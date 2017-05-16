16.05.2017

Сельские страдания

Всe меньше веры

ОТМЕНЯЯ аграриям единый налог, государство обещало взамен поддержать их дотациями. Но наученные уже трехлетним опытом, селяне не склонны верить в такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всеукраинским аграрным советом (ВАС) среди представителей аграрного бизнеса на профильных сайтах www.agravery.com, www.milkua.info i www.pigua .info.

Так, 57 процентов из 644 респондентов отметили, что они даже не подавали заявление на получение дотации. Очевидно, решили, что мороки будет больше, чем реальной помощи. Как в воду глядели.

Большинство из тех, кто рискнул подать заявление (56 процентов из 277 аграриев), так и не были включены в реестр на получение дотаций. Таким образом, лишь 122 респондента (менее половины из тех, кто подал заявление) стали «счастливыми» соискателями дотации. Но и тут их ожидал сюрприз.

Большая часть аграриев (68 процентов), которым государство выделило дотации, получили менее 10 процентов от суммы, уплаченной в бюджет в качестве НДС. От 10 до 20 процентов от уплаченной суммы получили семь процентов «счастливчиков», 20-30 процентов выпало на долю всего лишь двух процентов респондентов. А 30-40 процентов получили пять процентов опрошенных, 40-50 процентов – всего два процента от уплаченного налога, 50-60 процентов пришлось на семь процентов аграриев, 70-80 процентов от уплаченной государству суммы тоже получили только семь процентов получателей.

ВАС, утверждает его пресс-служба, неоднократно заявлял о недопустимости имеющейся системы начисления дотаций и продолжает работу с Минфином и Государственной фискальной службой Украины (ГФСУ) по доработке формулы, позволяющей получать справедливые дотации. На сегодня база выплаты для предприятий оказывается заниженной из-за порядков ведения реестра, распределения дотаций и обмена информацией между ГФСУ и Казначейством, которые противоречат Налоговому кодексу.

Ведь законом установлено, что базой для выплаты дотаций является разница обязательств, возникающих в связи с продажей дотационной продукции и налоговым кредитом в связи с производством этих самых видов продукции. Однако, согласно ныне действующим порядкам, база для расчета дотаций – это соотношение обязательств, возникших в связи с осуществлением дотационных видов деятельности, ко всем остальным обязательствам, которые появились от продажи другой продукции. То есть это своего рода доля льготных видов деятельности во всей деятельности предприятия.

Тут-то и зарыта собака. Поэтому аграрии требуют от Минфина и ГФСУ исправить эти несоответствия.

Хочется надеяться, что их стенания достигнут нужных ушей. Да только есть опасения – они, как и в большинстве случаев, окажутся закрытыми.

Иссякают молочные реки

И ПЕРЕКРЫВАЮТ их не сепаратисты, а ненасытные «патриоты». Недавно Ассоциация производителей молока (АПМ) подала заявление в Антимонопольный комитет Украины относительно необоснованного снижения закупочных цен на молоко-сырье и возможного сговора перерабатывающих заводов.

В марте АПМ пыталась наладить диалог с представителями перерабатывающих заводов молочной продукции, которые с января активно снижают закупочные цены на сырье, но те оказались не склонными к нему.

За три месяца закупочные цены упали более чем на одну гривну и сегодня составляют в среднем по Украине 7,8 гривны за килограмм молока при себестоимости 8,5. Причем молочные продукты в магазинах уверенно дорожают. С

27 января по 28 апреля розничная цена на молоко выросла с 23,47 до 24,25 гривны за килограмм, на масло – с 167,46 до 180, 90 гривны, на сыр – с 158,51 до 167,64 гривны.

«Начиная с февраля текущего года, идет безосновательное снижение цен на молоко-сырье перерабатывающими предприятиями. А параллельно с этим – увеличение стоимости почти на все молочные продукты. АПМ пыталась встретиться с представителями перерабатывающих заводов, но большинство проигнорировало такую инициативу. Мы считаем, что это сговор, и поэтому используем свое конституционное право, отстаивая интересы производителей молока и населения, вынужденного платить сверхвысокую цену за молочные продукты по отношению к стоимости сырья», – говорит председатель ВАС Андрей Дикун.

Если подобная ценовая политика будет продолжаться и не выровняется, то отечественный молокопроизводитель потеряет мотивацию заниматься животноводством, считает он. Убедительное свидетельство тому аналитические данные АПМ.

В первом квартале в Украине было произведено 1 970 000 тонн молока, что почти на 10 тысяч меньше, чем за тот же период 2016-го. Статистика по поголовью коров еще хуже. По состоянию на 1 апреля насчитывают 2 131 900 коров, что на 54,3 тысячи меньше, чем в прошлом году. Большинство коров вырезают именно промышленные хозяйства. Численность скота в таких хозяйствах за год сократилась на 21,4 тысячи до 485,9 тысячи голов.

АПМ подчеркивает важность урегулирования вопроса закупочной цены на молоко и призывает своих коллег по цеху – переработчиков, а также представителей ритейла (розничной продажи) – к совместному разрешению возникшей проблемы. Ведь ее игнорирование приведет к плачевным результатам: вырезанию поголовья крупного рогатого скота (следствием чего будет не только потеря украинского животноводства, но и тысяч рабочих мест на фермах); уничтожению украинского молочного бизнеса в связи с отсутствием отечественного производителя; завышению цены на молочную продукцию для населения, поскольку молоко будет импортироваться в Украину.

А пока молочные реки мелеют и масляные берега смыкаются.