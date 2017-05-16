Главная / ДИСКУССИЯ / Кто защитит «Родину-мать»?

16.05.2017 Ничего святого Киевский музейный комплекс истории Украины во Второй мировой войне (так он сейчас называется) за последние три года несколько раз оказывался в центре скандальных акций, проводимых нынешней властью. А на прошедшей неделе памятник «Родина-мать» в очередной раз стал жертвой циничной рекламной кампании.

ВЕТЕРАНЫ войны неоднократно возмущались тем, как варварски в последнее время относятся к исторической памяти и национальному наследию в нашей стране. То самовольно изменили внутреннюю экспозицию музея истории Великой Отечественной войны, правдиво составленную специалистами еще 35 лет назад. То без согласования с Комитетом ветеранов войны решили захоронить останки бойцов АТО на месте Вечного огня в парке Славы.

Но самые, пожалуй, безумные идеи и эксперименты испытал на себе за последние годы монумент «Родина-мать». Год назад на ее голову с издевательством и насмешкой надели красные маки. Потом были решения властей срезать герб СССР на щите, а также заменить меч в ее руке и, наконец, заявления националистов о намерении совсем снести этот памятник.

В дни «Евровидения» «Родина-мать» опять привлекла к себе внимание. Организаторы музыкального фестиваля решили использовать монументальную скульптуру для рекламы своего спонсора – американской платежной системы Visa. Праздничная подсветка, естественно, вызвала массу злобных откликов у нормальных киевлян и жителей страны.

«Вы представляете на статуе Свободы в Штатах надпись Visa? А в Рио на статуе Христа? Этот город называют Киев, но теперь это город тотального жлобства», – написал в социальной сети Богдан Задорожный.

Но одной рекламы для модных шоуменов оказалось мало – они решили из священной для всех украинцев исторической композиции сделать показ мод. Несколько дней с помощью светового оборудования на монумент проецировали 14 украинских народных костюмов, которые таким образом попали в Книгу рекордов Украины. Так монумент «Родина-мать» превратили в шоу, веселя и забавляя заезжую европейскую публику.

Конечно, взывать к морали и совести безмозглых и бездушных особей, делающих сегодня пиар на истории, можно еще долго, но, видимо, результат будет нулевым. В это бесовское время многих волнует только один вопрос: сможет ли монумент «Родина-мать» еще выстоять и выдержать напор этаких вандалов. А ведь если бы не они, то, по подсчетам экспертов, этот памятник мог бы простоять еще 150 лет и устоять даже при землетрясении силой 8-9 баллов.

Леонид РОМАНЕНКО.

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