до 19 часов. Так что ваш сосед не прав. Объясните ему это и постарайтесь убедить, что с соседями нужно жить дружно».

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