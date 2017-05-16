16.05.2017

Наші ветерани

Багато хто в нашому садовому товаристві «Журналіст», що на Дніпрі поблизу Запоріжжя, звертаються за порадою до Івана Антоновича Гриня. Який сорт винограду вибрати, якими препаратами й коли обприскати, як ліпше доглядати за овочами під плівкою. А для чоловіків-автомобілістів кращого майстра годі й шукати. Гринь неодмінно допоможе.

«Пам’ятаю, коли бомбили наші»

ІВАН Антонович пройшов нелегку, але звитяжну школу життя й охоче розповідає про це під час нашої зустрічі в літній альтанці на дачі. Народився Іван у червні 1939 року в селі Біленьке Верхньо-Хортицького (нині Запорізький. – Авт.) району. Батько Антон Степанович був бригадиром польової бригади місцевого колгоспу імені Ілліча, мама Ганна Феодосіївна теж працювала в бригаді. У сім’ї було три сини – старший Микола, середній Іван, а молодший Петро народився 1941 року.

– Щось про війну пам’ятаєте?

– Пам’ятаю, коли влітку 43-го село бомбили наші. Ще німці були тут, на сусідній вулиці їхній штаб розміщувався. Тьотя Катя мене підхопила й занесла в хату, в темну кімнату і накрила подушками. Спалах бачив від вибуху. Тата, який тяжко хворів на туберкульоз, від вибуху посікло віконним склом і скинуло з ліжка. Дісталося хаті й подвір’ю.

Батько до війни служив у кавалерійському полку в Павлограді Катеринославської (нині Дніпропетровська область. – Авт.) губернії. З перших днів війни його одразу призвали в армію. Повоював недовго – потрапив у полон. А влітку 43-го його відпустили з табору додому як тяжко хворого на відкриту форму туберкульозу. За тиждень до визволення села (визволили 30 грудня 1943 року) він помер. Ми його поховали у дворі, а вже пізніше перепоховали на кладовищі.

У школу я пішов 1947-го. Мама сказала, що вони з Колею будуть працювати, а ми – я і Петя – вчитися. Коля закінчив через МТС курси механізаторів. Коли я пішов у 8-й клас, ще платили за старші класи. На рік це коштувало 150 рублів. А з другої половини року плату відмінили. 1957 року після 10-річки поступив в ТУ-2 міста Великий Токмак з однокласником Віктором. Шукали, де є гуртожиток. Був набір на курси авто­слюсарів. У березні 1959-го отримав свідоцтво слюсаря з ремонту автомобілів і тракторів.

Відзнаки за цілину

У ЗАПОРІЖЖІ в автоуправлінні пасажирського транспорту випускників розподілили, Іван потрапив в автобусний парк Шевченківського району. Всіх молодих спеців кинули на виконання заявок термінового ремонту автобусів, що зламались у дорозі. Жив Гринь з хлопцями на квартирі. Автопарк виділив тонну вугілля на опалення хати. А влітку натрапили на оголошення, що в машинобудівному інституті відкрито кафедру «Автомобілі й трактори». Іван із другом Толею вступили на вечірнє відділення.

А через два роки Івана призвали в армію. Служив у Воронежі в частині протиповітряної оборони. З карантину кілька разів його забирали на ремонт автомобілів ГАЗ. Побачивши, як боєць швидко усуває поломки, його зарахували в авторемонтні майстерні, де обслуговував транспортні й бойові машини. 1962 року Гриня викликають до штабу й повідомляють, що кращих бійців направляють на цілину збирати врожай. На той час у нього закінчувався кандидатський стаж у члени КПРС. Поставили завдання – підтримувати належний технічний стан колони машин. Ешелон доправили в Цілиноград. А табір облаштували у Вишнівському районі в степу широкому. Вирили оглядову яму, підготували дві автомайстерні і склад запчастин. 31 вантажний автомобіль увесь час був на ходу – возили зерно на елеватор. Оперативно проводили профілактику й ремонт. Боєць чітко і якісно виконував свої обов’язки.

1964 року Гриня знову направляють у Казахстан – на збирання 10-го цілинного врожаю. Тільки в інший район, де були озера. В селі три вулиці – німців, українців і казахів. Перші дві дуже гарні. Білі хати, паркани. За роботу на цілині сержант Гринь отримав медаль «За освоєння цілинних земель» і знак за участь у збиранні 10-го врожаю.

Автомобільних і видавничих справ майстер

ПІСЛЯ демобілізації Іван повернувся до рідного Біленького, допомагав матері по господарству, влаштувався слюсарем на військовий авторемзавод у Запоріжжі. І одночасно відновив навчання у «машинці». Своє 30-ліття Гринь зустрів добірним букетом приємних подій – одружився з красунею Галею, народився перший синок, отримав диплом інженера-механіка, працював майстром та секретарем цехової партійної організації, а невдовзі отримав ще й трикімнатну квартиру. Але в молодого чоловіка було прагнення досягти більшого. Партійні органи запропонували піти на самостійну ділянку – стати завідуючим гаражем у видавництві «Комунар». Погодився, і відповідний наказ з’явився 13 листопада 1973 року.

– Всього у видавництві «Комунар» я пропрацював 36 років, – з гордістю наголошує мій співрозмовник. – Десяток років очолював автогосподарство, в якому нараховувалося кілька десятків легкових і вантажних автомобілів, автобус, авто- й електронавантажувачі. Набуті раніше досвід і знання допомогли успішно керувати автогосподарством. А потім директор видавництва Леонід Коротун запропонував посаду начальника відділу постачання. Забезпечував безперебійну доставку поліграфматеріалів і газетного паперу. За радянських часів тут друкувались обласні й центральні газети, тиражі були величезні.

– А коли вийшли на пенсію, не сиділи склавши руки. Ось тут із синами звели садовий будиночок, облаштували ділянку, а потім протягом 15 років успішно очолювали наше садове товариство.

– Люди ж довірили, і я старався. Тут уже допомогло знання сільського життя, з яким не пориваю зв’язків і донині. На дачному шматочку землі з дружиною вирощуємо фрукти і овочі. Та й життя сьогодні таке, що не дає розслабитись. Іще хочу сказати: за все, чого досяг у житті, я дуже вдячний мамі, яка була мудрою і допомогла нам стати гідними людьми.



Запорізька область.