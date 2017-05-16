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16.05.2017 Ваше здоровье «Как показали исследования, 97 процентов потребителей, покупая средства бытовой химии, не читают надписей на упаковке, – говорит врач-аллерголог Наталья МИРОШНИЧЕНКО. – В результате мы пользуемся в быту жидкостями, пастами и аэрозолями, которые могут навредить нашему организму»… – НАТАЛЬЯ Евгеньевна, наши читатели Ольга Шинкарук из Киева и Зинаида Добрянская из Сум в своих письмах спрашивают, почему в последнее время дети и взрослые стали чаще страдать от аллергии и бронхиальной астмы? «Не связано ли это с тем, что в наших квартирах много дешевой бытовой химии?» – пишет Ольга Шинкарук.

– Думаю, да. В наш быт ворвалось много ненатурального, синтетического: еда, одежда, стройматериалы. Если мы мысленно перенесемся хотя бы на сто лет назад и представим быт нашей бабушки или прабабушки, то ни синтетического средства для мытья посуды, ни стирального порошка, ни гелей для душа, ни средства для мытья стекол у наших предков не было. Они использовали мыло, соду, соль, уксус и аллергией в те годы страдали меньше. А сейчас столько химии, что человеческий организм не успевает к ней привыкнуть, он подает сигнал SOS в виде дерматита, аллергии, пищевого расстройства, депрессии. Но мы в суете часто не слышим этого сигнала тревоги.

– Иван Неборак из Николаева пишет: «Жена помыла окна, используя купленное на рынке средство для очистки стекол и зеркал. Окна стали чистыми, но неприятный запах не выветривается. У меня от него голова болит и сердце ноет. Насколько вредны эти жидкости для наведения чистоты?»

– Есть основания утверждать, что синтетические средства бытовой химии небезопасны для потребителя. В зарубежной печати то и дело проскакивают сообщения, что стиральные порошки, средства для очистки окон и зеркал, освежители воздуха, средства для чистки ковров, для борьбы с насекомыми в своем составе содержат опасные для человека хлорорганические соединения, фосфаты и фосфонаты, формальдегид, соляную кислоту, которые могут вызывать тяжелейшие повреждения в человеческом организме. Недавно в прессе США появилась шокирующая информация о том, что у женщин, которые часто пользуются косметикой, раньше наступает менопауза. Оказалось, что вещества, находящиеся в кремах, пудрах, гелях, дезодорантах, вызывают эндокринные нарушения в женском организме, провоцируя раннюю менопаузу.

– В шведской прессе появилось сообщение о том, что хлор­соединения, находящиеся в отбеливателях и стиральных порошках, повышают артериальное давление и могут привести к развитию гипертонии.

– И не только. Хлор и его соединения, входящие в состав средств бытовой химии, способны стать причиной анемии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза сосудов, аллергии, бронхиальной астмы, эмфиземы легких, туберкулеза легких, онкологии, выпадения волос.

– Наталья Евгеньевна, если бытовая химия так вредна, почему ее производят? Почему врачи не бьют тревогу? Почему ученые не изучают вредное влияние бытовой химии на людей?

– Если я скажу, что думаю по этому вопросу, у меня, возможно, возникнут большие проблемы…Вы поймите, производство бытовой химии приносит миллиарды долларов прибыли. А вредных факторов в нашей жизни так много, что о вреде зубной пасты или мыла как-то не задумываешься. Почему ученые мало изучают вредное влияние бытовой химии на человека? А кто будет финансировать такие исследования? Девять десятых информации о вреде бытовой химии просочились в печать в результате конкурентной борьбы между производителями: чтобы опорочить ту или иную торговую марку, конкуренты нанимали ученых, давали деньги на исследования. А иначе мы ничего не узнали бы.

– Давайте со стороны посмотрим на нашу беседу. Читатель «РГ» может впасть в шок: и стиральный порошок вреден, и средство для мытья посуды опасно, и крем для лица может навредить! Чем же пользоваться? Жить в грязи?

– Зачем впадать в крайности? Есть экологически безопасные и не вредные для человека натуральная косметика и средства бытовой химии, но стоят они очень дорого и доступны в основном женам олигархов да нардепов. А простым людям, которых в Украине большинство, я посоветую не покупать дешевые средства бытовой химии. Поверьте, чем дешевле они, тем опаснее. Чистящие средства сделайте сами, используя хозяйственное или детское мыло, соду, уксус, лимонный сок, горчицу. Что касается косметики, то все дорогие кремы вы можете заменить сметаной, растительными маслами, соками алоэ и каланхоэ, отварами трав, овощными и фруктовыми масками. Вы и деньги сэкономите, и вреда своему организму не причините.

– Наталья Коломиец из Чернигова пишет, что купила дорогую стиральную машину, но «белье после стирки пахнет химией, и от этого запаха болит голова».

– Если стирать в машине, используя дешевый стиральный порошок, то для удаления из тканей любого типа вредных фосфатов надо выполоскать белье в горячей воде 10 раз. А машина полощет не более четырех, да и то в холодной воде. Поэтому лучше стирать с использованием хозяйственного мыла, оно менее вредно.

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