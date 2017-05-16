Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / АЧС залишить Україну без м’яса

16.05.2017 проблема Відчутних втрат сільському господарству Полтавщини завдав недавній спалах африканської чуми свиней (АЧС) на фермах села Каплинці. Через цю хворобу тут знищено понад чотириста свиней.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ підприємство, розташоване у Каплинцях, входить до агропромислової компанії «Кернел». Основним видом його діяльності, як й холдингу в цілому, є вирощування зернових та олійних культур. Одночасно із землеробством ПАТ «Каплинцівське» займається й тваринництвом. Тут найбільше у Пирятинському районі поголів’я свиней та великої рогатої худоби.

На початку травня в агропідприємстві трапилися перші випадки загибелі свиней від вірусу АЧС. Та адміністрація господарства не вжила оперативних заходів щодо локалізації небезпечного захворювання тварин. За допомогою до ветеринарної служби району вона звернулася, коли епідемія охопила все поголів’я свиней. Такі запізнілі дії керівництва ПАТ «Каплинцівське» в Держпродспоживслужбі у Полтавській області назвали безвідповідальними в складній епізоотичній ситуації на Полтавщині. У регіоні з початку року зареєстровано майже півтора десятки осередків ураження диких і домашніх тварин АЧС. Всі вони фіксувалися у особистих підсобних господарствах мешканців регі­ону. А в Каплинцях біда трапилася на великому агропідприємстві.

Зараз навколо свиноферм ПАТ «Каплинцівське», де «погуляла» африканська чума свиней, встановлено захисну зону. А з території радіусом у 20 кілометрів заборонено вивіз продуктів і сировини тваринного походження та кормів. З метою нерозповсюдження небезпечної інфекції у ПАТ «Каплинцівське» забито, а потім знищено шляхом спалювання туші всіх свиней, що були в контакті з хворими тваринами.

З початку 2017 року по країні зареєстровано більше 70 спалахів АЧС у двадцяти регіонах, у той час як за весь минулий рік зафіксовано 91 випадок. Найбільше неблагополучних пунктів з АЧС цьогоріч фіксувалося в Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Київській та Вінни­цькій областях.



Полтава.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия