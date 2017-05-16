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16.05.2017 Наука и жизнь Оказывается, у умных людей рождается значительно меньше детей, чем у обладателей более низкого интеллекта. Таковы данные исследования исландских ученых, в которых участвовало более ста тысяч человек.

О ТОМ, что в странах с наилучшим образованием и наиболее высоким уровнем жизни рождаемость ниже, чем в странах третьего мира, известно давно. Теперь же ученые решили изучить вопрос, сколько детей рождается у людей с разными показателями IQ.

Как и ожидалось, высокий интеллект явно не способствовал появлению на свет большего числа потомков. Чем больше «умных» генов содержал геном того или иного человека, тем меньше наследников он оставил после себя. В среднем у носителей «умных» генов родилось на шесть процентов меньше детей, чем у людей, не отличающихся высоким интеллектом.

Получается, что в биологическом плане быть умным крайне невыгодно. Ведь человек с невысокими интеллектуальными способностями имеет намного больше шансов завести детей.

Специалисты объяснили это тем, что стремящиеся к получению знаний люди больше сконцентрированы на собственном развитии, чем на продолжении рода. А это, в свою очередь, приводит к снижению доли их генов. Даже если провести параллель с 1990 годом, то число носителей комбинаций большого числа «умных» генов уже снизилось.

Сто лет назад Джек Лондон в книге «Алая чума» уже поднимал тему вырождения умных индивидуумов, а точнее, замещения интеллектуалов на «крепких середнячков». В романе писатель изобразил человека, пережившего эпидемию, убившую самых развитых людей и оставившую лишь примитивных, но выносливых особей. На смену цивилизации пришел первобытный строй, где интеллект уступил место силе и жестокости. А ведь такой сценарий может повториться в реальности, если обладатели высокого IQ перестанут оставлять после себя потомство. Неужели все интеллектуалы со временем вымрут?

Ученые поспешили успокоить: полное вырождение умным людям не грозит – в природе есть механизмы выживания и возрождения. Ведь, как показывает практика, вундеркинды нередко рождаются в семьях, где родители имеют средние интеллектуальные способности. А в деле продолжения рода важны не только «умные» гены, но и окружающие условия, хорошая семья. Так что живите своим умом, и все будет хорошо! А эксперименты и прогнозы оставим ученым, которые занимаются исследованиями вместо того, чтобы потрудиться оставить после себя побольше потомства.

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